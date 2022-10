Leder

Stå imot lobbypresset

Hardkjøret mot regjeringens forslag om grunnrenteskatt er i gang. De må holde seg harde.

Etter at regjeringen i forrige uke varslet at de ønsker å innføre økt skatt i kraftbransjen og i havbruk, har lobbyistene mobilisert.

Og det noe voldsomt.

Det spilles skamløst på distrikt og på følelser. Det snakkes om utflytting, slukking av lys, nedleggelse av arbeidsplasser og trues med kutt i nye investeringer.

– Jeg merker at lobbyen og selskapene kjører veldig hardt på våre lokale tillitsvalgte, sier Sps finanspolitiker Geir Pollestad til Klassekampen. Han legger til at de får dem til å si at skatten er distriktsfiendtlig.

Truslene om utflytting og utsatte investeringer virker i mange tilfeller nettopp kun som trusler. Hensikten er å skremme politikerne.

Regjeringens forslag legger dessuten opp til at kommunene skal sitte igjen med en god del av inntektene.

Heldigvis ser det ut til at regjeringen får støtte for å innføre grunnrenteskatt. Og det skulle bare mangle.

For dette er på overtid.

Vi kan ikke la lobbyister vinne slike saker. Da begynner vi å ligne på land vi ellers ikke vil sammenligne oss med, der folk med penger styrer politikken.

For de tenker ikke på fellesskapet. De tenker på seg selv.

Så kan det godt være høringsrunden både for lakseskatten og kraftskatten vil avdekke at det finnes enkelte justeringer som er fornuftige.

For lakseskattens del legger vi merke til at det er foreslått et høyt bunnfradrag slik at mange produsenter ikke omfattes av skatten. Et alternativ er kan hende å la flere omfattes av skatten, mot at man senker satsen.

Vi ser også at økonomer advarer mot den allerede innførte «høyprisavgiften» på kraftproduksjonen. Årsaken er at den ikke er nøytral, men at den faktisk kan hindre investeringer.

Det er sikkert mulig å gjøre innretningen enda bedre. Men overordnet bør grunnrenteskatt innføres.

Det er behov for skatteinntekter fremover. Formuesskatten er under press på grunn av utflytting. Og ulikheten har økt.

Argumentene for grunnrenteskatt står seg svært godt. Dette er en skatt som har minimalt med negative konsekvenser i forhold til andre skatter. Den treffer noen som har råd til å betale, og det er betaling for bruk av knappe naturressurser.

Om lønnsomheten forsvinner, så vil skatten falle bort. Skatt på grunnrente er basert på ekstraordinær inntekt.

Torsdag kommer et bebudet, innstrammende statsbudsjett. Det er alt bundet opp store utgifter til forsvar, Ukraina, trygd og strømstøtte.

I slike tider må alle bidra.

For vi må sikre god velferd til alle. Gratispassasjerene må gjerne flytte ut. Det står andre klare til å overta driften av lønnsomme virksomheter.