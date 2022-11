Kommentar

Trumps ønske om comeback splitter familien

Melania Trump var den eneste som fikk komme opp på scenen da Donald Trump tirsdag erklærte at han stiller som presidentkandidat i 2024.

Melania blir med i Trumps show sesong 2. Men Donalds eldste datter, Ivanka, takker nei.

Trumpklanen har stått sammen, i business og politikk. Men Donald Trumps ønske om å vende tilbake til Det hvite hus splitter familien.

Noen familiemedlemmer ser med entusiasme frem til valgkampen, andre nøler og noen ville ikke delta.

Med Ivanka ute av bildet kan ingen konkurrere med Melania om den dominerende kvinnelige hovedrolle i dette politiske dramaet.

Ivanka Trump vitnet for 6. januarkommisjonen i Kongressen. Hun aksepterte valgnederlaget.

Til Breitbart News sier den tidligere førstedamen at hun ser frem til at hennes mann kommer tilbake for å lede et Amerika «kjennetegnet av fred, kjærlighet og sikkerhet».

Det er ikke slik mange amerikanere husker de turbulente fire årene med Trump, som kulminerte i at hans tilhengere stormet Kongressen for å stanse godkjenningen av et valg han tapte.

Samme dag som Donald Trump erklærte sitt kandidatur i Mar-a-Lago meldte Ivanka Trump på Instagram at hun ikke lenger ønsker å involvere seg i politikk. Hun vil støtte sin far, men på utsiden av den politiske arena.

Ivankas forhold til sin stemor er blitt beskrevet som «en usikker våpenhvile» i Melania-biografien «The Art of Her Deal» av Mary Jordan. Forholdet ble satt på prøve da de begge holdt til i Det hvite hus.

Ivanka skal ha kalt Melania for «portrettet», fordi hun sa så lite. Melania skal ha omtalt Ivanka for «prinsessen».

Det var ikke ment som et kompliment. Melania er reservert. Ivanka er utadvendt. Men begge har vært svært viktige for Donald Trumps politiske karriere.

Donald Trump sammen med barna Ivanka, Donald jr. og Eric på en seremoni i New York i 2014.

Ivanka og hennes mann Jared Kushner har flyttet til Florida, i likhet med Donald og Melania Trump. Nå vil Ivanka prioritere barn og privatliv.

Heller ikke Kushner skal ha planer om å bli med i en ny sesong med Trump. Han var imidlertid til stede da svigerfar sa at han ville bli president igjen.

De to eldste barna, Ivanka og Donald jr., var ikke på plass.

Juniors unnskyldning var at han var på jakt i det vestlige USA og at dårlig vær hindret ham fra å fly til Florida. Don jr. ser imidlertid med entusiasme fram til en ny valgkamp. Han ønsker å spille en viktig birolle.

Ifølge New York Post forsøkte Trump å overbevise sin eldste datter og Kushner om å ta aktivt del i 2024-kampanjen. Men Ivanka sto på sitt. Hun er ferdig i politikken.

Og hva mener egentlig Melania Trump om mannens planer? Da hun på et valgarrangement i mai ble spurt om hun kunne tenke seg å bo i Det hvite hus igjen svarte hun bare:

– Aldri si aldri.

Det var ikke akkurat en rungende støtteerklæringen til mannens politiske ambisjoner. Men hun var den eneste som ble invitert opp på podiet da Trump annonserte sitt kandidatur.

Trump sa at hun hadde vært en fantastisk førstedame som folket elsket, selv om han vedgikk at det ikke alltid hadde vært enkelt for henne.

Meningsmålinger viser imidlertid at hun var den minst populære av USAs siste ni førstedamer.

Donald Trump og seniorrådgiver Ivanka Trump på vei til Air Force One 4. januar 2021.

I Trumps palass Mar-a-Lago har ekteparet hver sin fløy. Der bor Melania sammen med parets 16-år gamle sønn Barron og hennes foreldre.

Barron har, som moren, dobbelt statsborgerskap, amerikansk og slovensk. Hun har lært Barron sitt morsmål, et språk faren ikke forstår.

Ivankas karriere har alltid vært knyttet til farens forretningsvirksomhet og politiske liv. Hun deltok i TV-serien «The Apprentice» der faren spilte hovedrollen. Hun var visepresident i Trump-organisasjonen og startet sitt eget klesmerke.

Da faren ville bli president ble hun med på ferden fra det liberale New York City, båret på en høyrepopulistisk bølge, hele veien til Det hvite hus. Der ble både Ivanka Trump og Jared Kunshner seniorrådgivere for presidenten.

Det tok flere måneder før Melania flyttet fra Manhattan til Washington, D.C. Det var angivelig i denne perioden hennes ekteskapskontrakt ble reforhandlet.

Melania Trump sammen med sønnen Barron tirsdag kveld i Mar-a-Lago da Donald Trump sa at han stiller som presidentkandidat.

Jared Kushner fikk en sentral posisjon i administrasjonen. Ikke minst spilte han en viktig rolle i forhandlingene mellom Israel og arabiske land som ledet til Abraham-avtalene. Ivanka ble en Trumps mest betrodde rådgivere.

Men det oppsto et brudd helt mot slutten av hans presidenttid.

Da Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021 var Ivanka på jobb i Det hvite hus. Hun ble opprørt over det hun så på TV og skal ha sagt: – Jeg går ned til far. Dette må ta slutt.

To ganger gikk hun til Det ovale kontor i løpet av de dramatiske timene.

I vitnemål for Kongresskomiteen, som gransker stormingen, fortalte hun om det som skjedde. Blant annet om en opphetet samtale mellom faren og visepresident Mike Pence, som måtte gå i dekning i Kongressbygningen.

Ivanka kaller Pence «en god mann». Donald Trump mente imidlertid Pence sviktet ham i et avgjørende øyeblikk. Visepresidenten nektet å følge Trumps krav å stanse godkjenningen av valgresultatet.

Ivanka Trump delte ikke farens påstand om at valget var stjålet. Hun innså at de hadde tapt.

Ivanka sa til komiteen at hun respekterer daværende justisminister William Barr, og aksepterte det han sa om valget. Barr hadde i tydelig ordelag forklart Trump at det ikke fantes belegg for hans påstander om omfattende valgfusk.

– Ivanka sjekket ut for lenge siden, skrev Donald Trump på Truth Social da datteren vitnet for kongresskomiteen.

Det kommer derfor ikke som en overraskelse at Ivanka har fått nok av det politiske liv.

Førstedame Melania Trump vakte oppsikt da hun på et besøk ved grensen til Mexico brukte en jakke med påskiften: «Jeg bryr meg virkelig ikke. Gjør du?»

New York Times skrev i forrige uke at Melania ble utsatt for ektemannens vrede etter at det gikk dårligere enn forventet i mellomvalget. Trump kaller historien for oppspinn.

Årsaken til den dårlige stemningen skal ha vært at Melania hadde anbefalt Trump å støtte TV-legen Mehmet Oz i senatorvalget i Pennsylvania.

På et tidligere valgmøte hadde Trump sagt at kona var en stor fan av Oz. Men Oz tapte og republikanerne klarte ikke å få flertall i Senatet.

Ingen har sett Melania gråte, skriver Jordan i sin bok. Men når hun blir sint fryser hun til is.

Nå er hun om bord, på vei tilbake til det politiske liv og muligens fire nye år i Det hvite hus.

Melania deltar sjelden i valgkampen, men stiller opp når det er påkrevet. Hun har åpenbart ikke den samme glede som sin mann av å være stjernen på store folkemøter.

Om hun liker fremtidsutsiktene er ikke godt å si. Da Melania var i Det hvite hus spurte Mary Jordan henne om hvordan hun ville beskrive seg selv.

– Jeg vet hva jeg ønsker, og jeg trenger ikke snakke.