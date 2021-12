VAKSINEDEBATTEN: – Hvis det er akseptabelt at en relativt stor minoritet ikke vaksinerer seg, må vi spørre om hvorfor det var så viktig for myndighetene at befolkningen vaksinerte seg overhodet, skriver Morten Kinander.

Merkelig argumentert, Graver!

Det er trykket på frontlinjen i helsevesenet som ene og alene begrunner nedstengningen, førjulspermitteringene, frihetsbegrensningene, hjemmeskolene og et utslitt helsevesen. Dette trykket er et resultat av at folk ikke har vaksinert seg.

MORTEN KINANDER, professor, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Hans Petter Gravers svar på min kronikk i VG fortjener et par kommentarer.

Utgangspunktet for min kronikk og kritikk av Graver, var hans rettsstatsforståelse, hvor enhver forskjellsbehandling av uvaksinerte og vaksinerte, og særlig gjennom coronapass, er uholdbar. Dette strider visstnok mot rettsstaten, og er uttrykk for en uholdbar seleksjonstankegang. Likevel er det seleksjonstankegangen som nettopp er mitt anliggende, og som jeg vil unngå med de minst inngripende tiltakene.

Jeg noterer at Graver har forlatt rettsstatsargumentet. De rettslige argumentene synes å ha blitt trengt i bakgrunnen for en medisinskfaglig begrunnelse for at vaksiner ikke virker på smittespredning. Men dette er ikke en debatt som Graver eller jeg er faglig berettiget til å skifte sol og vind i, selv om Graver søker støtte for dette i enkelte uttalelser som FHI og Helsetilsynet (!) har kommet med.

Det ville imidlertid overraske meg dersom Graver mener å kunne slå fast på medisinskfaglig grunnlag at de vaksinerte og de uvaksinerte har samme smittespredning. Til det må han vite at kunnskapen er for usikker. En artikkel i «New England Journal of Medicine» fra 28. oktober gir uttrykk for nettopp det motsatte.

Poenget er heller det som Graver velger å helt overse, nemlig trykket på frontlinjen i helsevesenet. Det er dette trykket som ene og alene begrunner nedstengningen, førjulspermitteringene, frihetsbegrensningene, hjemmeskolene og et utslitt helsevesen. Dette trykket er et resultat av at folk ikke har vaksinert seg.

Fra å gå fra en rettsstatlig høyverdig posisjon, hvor selv relativt lite inngripende tiltak er uakseptabelt, kan det se ut som om Graver har endt i den motsatte på relativt kort tid. Som han sier: «Hvis det skulle kommer til at man utsetter folk og samfunn for alvorlig risiko ved ikke å vaksinere seg, er tvungen vaksinering etter mitt syn et bedre alternativ enn vaksinepass og forskjellsbehandling».

Argumentet er merkelig av flere grunner. For det første er det vanskelig å forstå den rettslige betydningen av at Graver personlig synes noe, når et samlet rettslig Europa har tatt rettslig stilling til det motsatte. Den forholdsmessighetsvurderingen som foretas av de dominerende rettslige institusjonene i Europa, har konsekvent overlatt til statene å bestemme hva som er de hensiktsmessige tiltakene i denne krisetiden. Og de tiltakene som har vært oppe til vurdering har vært langt mer dramatiske enn coronapass.

Det som imidlertid ingen har foreslått så vidt meg bekjent, er tvangsvaksinering. Internering i private hjem synes altså å forstås som mildere tiltak enn det Graver nå foreslår. Dette henger sammen med det andre, at argumentet er uttrykk for en ikke-diskrimineringstanke til fortrengsel for enhver rimelighet eller nettopp forholdsmessighet.

Med dette utsagnet er Graver villig til å redusere velferden til alle heller enn å begrense noens velferd ved forholdsmessig milde midler. Dette selv om disse med viten og vilje motsetter seg et tiltak som er lett tilgjengelig, billig, uten nevnelige skadevirkninger og som har enorme samfunnsmessig heldige virkninger.

For det tredje er argumentet merkelig fordi adgangen til tvangsvaksinering synes å forutsette en tilstand vi allerede er i. Gjennom nedstengningen, som er direkte begrunnet i førstelinjeforsvaret i helsevesenet, utsetter vi samfunnet for en risiko som er alvorlig. De permitteringene som nå har begynt å komme rett før jul har velferdskonsekvenser som vi må ta på alvor.

Vi må også legge til grunn de rapporteringene som nå kommer fra helsevesenet, om den prekære situasjonen. Overtidstimer og frafall tyder på utslitthet og prioriteringer om hvem som skal få den største hjelpen.

Gravers rettsoppfatning er feil, fordi utgangspunktet er feil: Det er ikke snakk om en usaklig forskjellsbehandling av de uvaksinerte. Fordi staten har en forpliktelse til å ivareta befolkningens rett til liv, har staten innført restriksjoner.

Disse restriksjonene skal oppheves når det ikke lenger er et legitimt formål med dem. Noe annet er myndighetsmisbruk overfor dem som har vaksinerte seg, og det er i prinsippet ikke lenger legitimt å underlegge disse en restriksjon. Den forskjellsbehandlingen som Graver reagerer på, er altså ikke bare legitim, men nødvendig.

Snart nærmer intensivavdelingene seg bristepunktet, og da begynner de alvorlige seleksjonsproblemene. Dette er ikke de problemene som Graver har advart mot, men som er normaltilstanden i Europa.

Dette er de reelle problemene, de hvor man må velge mellom hvem som skal leve og hvem som skal måtte dø. Denne situasjonen kunne vært minimert ved at de uvaksinerte på intensivavdeling hadde vaksinert seg, og dermed ikke befunnet seg på intensiven.

Når det valget må treffes, er det for sent å hente folk med politi i hjemmene sine for å tvangsvaksinere dem, slik Graver vil.