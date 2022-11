DOBLE STANDARDER? – Kan det være at det er lettere å kritisere og boikotte et arabisk land i Midtøsten vi ikke har et forhold til? Hvorfor ellers reagerte man ikke under VM i Russland eller OL i Kina, spør Samia Boutakhrit.

Qatar-VM og dobbeltmoral

Reaksjonene mot at Qatar arrangerer VM er svært interessante. Som en som både er interessert i fotball og politikk, treffer det meg hvor selektive mennesker er til å fordømme urett.

SAMIA BOUTAKHRIT, lektor i samfunnskunnskap

Selv er jeg en sterk motstander av Qatars utnyttelse av migrantarbeidere. Jeg er generelt en sterk kritiker av maktmisbruk, enten det gjelder Saudi-Arabia, Russland, Israel, eller Kina.

Jeg reagerer ikke på at Qatar kritiseres og boikottes. Deres umenneskelige behandling av migrantarbeidere må stanses. Heldigvis har mennesker og organisasjoner rundt om i verden begynt å legge et enormt press på Qatar. Forhåpentligvis vil dette bidra til forbedrede levekår for de 2 millioner gjestearbeiderne i landet.

Jeg er både glad og trist samtidig. Glad fordi så mange har åpnet øynene om korrupsjon, bestikkelser og bedrageri – som dessverre alltid har eksistert i FIFA. Trist fordi jeg skulle ønske man reagerte på samme måte uansett hvor vertslandet befant seg.

I 2018 arrangerte Russland VM i fotball. Ifølge Amnesty er det daglige brudd på menneskerettigheter i landet. Barn i fengsler, vold mot kvinner, overgripere som ikke får straff, etniske minoriteter som utsettes for vold og vilkårlige arrestasjon er eksempler på dette.

I år ble OL arrangert i Beijing mens landet holdt over 1 million etniske minoriteter i interneringsleirer. Amnesty International har siden 2018 slått fast at det er snakk om mistenkeliggjøring, systematisk undertrykking, mishandling og tortur. Hvorfor hørte man så lite om dette i mediene? Hvorfor var det så få som boikottet OL?

Det kan virke som at hovedårsaken til at kritikken mot Qatar er særlig fremtredende kan skyldes allerede etablerte fordommer. Kan det være at det er lettere å kritisere og boikotte et arabisk land i Midtøsten vi ikke har et forhold til? Hvorfor ellers reagerte man ikke under VM i Russland eller OL i Kina?

Så lenge vi er selektive i vår fordømmelse av urett, og så lenge vi baserer vår fordømmelse på hvem som utfører uretten og ikke uretten i seg selv, vil vi aldri bli kvitt maktmisbruk og korrupsjon.

For at verden skal være et bedre sted å være i må vi skaffe oss kunnskap og bruke vårt handlingsrom til å kjempe for våre og andres rettigheter. Å fordømme og boikotte selektivt basert på uvitenhet, fordommer eller forutinntatte holdninger man allerede har til et geografisk område o.l. er ikke heltemodig.

Tvert imot, så bidrar det kun til å opprettholde maktmisbruk, undertrykkelse og korrupsjon andre steder.