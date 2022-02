«NORSK»-DEBATTEN: – Nei, målet mitt var aldri å føle meg norsk eller å kunne kalle meg norsk. Dette var aldri viktig for meg. Det viktigste for meg som individ og enkeltmenneske har alltid vært å etterlate et bedre samfunn til kommende generasjoner, skriver Nuno Marques.

Målet mitt var aldri å føle meg norsk

Er det egentlig så viktig for mennesker som ikke er født i Norge «å være norsk» eller kalle seg norsk? For meg er svaret nei.

NUNO MARQUES, varaordfører i Notodden kommune (Sp), universitetslektor OsloMet og PhD-student i jus ved University of Birmingham

«Å være eller ikke være norsk», «når er vi norske nok?», «hva vil det si å være norsk?» eller «kan alle bli norske?» har vært titler på flere artikler og kronikker som handler om en eviggående, viktig debatt i det norske samfunnet.

Født og oppvokst i Portugal, med et typisk portugisisk navn, og også med et typisk søreuropeisk utseende, har jeg fulgt med på denne debatten fra sidelinjen. Men det som jeg har savnet i denne debatten er spørsmålet om hvorvidt det er viktig for en innvandrer å være eller føle seg norsk, når en kan kalle seg norsk eller om det å være norsk bør være et mål. Med denne kronikken håper jeg å kunne fylle dette hullet.

Jeg har bodd i Norge i snart 18 år, har norsk statsborgerskap, har tatt høyere utdanning i Norge, feirer 17. mai med det norske flagget i hånden, elsker brunost, går på ski, bidrar til det norske velferdssamfunnet, omgås daglig nordmenn og er varaordfører i Notodden kommune. Da tenker jeg at jeg oppfyller «kravene» til å føle meg norsk eller å være norsk. Men har dette – å føle seg norsk eller å være norsk – egentlig vært så viktig for meg siden jeg flyttet til Norge i 2004? Har dette vært et (u) bevisst mål fra min side i alle disse årene?

Nei, er mitt ærlige svar. Og med dette ønsker jeg ikke å sette til side artikler og kronikker som har bidratt til debatt om et så viktig tema som dette i vårt samfunn. Noen artikler har forsøkt å belyse en «ny» felles forståelse av hva det vil si å være norsk, mye som har blitt skrevet har bidratt til økt bevisstgjøring om en farlig utvikling som ligner på et «oss mot dem»-samfunn, samt at terskelen for å ytre seg rasistisk er blitt lavere i de siste årene.

Dessuten er det også kjent at i Norge koster det mye for etterkommere av innvandrere å lykkes. Likevel, har Norge kommet et godt stykke på vei; i Norge har vi ytringsfrihet, trosfrihet, rett til likebehandling, trygghet og menneskeverd, men «vi alle» har et stort ansvar for at Norge blir et enda bedre land enn det er i dag.

Jeg har utallige ganger uttalt meg at jeg er veldig heldig og takknemlig for at jeg bor i Norge og at dette landet har tatt veldig godt vare på både meg og familien min. Igjen, vi er alle heldige, veldig heldige som bor i dette samfunnet kjennetegnet av velferd, likestilling og økonomisk stabilitet.

Ja, jeg vil alltid være portugisisk, uansett om jeg har fått norsk statsborgerskap og er varaordfører i en av de flotteste kommunene i Norge. Og som Francis Augusto Medeiros-Logeay skrev (og beskrev på en utmerket måte) i en kronikk i 2018: «Hvis mitt opprinnelsesland er som en mor, så er mitt forhold til mitt nye land mer som et ekteskap, basert på et valg, respekt, felles verdier og kjærlighet.»

Verden har forandret seg mye de siste årene. Å leve i Norge og i verden i 2022 er ikke det samme som for 30, 40 eller 50 år siden. Vi lever i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn som er avhengig av forståelse og kunnskap om andre kulturer, som skal sikre at alle behandles som likeverdige og som skal ha plass til alle; hvor alle skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i et fellesskap.

Ja, til tross for klima- og miljøkrisen, pandemien, mobbing, og alt annet vi har å stri med, tror jeg ikke det fins et bedre utgangspunkt for å få et fantastisk liv. Utfordringene er mange, for voksengenerasjonene etterlater seg et samfunn som trenger nye svar på nye spørsmål, nye løsninger på gamle problemstillinger, og løsninger på både konflikter, misforståelser og urettferdighet.

Hvis vi skal ta vare på det jeg anser som verdens beste velferdsordning, så krever det en egeninnsats. Hovedstyrken i et samfunn er samholdet og det handler om å ta ansvar for eget liv; det handler om å gjøre noe aktivt og positivt for og gjerne sammen med andre. Det handler om å være ydmyk, det vil si å vite hvordan man skal være empatisk, tolerant, inkluderende og respektfull. Det handler om å være takknemlig, at vi forstår og gleder oss over å få noe av verdi, samt at vi ønsker de andre vel ... uansett nasjonalitet, hudfarge, religion, seksuell legning, osv.

Det er jeg som skal kjenne etter hva som føles bra for meg. Det er ikke bare forventningene fra dem rundt meg som har vært og skal være avgjørende. Familien og venner har vært med på å motivere meg, å pushe meg og gi meg troen på meg selv. Men det er jeg som kjenner meg selv best og som vet hva som er best for meg! Vår tid er begrenset, så la ikke støyen av andres meninger kvele vår egen indre stemme. Og viktigst av alt: Ikke la andre fortelle deg hvem du er (eller ikke er)!

Nei, målet mitt var aldri å føle meg norsk eller å kunne kalle meg norsk; dette var aldri viktig for meg. Det viktigste for meg som individ og enkeltmenneske har alltid vært å etterlate et bedre samfunn til kommende generasjoner. Mine to barn på 12 og 8 år er begge født i Norge. Kanskje vil det i fremtiden bli satt spørsmålstegn ved deres norskhet, og kanskje vil de oppleve diskriminering. Hvem vet? Vi som foreldre ønsker at barna våre skal ha det bra og unngå å oppleve slike situasjoner, men samtidig vet vi at noen situasjoner vil være uunngåelige.

I løpet av min fotballkarriere – i 15 år spilte jeg fotball på profesjonelt nivå i klubber som Benfica, Lyn, Bryne og Notodden – fikk jeg stadig høre at «Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste». Og dette utsagnet stemmer nå i ettertid overens med hvordan man opplevde oppturer – og spesielt nedturer – i løpet av en lang fotballkarriere.

Dersom mine barn én gang i fremtiden blir utfordret på hvor norske de er, eller om de bør føle seg norske eller portugisiske, så kan jeg trygt si til dem: «Av alle viktige ting som kan definere dere som menneske, er «å være norsk» den minst viktigste.»