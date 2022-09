Kommentar

Meloni vil endre Italias grunnlov

Søndag kan italienerne få sin første kvinnelige statsminister.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Og noe av det første hun vil gjøre, sier hun, er å endre Grunnloven. Uten folkeavstemning.

En kvinnelig regjeringssjef må sies å være det mest progressive og innovative som kan skje i landets tungt mannsdominerte politiske system.

Det paradoksale er at hun velges på et program som tar til orde for å reversere samfunnsutviklingen.

Som leder av nasjonalkonservative Italias Brødre (Fratelli d’Italia) sitter Giorgia Meloni (45) på Benito Mussolinis ideologiske skuldre, men avviser blankt at hun eller partiet har noe med Italias diktator og fascismens grunnlegger å gjøre.

Det er i og for seg riktig. Meloni er ikke fascist. Hun har tvert imot ekskludert partimedlemmer som i altfor støyende grad har salutert Il Duce. At partiet forvalter en post-fascistisk arv og hun selv bærer en ideologisk ryggsekk, er imidlertid et historisk faktum.

Les også Valget i Italia: Giorgia Meloni fra ytre høyre er favoritt til å vinne «Jeg er kvinne. Jeg er mor. Jeg er italiensk. Jeg er kristen.» Slik presenterer 45 år gamle Giorgia Meloni seg selv.

Italia har en partiflora uten like. Det skyldes nettopp frykten for en ny fører. Til dette valget var det påmeldt 101 partier, bevegelser og ensakslister. Med en sperregrense på tre prosent kommer mange også til å bli representert i parlamentet.

Poenget er å hindre at all makt kan samles på én hånd. Klok av skade har Italia derfor en intrikat grunnlov, samt et indirekte system for valg av statsoverhode, der presidenten velges av nasjonalforsamlingen.

Landet har dessuten sterke institusjoner, for å sikre stabilitet om regjeringer skulle komme og gå. Som de jo gjør.

Giorgia Meloni vil ha direktevalg av president, som i USA, og et styresett der statsoverhodet faktisk bestemmer. I så fall må Grunnloven endres – det krever to tredjedels flertall i nasjonalforsamlingen – og deretter en folkeavstemning.

Meloni håper hun og koalisjonspartnerne får to tredjedels flertall alene i parlamentet, og sier hun da vil endre Grunnloven ensidig – uten å spørre folket.

Venstresiden frykter at hun i så fall vil gjøre også andre endringer, og styre landet i såkalt illiberal retning, etter modell av Viktor Orbáns Ungarn.

Akkurat det er er neppe Melonis plan, men teknisk sett kan hun gjøre det.

For ifølge flere meningsmålinger er den ugifte ettbarnsmoren landets mest populære politiker. Giorgia Meloni er ikke bare den foretrukne statsministerkandidat; et flertall av velgerne sier også at de i helgens parlamentsvalg akter å stemme på partiet hennes.

Dermed ligger det an til en høyresving som italiensk politikk ikke har sett maken til siden – ja, fascistlederen Benito Mussolini.

For Italias Brødre (FdI) er ikke de eneste med vind i seglene for tiden.

Sammen med Matteo Salvinis populistflokk La Lega og restene av det konservative regjeringspartiet Forza Itala, stadig anført av tidligere statsminister Silvio Berlusconi, ligger Meloni og hennes blokk helt i tet – med mellom 46 og 50 prosentpoeng på enkelte målinger.

I tillegg har en blå valgallianse av kristeligdemokrater og et knippe småpartier tilsagt sin støtte, noe som gir koalisjonen med det misvisende navn «Sentrum-Høyre» flertall i begge kamre i den italienske nasjonalforsamlingen.

Misvisende, fordi det politiske tyngdepunktet er såpass langt ute til høyre at den moderne populismens oppfinner, mangemilliardæren Silvio Berlusconi, fremstår som garantisten for det moderate i dette selskapet av motstridende interesser.

Legger man de tre største høyrepartienes programmer til grunn, er det et under at de har klart å samles om et felles valgmanifest. Strengt tatt er de ikke mer enige enn at Salvini og Meloni før helgen barket sammen om energikrisen og budsjettansvarlighet.

Men det er bare politikk.

For også i Italia er høyresiden kjølig pragmatisk når det kommer til stykket. Der venstresiden binder seg selv til den ideologiske masten og slår hverandre i hodet med prinsipper og identitetspolitikk, leter høyrepartiene etter omforente saker.

Som innvandring, flat skatt, trygdekutt og tradisjonelle familieverdier, som det kalles. (Til akkurat det siste punktet kan ingen av de tre påberope seg forbilde-status i ekteskapelige spørsmål, men de er i det minste enige om at homofile må slutte å være seg selv.)

Både Meloni og Salvini har tidligere sittet i regjering med Silvio Berlusconi. Som barne- og ungdomsminister ble Meloni i 2008 tidenes yngste italienske statsråd. Og selv om styrkeforholdet den gang var omvendt proporsjonalt med dagens situasjon, vet alle tre at de kan samarbeide, også om hva – så får hvordan komme etter hvert.

En delikat rivalisering er at både Salvini og Berlusconi ser seg selv som blåblokkens naturlige statsministerkandidat, i egenskap av ansiennitet.

Men Meloni har flest tilhengere.

Les også Første gang siden krigen: – Det er fascister i den mulige regjeringen Med røtter tilbake til Benito Mussolinis fascistiske parti, kan Italia komme til å få sin første kvinnelige…

Matteo Salvinis arroganse har servert henne halvparten av Legas velgere på sølvfat. Europopulismens posterboy er brått tilbake på juniorlaget.

Silvio Berlusconi, derimot, er senior. Han fyller 86 år uken etter valget, og selv etter botox og fillers har han en mannehelse som er preget av kronologiske utfordringer levd liv gjerne gir.

En valgseier for ytre høyre i helgen vil bety uker med sonderinger innen en ny regjering kan innsettes. Da ligger vi tett på 100-årsminnet for «Marcia su Roma» - Marsjen mot Roma – fascistenes navn på Mussolinis statskupp i oktober 1922.

For selv om Meloni fornekter Mussolini, er det også mange «tilfeldigheter» som trekker tråder mellom før og nå.

LOGO-EVOLUSJON: Fra v. partilogoen med den originale M.S.I.-flammen (1995), den første FdI-logoen (2012), deretter 2014- og 2017-versjonen hvor bokstavene er fjernet.

Italias Brødre er for det første et barnebarn av Movimento Sociale Italiano (M.S.I.), nyfascistpartiet som ble etablert av Benito Mussolinis tilhengere i 1946.

Som 15-åring meldte Giorgia Meloni seg inn i M.S.I.s ungdomsparti, og da den nyfascistiske bevegelsen ble splittet i to leire i 1996, fulgte hun over i det som ble hetende Nasjonalalliansen. Her ble hun leder for partiets studentlag.

For det andre er det visuelle bånd melom M.S.I. og dagens FdI. Partilogoen, en flamme i det italienske flaggets farger, er den samme i 2022 som i 1946. Den er tegnet av Giorgio Almirante, en tidligere kabinettsjef i Mussolinis Salò-ministerium (1943–45), og grunnlegger av M.S.I.

Ilden skal symbolisere den evige flamme ved Mussolinis grav.

Nasjonalalliansen benyttet samme logo, og inntil nylig fulgte også bokstavene M.S.I. med. Tre bokstaver tilhengerne har lest som «Mussolini Sei Immortale» – Mussolini, du er udødelig). Bokstavene er nå fjernet.

Melonis blokk leder. Men usikkerhetsfaktorene er mange.

For 16 millioner av Italias 46,5 millioner stemmeberettigete har sagt at de ikke vil delta i valget.

Dessuten: Nesten en av tre velgere hadde før helgen ikke bestemt seg.