– Natur er en sårbar ressurs. En tapt villmark kan ikke gjenskapes. En nedhogget urskog er ikke lenger et naturdokument, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Holdningene til naturen

Under coronapandemien har mange «gjenoppdaget» naturen som et fristed. Når man ikke kan møte hverandre, kan man alltid møte naturen. Den stiller ingen krav, og den er døgnåpen og gratis.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SIGMUND HÅGVAR, professor emeritus i natur- og miljøvern, NMBU

Vi bygger ned natur som aldri før. Intakt fjellskog blir endevendt av maskiner og omdannet til svære hyttebyer med veisystemer og grøfter. Naturødeleggende vindkraft endrer hele landskapet. Flere kommuner lar mye av sin naturarv gå tapt, men tapet bokføres ikke. For det er vel først når naturen er omdannet og «utviklet» at den får verdi?

Imidlertid er den såkalte «præriefasen», der man uhemmet kunne ta for seg av uendelige arealer, forbi også i Norge. Ekte natur er blitt en knapp ressurs – særlig større, sammenhengende arealer. Vi er inne i en konfliktfase der ulike utbyggingsinteresser står mot et knippe grønne verdier: biologisk mangfold, verneinteresser, økosystemtjenester, rekreasjon og friluftsliv.

Natur er en sårbar ressurs. En tapt villmark kan ikke gjenskapes. En nedhogget urskog er ikke lenger et naturdokument, og både rødlistearter og opplevelsesverdier er tapt. En myr som dreneres og tørrlegges er ødelagt som pollenarkiv, som karbonlager, som flomdemper eller vannkilde, og som livsmiljø for planter og dyr. Arealet av intakt natur er en endelig ressurs som ikke kan økes, bare holdes konstant eller minke.

På 1970-tallet glapp for eksempel vernet av det sagnomsuste Vassfaret med en restbestand av bjørn. Nå fyller veisystemer, hugstflater og hyttefelt opp den skogdalen som inspirerte Mikkjel Fønhus til å skrive sine klassiske villmarksskildringer. Vi viser faktisk større respekt for de gamle naturbildene i Nasjonalgalleriet enn for de landskapene som sto modell. I Sør-Norge ligger nå bare 5 prosent av arealene mer enn fem km fra tyngre naturinngrep som veier, jernbane, kraftledninger eller regulerte vassdrag.

Fragmentering og forbruk av natur er hovedårsaken til at arter og naturtyper havner på rødlistene. I et langsiktig perspektiv er det kun statlig verneområder som er sikret mot tekniske inngrep. Den norske villreinen, som vi har et internasjonalt ansvar for, skjøtter vi dårlig. Den får sine leveområder stadig mer innskrenket og oppdelt.

På det store internasjonale miljømøtet i Rio i 1992 var Norge et av de ivrigste landene til å undertegne både biomangfoldkonvensjonen og klimakonvensjonen. Begge konvensjonene har siden økt i viktighet, og Norge har produsert forpliktende stortingsmeldinger. Men den praktiske oppfølgingen er svak, særlig på biomangfoldsiden. Både klimakrisen og biomangfoldkrisen må løses – samtidig.

Siden alle arealer ligger i kommuner, og alle rødlistearter lever i kommuner, er måten kommunene forvalter arealene sine på gjennom plan- og bygningsloven avgjørende. Regjeringen Solberg ga kommunene stor frihet, og statsforvalterne (tidligere fylkesmennene) ble bedt om å ikke blande seg inn i kommunenes arealbruk. I tillegg ble den viktige planavdelingen fjernet fra Klima- og miljødepartementet og lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alt dette gjorde at den tidligere så viktige kommandostrukturen i naturvernet brøt sammen. På toppen av dette har nesten alle kommuner sagt opp sine naturvernkonsulenter, som hadde kompetanse i å tenke langsiktig og økologisk. Da klarer ofte ikke kommunene å følge opp nasjonale og internasjonale forpliktelser, men fristes av kortsiktige interesser.

Naturvernorganisasjoner krever nå at hver kommune må ha oversikt over sine naturtyper, og føre et arealregnskap. Her skal tapt natur bokføres, ødelagte myrer skal regnes med i karbonbudsjettet, og skadet natur må kompenseres ved vern av tilsvarende areal et annet sted. Man snakker om «arealnøytralitet». Kommuner burde dessuten samarbeide bedre over kommunegrensene om å sikre sammenhengende naturarealer. Der hvor det er mulig bør man prøve å reparere forringet natur. FN har faktisk øremerket perioden 2021–2030 som det globale tiåret for restaurering av natur.

Vi har ikke bare en klimakrise og en biomangfoldkrise, men også i høy grad en krise gjennom tap av viktige rekreasjonsområder. Det angår oss på et dypt mentalt plan. Mange sørger over at natur de var glade i, er gått tapt. Psykologene kaller det et «stedstap». I en gallup som gjaldt «truede naturopplevelser» kom villmarksopplevelsen høyt opp, sammen med stillhet og det å oppleve intakte vassdrag. «Naturen er vårt største apotek» sa Per Fugelli, professor i sosialmedisin. Sikring av naturkvaliteter for befolkningen kan vi gjerne kalle «grønn velferd». Noen kommuner har faktisk begynt å markedsføre seg som et godt sted å bo og leve i fordi de har naturherligheter å by på. Det er vinn-vinn!

Under coronapandemien har mange «gjenoppdaget» naturen som et fristed. Når man ikke kan møte hverandre, kan man alltid møte naturen. Den stiller ingen krav, og den er døgnåpen og gratis. Særlig nær-naturen er blitt verdsatt på en ny måte. Aldri før har så mange trær fått en hengekøye knyttet på seg.

Naturens skjebne, og fremtidige generasjoners muligheter til å nyte den, avhenger av måten vi tenker på. En respektløs holdning til naturen er fremdeles utbredt. Siden det er kommunene som forvalter plan- og bygningsloven både i strandsonen, i skog og til fjells, trenger kommunene fast ansatte og kompetente naturforvaltere som kan tenke langsiktig og økologisk, og som forholder seg til nasjonale og internasjonale forpliktelser.

Arealforvaltning er en nøkkel med stor makt. Den nøkkelen har to ender. Den ene enden låser igjen fremtidig tilgang på natur. Den andre enden låser opp for en ny tenkemåte som sikrer naturkvalitetene for fremtiden.