UNDERVISNING: – Kommunene leverer altfor ofte ikke det ungene har krav på, og ungdommer er underernært på kunnskap om de relasjonelle aspektene knyttet til seksualitet. Da må foreldrene på banen, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Foreldre må ta ansvar når seksualundervisningen svikter

Barn er åpne og aksepterer at verden er en variert blomstereng.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

IKKE VÆR FLAUE: – En del foreldre synes det er flaut å snakke med barna om sex. Men stiller man seg spørsmålet om det er bedre at porno skal være informasjonskilden bør svare være enkelt. Kom over flauheten, skriver kronikkforfatteren.

INA GRAVEM JOHANSEN, spaltist i VGs samarbeidsavis Folkebladet

«Mamma, hva betyr egentlig 69?» Får du dette spørsmålet er du på rett kurs som foresatt. Kommer det ikke bør du bli bekymret, da har muligens pornoindustrien tatt over seksualundervisningen på din vakt. For skolen og kommunen kan du ikke nødvendigvis regne med.

Ungdommer etterlyser stadig bedre seksualundervisning. NRK belyste nylig temaet og refererte Anneli (18) og Maya (19) som fortalte at lærere bidrar til tabuer da de er generelt ukomfortable og helst unngår dialog om sex.

I dag er læringsmålene i seksualundervisningen fordelt på ulike fag. Allerede i barnehagen forventes det at temaer rundt kropp og grensesetting tas opp. I grunnskolen skal undervisningen romme refleksjoner rundt relasjoner, forplantningslære, pubertetsundervisning, kompetanse i å forstå og handle ut fra egne og andres følelser samt kunnskap om seksualitetens praktiske vesen.

Skolene samarbeider ofte om undervisningen med skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom, som er lovpålagte kommunale tjenester. Problemet er at kommunene altfor ofte kutter i sine obligatoriske tilbud til barn. NRK oppgir at en av fem kommuner helt mangler helsestasjon for ungdom. Noen leverer ikke engang «åpen dør» i grunnskolene, en nasjonalt etablert tjeneste der elevene selv kan oppsøke helsesykepleier faste dager i skoletiden.

Thomas Nordgård er leder i Utdanningsforbundet for Troms og Finnmark. Han støtter ungdommenes kritikk i at undervisningen er for dårlig og sier at forbundet jobber med hvordan styrke opplæringen i lærerutdanningene. Lærerne mangler altså kompetanse, dermed er det åpenbart ingen quick fix i sikte fra skolens side.

les også Dette skulle unge ønske de lærte i seksualundervisningen

Samtidig melder både politi og spesialisthelsetjenesten om skadevirkninger av at ungene bruker porno som informasjonskilde. Vi husker de brutale sakene som ble avdekket på Sørlandet sist sommer, der barn fra 12-års alderen skadet hverandre med kvelning, analsex og lefling med prostitusjon. Seksuelle tjenester med brutalt tilsnitt ble solgt mellom mindreårige på offentlige toaletter. Ifølge politiet er det ikke uvanlig at barn i åtteårsalderen søker opp porno på mobilene.

Foreldrene må på banen. For kommunene leverer altfor ofte ikke det ungene har krav på og ungdommer er underernært på kunnskap om de relasjonelle aspektene knyttet til seksualitet. Det store antallet sovevoldtekter og lovforslaget om samtykkekrav før samleie viser kjempeproblemet i at grenser verken oppfattes eller respekteres. Selvfølgelig blir det slik når vi har latt den kyniske og fordummende pornoindustrien ta rollen som en slags kjæreste-veileder.

En del foreldre synes det er flaut å snakke med barna om sex. Men stiller man seg spørsmålet om det er bedre at porno skal være informasjonskilden bør svare være enkelt. Kom over flauheten. Dialogen bør dessuten starte tidlig, lenge før ungdommens løsrivningsprosess rekker å etablere en naturlig distanse mellom mini og gamlis.

Konkret forplantningslære, variasjoner innen kjønnsidentitet, legning og forståelse for at noen kan være født i feil kropp er ypperlige tema i barnehagealder. Barn er åpne og aksepterer at verden er en variert blomstereng. Samtidig er det kjempeviktig å lære ungene at sex bare skal tilhøre voksenlivet. Det er en fin ting når de store lager unger, men slike handlinger er helt forbudt og farlig for barn å være med på. Hvis unger skal kunne varsle om seksuelle overgrep må de ha ord og konkret kunnskap om hva som er uakseptabelt. De må lære at det er ufarlig å snakke om dette.

Foreldrene må virkelig være tilgjengelige: «Du kan spørre meg om alt. Du kan spørre om det de andre ungene lurer på også». Da kommer det. Foresatte som lykkes i å etablere en åpen dialog erfarer at barn ofte har hørt om ganske avanserte seksuelle tilbøyeligheter og fetisjer, lenge før de selv når puberteten. Det er et enormt behov for å sortere, forstå og forkaste noen av de forestillingene slike bruddstykker av informasjon etablerer i et barnesinn.

les også Billie Eilish: – Angrer på at jeg begynte å se porno som 11-åring

Foresatte bør kjenne at de virkelig er på foreldre-ballen når de får muligheten til å forklare at det bor en sterk magnet i alle voksne dyr, også mennesker, som gjør at man vil gjøre merkelige ting som ender opp med nye arvinger på kloden. Mye av dette høres kjemperart og ekkelt ut for barn og sånn skal det være. Det viktige å vite den dagen man får kjæreste er at man skal være så snill som mulig mot denne. Men også passe på at kjæresten er like snill tilbake. Føler man seg presset er det best å gjøre det slutt.

I tillegg hviler det et ansvar på foreldre om å kontrollere lokalpolitikerne slik at lovpålagte helsetilbud for barn og ungdom prioriteres. Etterlys hvordan skolen løser undervisningen, vær kritisk, still krav. Det voksne samfunnet må ta ungdommenes varsler alvorlig, sørge for at vi ikke oppdrar overgripere fordi vi er for flaue til å ta praten.