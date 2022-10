Kommentar

Folkeavstemning om Mette

HURTIGVALG: – Valget i et multippel-kriserammet Danmark blir mer enn et vanlig dansk valg. Det er en folkeavstemning om Mette Frederiksens politiske prosjekt. Det blir et valg som statsministeren ikke vil ha, men er tvunget til å gjennomføre – i en særdeles krevende tid for Danmark, og for hele Europa.

Det blir nyvalg i Danmark. Statsminister og sosialdemokrat Mette Fredriksens skjebne følges nøye blant norske sosialdemokrater.

Da var katten ute av sekken: Det blir nyvalg i Danmark, allerede 1. november.

Statsministeren hadde i realiteten intet valg, etter at regjeringens samarbeidsparti Radikale Venstre (Danmarks svar på norske Venstre) har lovet å stille mistillitsforslag mot regjeringen når Folketingets åpnes torsdag denne uken – dersom det ikke ble utskrevet nyvalg.

Bakgrunnen for den forvitrende støtten fra De Radikales side, handler om statsministerens og regjeringens famøse vedtak 4. november 2020, om at alle mink i Danmark skulle avlives som følge av en mutert coronavariant.

Det ekstremt kontroversielle vedtaket ble gjort uten lovhjemmel, men regjeringen forsvarte seg med at situasjonen var så alvorlig og så akutt at de måtte gå til aksjon før lovendringen lot seg gjennomføre.

Allerede to uker senere, måtte fødevareminister Mogens Jensen trekke seg.

I sommer la den såkalte Minkkommisjonen frem sin rapport, og vedtaket om å avlive all mink i Danmark ble vurdert som ulovlig.

De Radikale trakk dermed sin støtte til regjeringen, og Mette Frederiksen ble i praksis satt sjakk matt.

Nå blir det én måneds intens valgkamp i «det dejlige land», og målingene viser nærmest dødt løp mellom blokkene. Frederiksens sosialdemokrater holder stand som Danmarks klart største parti, men det er ny giv på borgerlig side i Danmark.

Både Venstres leder Jacob Ellemann Jensen og De Konservatives Søren Pape Poulsen vil gjerne bli statsminister, men motsetningene blant de borgerlige er ikke større enn at de nå oftere opptrer sammen og forsøker å finne omforente løsninger.

Dansk politikk er svært fragmentert, og det dukker stadig opp nye partier som gjør furore på gallupene. Inger Støjberg, som var innvandringsminister for Venstre – og i fjor ble dømt i en kontroversiell riksrettssak, er tilbake på den rikspolitiske arenaen som leder for det nystartede Danmarksdemokratene.

Det samme er tidligere statsminister for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, som vil gjenreise sentrums makt i dansk politikk gjennom partiet Moderaterne.

Disse stiller seg klart på hver sin fløy på borgerlig side. Men Støjberg gjør det foreløpig klart best av de to. Hennes sterkt innvandringskritiske parti har allerede forbigått de to andre ytre høyre-partiene Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, og Støjberg, også kalt Sylvi Listhaugs politiske tvilling, vil bli en sentral figur i en eventuell borgerlig maktblokk.

Mette Frederiksens tilbake til røttene-sosialdemokrati har vært en viktig inspirasjonskilde for Arbeiderpartiets «nå er det vanlige folks tur»-vending. Frederiksens valgseier i 2019 gjorde henne til det heteste navnet på den sosialdemokratiske himmelen – ikke bare i Norden, men også resten av Europa.

Går hun av med seieren i november, kan hun gå på med et forsterket mandat fra velgerne, men taper hun, blir det et stort nederlag, ikke bare for partiet, men for hennes ikke ukontroversielle satsing på å være arbeiderklassens og distriktsvelgernes parti fremfor et bredere sammensatt folkeparti, slik trenden lenge var blant sosialdemokratiske partier.

Faller Frederiksen, tvinges det frem enda en runde med nytenking og hodebunnskløing blant sosialdemokratiets ideologer og strateger.

Sånn sett er valget i et sterkt kriserammet Danmark mer enn et vanlig dansk valg. Det er en folkeavstemning om Mette Frederiksens politiske prosjekt.

Det blir et valg som statsministeren ikke vil ha, men er tvunget til å gjennomføre – i en særdeles krevende tid for Danmark, og for hele Europa.