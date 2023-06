Kommentar

Idiotisk å dele hevnvideo

FILMET INNE PÅ DELI DE LUCA: Artisten Kamelen filmet den ene tiltalt for gruppevoldtekt i Bergen.

Før neste rettsrunde i Bergen bør alle involverte ligge ekstremt lavt i sosiale medier.

Marcus Mosele, kjent som rapperen Kamelen, la i mai ut en video på sin Instagram-konto. Den viste en voldtektstiltalt Bergensmann (23) på Deli de Luca.

Den tiltalte ble kalt pedofil og filmen ble spredd.

Tirsdag fikk samme mann dom i Hordaland tingrett. Filmen bidro til et halvt år kortere fengsel.

KJENT BERGENSRAPPER: Marcus Mosele, kjent som Kamelen, la ut en video han selv tok av en av de tiltalte mennene på Instagram.

Av til sammen fem tiltalte i tre ulike overgrepssaker, gikk en fri, mens tre andre fikk strafferabatt.

– Det har vært mange millioner klikk på saken, og de tiltaltes navn og adresser er gjort kjent. De er redde for vold og redde for å gå ut. Også familiene deres blir berørt og tilsnakket av fremmede. Også kjærester utsettes for sjikane, står det i dommen, som nevner kiosk-filmingen spesifikt.

Den gjøres et poeng av for å advare andre mot å ta saken i egne hender. For det kan virke mot sin hensikt.

Dem du vil ramme, kan få lavere straff på grunn av din virale video. Og du kan dessuten endte opp med straff selv. Onsdag ble Kamelen siktet for filmingen.

Leo Ajkic, som er manager for Kamelen, sier til VG at han ikke vil kommentere saken, men at artisten er glad for at de dømte fikk en streng straff.

Men straffene er lavere enn det som er vanlig i slike saker, fordi såpass mye gjøres om til betinget straff.

Den vanlige straffen for grov voldtekt sier Høyesterett ikke skal være på under fem år.

Og slik ble det også her, hvor to av mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt fikk minst fem år.

Men den ene fikk redusert fengselsstraffen med ett år, den andre ni måneder ved at straffen ble gjort om til betinget fengsel. Det betyr at man ikke må sone i fengsel.

Den siste mannen som sto tiltalt for gruppevoldtekt, og som påtalemyndigheten også mente burde ha fem års fengsel, ble frikjent.

Det handler ikke om hets i sosiale medier. Her var det tvil om han visste at fornærmede ikke var med på dette frivillig. Det ble også lagt vekt på at han forlot åstedet.

Denne dommen har påtalemyndigheten anket.

Tre av de fire tiltalte, har også anket. Dermed er dommen ikke rettskraftig. Og det blir en ny rettsrunde i lagmannsretten.

Voldtektssaken i Bergen er virkelig opprørende. Igjen sitter fornærmede unge kvinner som har hatt det svært vanskelig.

Det er lett å bli sint.

Noen av de tiltalte har også oppført seg usympatisk i sosiale medier, hvor de har kommentert sine egne saker.

Den oppførselen taler ikke tiltaltes fordel.

Men det alle bør ha skjønt før neste rettsrunde, er at det lureste er å holde kjeft, slette kontoene sine og sitte helt stille i båten.

For vi kan ikke godta private rettsoppgjør. I æreskulturer, der det er øye for øye, tann for tann, ender det gjerne med voldsspiraler.

Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevis. Tvilen skal komme tiltalte til gode. Og det er retten som dømmer, ikke rasende privatpersoner.

Om det er sosiale medier som skal avsi dommer, da kan det bli skikkelig ille. For i neste omgang kan det ramme deg selv.