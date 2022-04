Kommentar

Kampen om et hodeplagg

Av Per Olav Ødegård

MOT HIJAB: Presidentkandidat Marine Le Pen i diskusjon med en en kvinne under et valgkampmøte i Pertuis 15. april.

Emmanuel Macron mener Marine Le Pen vil utløse borgerkrig i Frankrike hvis hun forbyr all bruk av hijab.

Temperaturen ble høy i studio da det muslimske hodeplagget ble et tema i den nesten tre timer lange TV-debatten mellom president Macron og hans utfordrer fra ytre høyre, Marine Le Pen.

Begge sider har noe å vinne på et oppgjør om hijab. Eller det muslimske sløret, som Le Pen velger å kaller et plagg som dekker håret, men viser ansiktet.

For Le Pen handler det om identitetspolitikk, om oss mot dem og fremmedfrykt. Hun bruker det for å mobilisere sine velgere foran søndagens valg.

Macron mener at et forbud mot hijab bryter med fransk toleranse og sekulære konstitusjon. Presidenten forsøker å vinne stemmer på venstresiden, og blant landets minoriteter.

Siden 2011 har det vært forbudt i Frankrike å bruke nikab og burka. Nikab dekker ansiktet og burka er heldekkende.

Fransk lov forbyr også religiøse symboler i offentlige skoler. Men det radikale forslaget om et forbud mot hijab har ikke vært aktuelt før Le Pen gjorde det til et valgløfte.

FØRSTE RUNDE: Hijab og islam er blitt et tema i fransk valgkamp. Her avgir to kvinner stemme i Marseilles 10. april.

Le Pen sa i debatten at hun ikke er mot islam og at islam har en plass i Frankrike. Men hun vil ha en lov mot islamistisk ideologi som utgjør “et angrep mot fundamentet for vår republikk”. Jenter og kvinner må frigjøres fra islamistene pålegg om å bære hijab, mente hun.

Men Macron sier at Le Pen blandet islam og islamisme, at hun vil skyve “millioner av borgere uten av det offentlige rom” og at konsekvensene av hennes lovforslag er at politiet også må jage jødiske gutter med kipa og kristne med kors.

–Du kommer til å forårsake en borgerkrig, sa Macron direkte til Le Pen.

Det bor om lag seks millioner muslimer i Frankrike. 70 prosent av franske muslimer som deltok i første runde av presidentvalget stemte på venstrefløyens kandidat, Jean-Luc Mélenchon. Macron trenger mange av Mélenchons velgere for å være sikker på å bli gjenvalgt.

Mélenchon har oppfordret sine velgere til ikke å stemme på Le Pen, dog uten å anbefale Macron. Meningsmålinger viser at et flertall av velgerne på ytre venstre vil sitte hjemme, eller stemme blankt. En tredjedel sier de vil stemme på Macron.

LEDER: President Emmanuel Macron leder i meningsmålingene foran søndagens valg.

Etter en serie store terrorangrep begått av jihadister på fransk jord fikk Macron innført en lov mot såkalte islamistisk separatisme. Loven er blitt brukt til å stenge enkelte moskeer som myndighetene mener er blitt brukt til radikalisering.

Men Macron har vært tydelig på at det store flertall av lovlydige og fredelige muslimer ikke må rammes av den type forbud som Le Pen foreslår.

Innvandring, religion og radikalisme har lenge vært brennhete tema i fransk politikk. Langt på vei har Marine le Pen ført denne debatten og fått andre kandidater til å følge etter.

Men i striden om hijab har Macron satt en grense. Et forbud utgjør et forræderi mot franske verdier, sier presidenten.

Ifølge det siste gjennomsnitt av meningsmålinger leder Macron med 55 prosent mot Le Pens 45 prosent. Men ingen i presidentens leir tør å ta seieren på forskudd. Kandidatene har to dager på å overbevise den store gruppen av usikre velgere.