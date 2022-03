MYSTISK SYMBOL: – Diskusjoner om hva z-en kan bety oppgir ofte ukritisk at symbolet brukes av russere som støtter invasjonen av Ukraina. Men er vi sikre på at de som bruker symbolet faktisk støtter invasjonen av nabolandet, spør Ingvill Moe Elgsaas. Bildet er fra St. Petersburg.

Debatt

«Z» – støtte for invasjon, eller?

INGVILL MOE ELGSAAS, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier

Dersom man lever i den russiske «virkelighet Z» så kan det være at man bruker «z»-symbolet for å støtte en «militær spesialoperasjon» iverksatt for å hjelpe de forfulgte, ikke for å støtte invasjonen av Ukraina.

Etter at bokstaven «z» dukket opp på russiske militære kjøretøy i Ukraina har vi sett symbolet spre seg i det russiske samfunnet. Diskusjoner om hva z-en kan bety oppgir ofte ukritisk at symbolet brukes av russere som støtter invasjonen av Ukraina.

Men er vi sikre på at de som bruker symbolet faktisk støtter invasjonen av nabolandet?

Her er noen observasjoner av russiske medier i den perioden vi har tilbakelagt som kanskje betyr at vi bør la tvilen komme disse «krigshisserne» til gode.

Russiske nyheter var allerede segregert

I perioden etter invasjonen av Ukraina som startet 24. februar ble et allerede eksisterende skille i den russiske medieverdenen enda tydeligere, nemlig skillet mellom medier stemplet som «utenlandske agenter» og medier uten denne advarende merkelappen.

Medier som var «utenlandske agenter» meldte at Russland hadde invadert Ukraina og rapporterte om krigen i Ukraina. De rapporterte om ødeleggelser, om tap av menneskeliv og om Putins valg å sende russiske soldater for å drepe deres naboer og brødre. La oss kalle dette virkelighet X.

De «vanlige» mediene rapporterte at Putin hadde iverksatt en «militær spesialoperasjon» for å få slutt på den humanitære katastrofen i øst-Ukraina hvor den russisktalende befolkningen blir angrepet av Ukrainske styrker. Det er sågar snakk om folkemord!

La oss kalle dette virkelighet Z.

Virkelighet Z

To veldig ulike virkeligheter sameksisterte altså i russisk mediene. Dette varte i en kort periode før russiske styresmakters grep for å stoppe «feilinformasjon» førte til at journalistene som rapportert om krigen i Ukraina måtte legge ned arbeidet eller risikere lange fengselsstraffer. Det er ikke lov å rapportere om invasjonen, kun om den «militære spesialoperasjonen». Altså ikke mer virkelighet X.

Kun virkelighet Z.

Også før denne siste spikeren i kisten for frie russiske medier var det ikke slik at virkelighet X nødvendigvis nådde ut til russere flest. Om man ikke hadde for vane å lese eller se reportasjene til «fremmede agenter» så var det virkelighet Z man visste om.

Jeg har gått igjennom kveldsnyttdekningen i et regionalt medium fra og med Putins anerkjennelse av utbryterregionene Donetsk og Luhansk for å se hva som er blitt rapportert om Ukraina. Min første observasjon er at det er få saker om Ukraina. Unaturlig få.

Det rapporteres at: Guvernøren støtter Putins anerkjennelse av folkerepublikkene Donets og Luhansk. Vi samler inn nødhjelp til Donetsk og Luhansk. De første flyktningene fra Donetsk og Luhansk er kommet.

Hvor er invasjonen? Hvor er krigen?

Mannen i gaten vet ikke nødvendigvis at det er krig

4. mars postet Radio Free Europe/Radio Liberty en video som viser hvordan russere reagerer på bilder fra krigen i Ukraina.

Noen av dem som intervjues sier rett ut at de tror det kan være farlig for dem å snakke om dette. Flere av dem som intervjues sier at de støtter Putin. Noen sier det som nå foregår i Ukraina er et nødvendig onde «et preventivt angrep ... heller enn å vente på at de angriper oss».

Andre nekter å tro at Russland har invadert Ukraina «dette må være noe Zelensky har funnet på, eller amerikanerne».

Det er vanskelig for oss å forestille oss hvordan det er å være omgitt av et helt annet nyhetsbilde.

Dersom man lever i virkelighet Z så kan det være at man bruker «z»-symbolet for å støtte en «militær spesialoperasjon» iverksatt for å hjelpe de forfulgte, ikke for å støtte invasjonen av Ukraina.