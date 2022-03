Kommentar

Flyktningkrisen nærmer seg bristepunktet

Av Shazia Majid

ROPER VARSKU: Polske storbyer melder nå at de snart ikke makter mer. Her er ukrainske flyktninger på vei til Berlin fra Krakow i Polen.

Vi bevitner den største flyktningkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. Mens nabolandene har åpnet dørene på vidt gap for millioner av ukrainere – holder andre den kun på gløtt.

Det nytter ikke i lengden, om Ukraina-krigen blir langvarig.

På knappe tre uker har nærmere tre millioner mennesker flyktet ut av landet. Hvor mange som har flyktet innenfor Ukraina er det ingen som kan si med sikkerhet.

Vi har aldri sett tilsvarende i antall og tempo i Europa.

Jo lenger krigen varer, dess større blir flyktningstrømmen. Og det er helt avgjørende at kontinentet tar et samlet ansvar for ukrainere på flukt.

Noen gjør så godt de kan, slik som Polen. Noen nøler og trenerer, slik som Storbritannia.

Polen drar lasset

Per 13. mars har Polen tatt imot seksti prosent av alle ukrainske flyktninger – det utgjør 1,8 millioner mennesker. Tallet øker med titusener daglig, de fleste av disse er kvinner og barn.

Situasjonen er prekær, og Polen drar mesteparten av lasset. Enn så lenge. For også Polen har et bristepunkt. En grense for hvor mange det er mulig for landet å ta hånd om, bosette og integrere. Om det blir på kort – eller på lang sikt.

Og nå nærmer det seg bristepunktet.

Storbyene Warszawa og Krakow, hvor brorparten av flyktningene har havnet, melder at de sliter. Mesteparten av hjelpen har kommet fra privatpersoner og frivillige som har stilt opp med mat, klær og husly. Nå er det snart ingen ledige senger og rom å oppdrive.

I tillegg kommer det stadig flere rapporter om rasisme mot mørkhudede som har flyktet over grensen fra Ukraina til Polen.

Landet har ingen offentlige apparat i stand til å klare flyktningstrømmen over tid. Omfanget er rett og slett helt uten sidestykke.

FRIVILLIG INNSATS: Flyktninger huses overalt hvor det er plass. Her er det satt provisorisk overnatting på en historisk togstasjon i Krakow i Polen. Bildet er tatt 14. mars.

Enestående omfang

Før krigen startet var Polen på 92. plass over land som har tatt imot flest antall flyktninger i verden, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

På knappe tre uker er Polen blitt det landet som har tatt imot nest mest flyktninger i verden. Slått kun av Tyrkia (3,7 millioner flyktninger).

Land som Colombia, Uganda og Pakistan kommer nå etter Polen som mottagerland (se tabell).

Alle landene på listen er naboland med alvorlige konflikter i nærområdene. Syria-krigen, krisen i Venezuela, voldelige konflikter i Sør-Sudan, Kongo og Afghanistan. Og nå altså krigen i Ukraina.

Norge tar ansvar

Flyktninger som så langt har reist videre fra Polen og til andre land har stort sett hatt slektninger og bekjente i disse landene. Det har derfor vært naturlig for disse å finne trygghet hos sine egne.

Dette vil endre seg. Jo mer presset situasjonen i Polen blir, dess flere vil flykte videre. Det vil da antagelig komme en europeisk enighet om fordelingen av flyktninger. Blant annet til Norge.

Så langt har vi fått inn 1000 asylsøkere fra Ukraina. Tallet er antagelig høyere, da flere har kommet til sine slekt og venner og ikke rukket å registrere seg som asylsøkere.

UDI anslår at det kan komme 30.000 flyktninger fra Ukraina i år.

Og Norge tar ansvar – ved å gjøre det enkelt for ukrainere som søker flukt hos oss.

Vil gjøre det enkelt

I likhet med EU gir Norge midlertidig kollektiv beskyttelse til borgere fra Ukraina.

Vi gjorde det samme på 90-tallet under krigen i Bosnia og Kosovo. 14 000 søkte asyl og de ble boende i Norge.

Kollektiv beskyttelse betyr ingen individuell saksbehandling. Og for Norges del innebærer det opphold i ett år, med tillatelse til jobb og å hente nærmeste familie til Norge. Ordningen oppheves dersom det ikke lenger er beskyttelsesbehov.

Altså skal det gå kjapt fra flyktningene kommer til landet til de kan leve så normalt som mulig.

Da trenger de et sted å bo – regjeringen oppretter 8000 mottaksplasser, og fler vil det bli. Det åpnes også for at ukrainere kan bo i private hjem og motta litt penger til livsopphold.

Før Ukraina-krigen måtte alle asylsøkere til Norge registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde. Fra og med denne uken kan ukrainere registrere seg ved flere politidistrikt i landet.

NABOLAND: I tillegg til Polen tar også Romania, Moldova og Ungarn nå inn hundretusenvis av flyktninger. Dette bildet av en ukrainsk asylsøker er tatt i på togstasjonen i Bucuresti 13. mars.

Britene svikter

Akkurat nå er Norge helt samstemt i at ukrainere skal få komme til Norge. Det er viktig når vi nå vet at det vil komme en strøm av asylsøkere. Vi vet bare ikke når og hvor stor strømmen blir. Og om tiltakene som allerede er satt i verk er tilstrekkelige.

Det som ikke er tilstrekkelig, er innsatsen til Storbritannia. Der europeere tidlig bestemte seg for å gi ukrainere kollektiv beskyttelse. Har britene lagt ned stengsler. Og de har trenert prosessen.

Ledet an av innenriksminister Priti Patel, selv datter av innvandrere fra Uganda.

Landet som ikke lenger er del av EU, krever visum for at Ukrainere skal få slippe inn. Det kreves også at flyktningene må ha en vertsfamilie/sponsor, eller familiemedlemmer i Storbritannia for å kunne søke asyl.

«Uærlig», «hjerteløst», «løgnaktig» og «utilstrekkelig» er ord som er blitt brukt av interne kritikere om den britiske regjeringens håndtering av krisen.

Først 10. mars gjorde Patel endringer i visum-prosessen. Det kreves fortsatt visum, men søknaden kan sendes over nett, for så å møte opp fysisk ved en av fem visumsentre i Europa.

Moralsk plikt

Nærmere 38 000 med ukrainsk bakgrunn bor i Storbritannia. De alene kan i teorien gi husly til titusenvis av ukrainske kvinner og barn på flukt.

Britene må forenkle asyl-prosessen. Helst ta bort krav til visum og vertsfamilie. Ellers blir de stående med skammen når denne historien skal skrives.

Krigen utspiller seg med all sin brutalitet på ukrainsk jord. Men ingen europeere er upåvirket av krigshandlingene.

Vår felles oppgave er å ta hånd om de ukrainske flyktningene. Nabolandene må avlastes. Dette kan bli omfattende, langvarig og kostbart.

Men det er vår moralske plikt å stille opp. Her og nå. Om vi er Norge eller Storbritannia.