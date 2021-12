Leder

Grotesk dom i Minsk

UTFORDRET DIKTATOREN: Svetlana Tikhanovskaja viser frem bilde av ektemannen, opposisjonslederen Sergej Tikhanovskij, da hun talte i parlamentet i Praha i sommer. Mannen ønsket å stille som utfordrer til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko. For det er han nå dømt til 18 års fengsel.

Når et regime dømmer en opposisjonsleder til 18 års fengsel, sier det noe om hvor dypt den politiske korrupsjonen stikker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Sergej Tikhanovskij planla å utfordre Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko i valget i fjor. Han ble i stedet pågrepet og anklaget for å ha forstyrret offentlig ro og orden.

«Rettssaken» mot 43-åringen har gått bak lukkede dører i Minsk. Tirsdag ble han funnet skyldig i å ha organisert opptøyer og oppfordret til hat. Tikhanovskij ble også dømt for en rekke andre tiltalepunkter.

Fem andre «medskyldige» ble dømt i samme sak, deriblant Mikola Statkevitsj (65). Politikerveteranen fikk 14 års fengsel.

At et moralsk bankerott regime opererer på denne måten, overrasker ikke. President Lukasjenko har i mange år vist at han ikke respekterer hverken menneskerettigheter, organisasjonsfrihet eller internasjonal rett.

Den absurde farsen av en rettssak og det groteske utfallet markerer likevel et nytt bunnivå for Lukasjenko. Det viser at despoten i Minsk ikke bare kontrollerer landets sikkerhetsstyrker, politi og rettsvesen, og at han er villig til å sette inn statsmaktene mot sitt eget folk. Men også at disse institusjonene lar seg bruke.

les også Svetlana Tikhanovskajas ektemann dømt til 18 års fengsel

Situasjonen er ekstra alvorlig, fordi dette statlige anslaget mot Lukasjenkos opposisjon synliggjør at domstolene ikke evner å stå imot, men tvert om er en kalkulert del av regimets undertrykkelsesapparat.

Tydeligere kan det ikke uttrykkes at Hviterussland er frakoblet internasjonal lov og rett. Et samfunn som eksisterer på presidentens nåde, og hvor statens maktmidler brukes skruppelløst av regimet for å holde den politiske opposisjonen i sjakk.

Hvis det ser ut som et diktatur, agerer som et diktatur og handler som et diktatur – da er det sannsynligvis et diktatur. Og dette ligger altså i Europa.

EU fordømmer dommen mot Sergej Tikhanovskij, og omtaler forfølgelsen av ham og andre opposisjonelle som en «del av en pågående brutal og systematisk undertrykkelse av alle uavhengige stemmer i Hviterussland».

«Diktatoren tar offentlig hevn på en av hans mektigste motstandere», skrev Tikhanovskijs kone, Svetlana Tikhanovskaja på Twitter i går. Hun har overtatt som leder av opposisjonen etter at ektefellen ble pågrepet, og koordinerer nå den politiske motstanden mot Lukasjenko fra eksil i nabolandet Litauen.

les også Diktatoren, modige kvinner og mistenkelige grønne menn

Siden 2020 har hundrevis av presidentens kritikere blitt arrestert. Mange er dømt til lange fengselsstraffer. Regimet selv oppgir at 650 personer sitter i fengsel på grunn av ulike «forbrytelser mot staten», men dette tallet anslås å være grovt underrapportert.

Det sies at Russlands president Vladimir Putin ikke er særlig imponert over Aleksandr Lukasjenko. Deres personlige relasjon skal være nokså avmålt. Samtidig er Hviterussland med sin beliggenhet mot yttergrensen til både NATO og EU en viktig alliert.

I lys av Putins aggresjonslinje overfor Ukraina, ser russerne seg godt tjent med at Lukasjenkos Hviterussland forblir et stabilt ustabilt bolverk mot vesten. Det lover dessverre ikke godt for hviterussere som drømmer om frihet og demokrati.