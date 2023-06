Studiested Lillehammer på Høgskolen i Innlandet

Dobbeltkommunikasjon om selvplagiat

Statsråden hevder én ting overfor Stortinget, noe annet overfor lagmannsretten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

MAGNUS STRAY VYRJE, advokat for HINN-studenten

Fuskesakene har siste uker preget nyhetsbildet. Etter at media omtalte en dom fra Oslo tingrett, hvor utvisningen av en student fra Høgskolen i Innlandet ble stadfestet, har stadig flere fått øynene opp for hvor urimelig studentene straffes i saker om «selvplagiat».

Saken gjaldt en student som gjenbrukte to avsnitt fra sin egen, underkjente besvarelse på en såkalt «konteeksamen». Begge avsnitt hadde henvisninger til primærkildene, som hun også henviste til i kildelisten.

Men hun opplyste ikke om at hun gjenbrukte to avsnitt fra sin egen tidligere besvarelse.

Hadde hun gjort det, hadde alt vært greit.

Les også Student utestengt i ett år for å bruke egen tekst En student er utestengt fra studiene i ett år for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen.

Høgskolens reaksjon var nådeløs. Studentens besvarelse ble annullert og hun ble umiddelbart utvist i to semestre.

At hun påklaget vedtaket til Felles klagenemnd, hadde ikke betydning. Her var dessuten saksbehandlingstiden så lang at utestengningen var i ferd med å løpe ut da klagen ble behandlet – og avslått.

Advokat Magnus Stray Vyrje.

Kravet om at klagenemnda måtte innhente primærkildene, ble avvist. Disse hadde visstnok ikke betydning. Forstå det den som kan.

Ved vurderingen av om studenten gjenbrukte seg selv eller de kilder som hun henviste til, anså verken nemnda eller tingretten det påkrevd å se hen til kildene.

Studenten har så langt ikke orket å gjenoppta studiene. Hun har opplevd utvisningen og saksbehandlingen som urettferdig.

Hun mente ikke å fuske.

Det var derfor hun henviste til faglitteraturen, for å opplyse om hvem og hva som var hennes kilder.

Les også Student anker fuskedom: – Tolker jusen feil Studenten som ble utestengt fra studier i ett år for såkalt selvplagiat, anker dommen.

Studenten har anket tingrettens dom: Gjenbruk som dette medfører ikke «fusk» slik begrepet forstås i Universitets- og høyskoleloven.

Gjenbruk som dette kan uansett ikke rammes med lovens strengeste reaksjon, som er utvisning i to semestre.

Praktiseringen av høgskolens fuskeregelverk har voldt reaksjoner. Først ute var professorene Gisle Selnes og Bjørn Myskja, som fikk støtte fra mer enn 340 akademikere i et kritisk opprop.

Deretter kom juristene på banen, blant annet representert ved professorene Mads Andenæs, Jan Fridthjof Bernt, Johan Giertsen (tidligere leder for Granskingsutvalget) og Bjørn Henning Østenstad (tidligere medlem av Felles klagenemd).

Deres fordømmelse er unison: Studentenes gjenbruk av egne tekstfragmenter fra arbeider som de ikke har fått uttelling for, medfører ikke fusk.

AKTIVIST: Litteraturprofessor Gisle Selnes tok først initiativ til et opprop til støtte for HINN-studenten.

Også flere stortingspolitikere har reagert, blant annet Lise Selnes (Ap), Kari-Anne Jønnes (H), Himanshu Gulati (Frp) og Grete Wold (SV), alle fra Utdannings- og forskningskomiteen.

Sofie Marhaug (Rødt) tok saken opp med statsråd Ola Borten Moe, som varslet om klarere retningslinjer når han legger frem forslag til endringer i UH-loven:

— Dersom en student bygger på eget arbeid som tidligere er innlevert til vurdering, bør man skille mellom arbeid som tidligere har gitt uttelling i form av oppnådde studiepoeng eller rett til å gå opp til eksamen, og arbeid som ikke tidligere har gitt uttelling, uttaler Borten Moe.

Les også Rydder i fuskesaker: Vil omgjøre streng praksis HINN-studentens «selvplagiat» ville ikke blitt definert som fusk, hvis utdanningsministerens nye lovforslag blir vedtatt.

– Det er også forskjell på grovheten i å plagiere andres arbeid og å gjenbruke eget arbeid. I proposisjonen vil jeg presisere at det skal legges vekt på grovheten i fastsettelsen av reaksjoner i saker om fusk.

Med en slik lovforståelse skulle studenten ikke vært utvist. Med en slik forståelse har høgskolen, Felles klagenemnd og Oslo tingrett bommet på lovforståelsen – ikke bare i denne saken, men også i alle tilsvarende saker.

Man skulle derfor tro at Borten Moe ville hevde det samme overfor lagmannsretten som han gjorde overfor Stortinget når hans departementet innga anketilsvar. Men nei, slik er det ikke.

Departementet krever i stedet at studentens anke må avvises, fordi den ikke kan føre fram.

Departementet ønsker med andre ord at studenten ikke skal få prøvet anken. Reaksjonene fra akademia, ledende jurister og utdannings- og forskningskomiteen mv. kan ikke ha gjort inntrykk.

Statsråden hevder en ting overfor Stortinget, noe annet overfor lagmannsretten.

STATSRÅD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Departementet kan ikke ha fått med seg at vårt advokatfirma har påtatt oss å holde studenten skadesløs når det anfører i tilsvaret: «Saka bør difor verte avslutta før ytterlegare kostnadar kjem til for studenten.»

Anførselen kan vanskelig oppleves som annet enn en trussel: Gir du deg ikke nå, kan ankesaken koste deg dyrt.

Ifølge Borten Moes departement, har studenten ikke behov for å få kjent utvisningen ugyldig, fordi utestengningen har løpt ut uten at hun har gjenopptatt studiene:

«På denne bakgrunnen er det også vanskeleg å sjå at det vil ha nokon praktisk betydning for den ankande parten om ho no i ettertid skulle få redusert utestengingslengda til eitt semester.»

Virkelig?

Departementet avviser også kategorisk at Borten Moes uttalelser til Stortinget kan få betydning for avgjørelsen av ankesaken.

Årsaken kan vanskelig være annen enn at departement vil stenge døren for at studenter som har fått sine studier ødelagt på grunn av ugyldige vedtak i saker om «selvplagiat», kan kreve vedtakene omgjort.

Vinner studenten fra Høgskolen i Innlandet frem, kan andre komme etter.