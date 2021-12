Leder

Gode omikron-nyheter

EN KLEM PÅ OSLO S: Julen er igjen preget av avstand og masker på Norges travleste stasjon Oslo S.

Håpet for 2022 er at vi kan leve mer som normalt med viruset.

Den kryptiske meldingen «Udiagnostisert lungebetennelse Kina (HU) RFI» dukket opp på nettstedet Promed 30. desember 2019.

Det var corona. Og nå er det gått to år. Europeiske land er igjen i lock down. I Norge har samstemte helsemyndigheter innført tiltak for å hindre overbelastning i helsevesenet.

Og det er forståelig at den nye varianten skremte myndighetene. Smittekurven gikk rett opp i Sør-Afrika da omikron ble oppdaget der. Og i dagene før jul har vi sett smitterekorder i Danmark og Storbritannia, som har best oversikt over varianten.

Men i Norge går smitten ned. Og den nedgangen så vi alt før jul, da testingen var høy. Det tyder på at tiltakene virker. Det mest gledelige er at antallet på sykehus også har gått kraftig ned.

Dette er neppe på grunn av omikron i Norge – det er for tidlig. Men samtidig tyder nye tall fra ulike land på at færre av dem som smittes med omikron får alvorlig sykdom og må på sykehus. Både fra Sør-Afrika, Skottland og England ser det ut som andelen som legges inn med omikron er redusert betydelig.

Dette gir håp.

I tillegg ble Pfizers covid-pille Paxlovid godkjent i USA på bitte lille julaften. I forsøk har den vist å redusere de alvorlige sykdomstilfellene med 89 prosent.

Pillen gis på resept til folk i risikogrupper, og tas hjemme. Problemet foreløpig er at verden ikke har nok piller.

FHI har anbefalt Norge å kjøpe den. Og om den godkjennes i Europa og den virker like bra mot omikron, trenger vi store forsyninger. Hver behandling koster vel 500 dollar i USA. Den er ikke ment for alle. Og for fattige land blir det for dyrt.

Men samtidig kan medisinen fjerne hele begrunnelsen for de svært strenge og kostbare tiltakene: Et overbelastet helsevesen.

Den utfordringen er neppe over, og kommer ikke bare av covid-19, men for få hender i helsevesenet, immunitetsgjeld og andre luftveissykdommer.

Derfor trenger Norge alle verktøy i verktøyskrinet – fra munnbind til hurtigtester, flere typer antivirale medisiner og vaksiner.

Og etter den traurige starten i januar 2020, da verden flere uker på etterskudd fikk vite at vi hadde å gjøre med et coronavirus som spredte seg mellom mennesker – har det vitenskapelige miljøet levert.

I midten av 2022 mener vaksineprodusentene at de vil ha en oppdatert vaksine mot omikron. Samtidig er det forsøk i gang med pancorona-vaksine som forhåpentligvis vil være virksom mot hele virusfamilien som har satt verden ut av spill de siste to årene.

For vi må være forberedt på å leve med coronavirus i årene fremover. Målet for 2022 må være å bygge opp så mye immunitet i befolkningen at vi klarer fremtidige bølger og slipper flere runder med inngripende tiltak.

Og alt nå på etterjulsvinteren må vi håpe at den boosterdosen folk får, gir så høye antistoffnivåer at det tar ta noe av farten ut av omikron.

For ingenting vil være bedre enn om skrekkscenarioene ikke slår til. Håpet ligger i at vi kommer oss over bølgen og får å gjøre med et virus som de fleste av oss kan tåle.