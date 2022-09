OGSÅ VÅR KAMP: – Vi feminister må kjempe for at våre medsøstre i andre deler av verden får kle seg som de vil og får et verdig liv, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en demonstrasjon i Istanbul til støtte for iranske kvinner etter at 22 år gamle Zhina Amini mistet livet etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet.

Vi er kun fri når alle er fri!

Skal ikke feminisme også handle om solidaritet med kvinner utenfor våre landegrenser?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SAIRAN MAROFI, lærer og masterstudent

Mens jeg sitter her og skriver dette innlegget pågår en lærerstreik som angår også undertegnede som er lærer, men jeg klarer ikke helt å løsrive meg fra det som skjer i et land som jeg også identifiserer meg med.

Mens jeg og mine medsøstre kjemper for en mer rettferdiglønn, risikerer mine medsøstre i en del av Kurdistan livet, fordi de ikke bruker hijaben anstendig, fordi de underviser på kurdisk, fordi de har en kurdisk identitet og fordi de er kvinner.

De siste dagene har jeg fundert mye over den vestlige feminismen og solidaritet med kvinner i omverden.

Som mange av oss har fått med seg har den kurdiske kvinnen Zhina Amini, kjent som Mahsa, blitt drept av det iranske moralpolitiet, fordi hun ikke har dekket håret tilstrekkelig, men hennes liv var ekstra utsatt på bakgrunn av at hun er kurder og dette ubehagelige, men viktige detaljen må vi tørre å ta med i nyhetsbildet.

Det er viktig å ta med dette i debatten for vi vet at minoritetskvinner, også i demokratiske land, er mer utsatt for diskriminering og neglisjering enn majoritetskvinner.

Les også Nasim ble selv pågrepet av Irans moralpoliti. Nå gråter hun av glede over opprøret Fra Norge følger Nasim Mashak de massive demonstrasjonene mot regimet i hjemlandet Iran, der kvinner nå kaster sine…

Si hennes navn! For hun heter Zhina og ikke Mahsa, og er født i et land der hennes navn er ulovlig, og hennes eksistens som en kurdisk kvinne blir sett på som en trussel.

Og som kvinne er hun i det hele tatt ikke tillat til å leve et liv i frihet, og må dedikere sitt liv til å opprettholde patriarkatet og blidgjøre menn i landet.

Kvinner, livet, frihet er en av de mest brukte slagordene i Kurdiske byer i Iran under protestene som drapet på Zhina fulgte med seg.

Dette slagordet kjenner vi igjen fra mottoet til de kurdiske kvinnelige frihetsforkjempere i Rojava (Nord- Syria).

I likhet med sine medsøstre er kurdiske kvinner i den okkuperte delen av Kurdistan lei av regimet i Iran og spesielt lei av regimets bruk av kvinneundertrykkelse for å legitimere seg selv, og bruke det som overlevelses mekanisme.

Drapet på Zhina har skapt en folkelig bevegelse i nærmest alle kurdiske byer og i noen iranske byer. Det er et massivt av folk som protesterer og regimet har militarisert kurdiske byer i større grad nå.

I GATENE: Det har vært omfattende demonstrasjoner mot presteregimet den siste uken. Bildet er fra Teheran.

Imamene i Teheran er livredde for den solidariteten kvinnene viser hverandre i Iran på tross av etniske konflikter. Kvinner brenner hijabene sine mens de danser rundt bålet, kvinner klipper og barberer håret. Kvinner roper høyt og sier at vi vil ha frihet og livet tilbake.

Når dette er sagt, er det langt flere kurdiske mennesker som har mistet livet, blitt fengslet og skadet. Og da må vi få et mer nyansert nyhetsbildet i norske medier og ikke neglisjere identiteten til Zhina, som det blir gjort i Iran.

Jeg synes at norske kvinner har vært lite solidariske i forhold til denne hendelsen. Vi må tørre å ta debatten om påbudt hijab, om undertrykkelse av kvinner utenfor våre landegrenser og vise solidaritet uten å vise pekefingeren til disse kvinnene.

MASSIV PROTEST: Zhina Aminis død har utløst demonstrasjoner i den iranske diasporaen i flere store byer, som her i Berlin 20. september.

Kvinnene i Kurdistan og Iran vet hva de vil, men trenger solidaritet og at verdenssamfunnet legger mer press på regimet i Iran. De trenger oss i Vesten til å vise at vi bryr oss og heve stemmene våre for dem – en stemme som har blitt fratatt dem i flere tiår.

Nå har myndighetene i Iran stengt nettet og det vil medføre at vi får enda mindre innsikt i det som skjer, og da får vi her i Vesten et større ansvar for å fortelle verden hvilke grusomheter som skjer i Iran.

Som norskkurdisk feminist ønsker jeg, at flere av mine norske medsøstre kommer på banen, der de viser solidaritet på forskjellige måter.

På samme måte som vi må kjempe for at kvinnedominerte yrker ikke blir lønnstapere og får en velfortjent lønn, må vi kjempe for at våre medsøstre i andre deler av verden får kle seg som de vil og får et verdig liv.

Vi er kun fri når alle av oss er fri.