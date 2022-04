NÆRE FORBINDELSER: – At India, verdens største demokrati, har avstått fra å stemme i alle saker om Ukraina-krigen, har møtt kritikk. India og Russlands har imidlertid et nært og historisk godt forhold, og på tross av Indias alliansefrihet i den kalde krigen, var landet tett på Sovjetunionen, skriver Sunniva Engh. Bildet av Modi og Putin ble tatt i desember 2021.

Debatt

Indias balansekunst

SUNNIVA ENGH, førsteamanuensis i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo

Hvorfor tar ikke verdens største demokrati avstand fra Russland?

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møtte nylig Indias statsminister Narendra Modi i New Delhi. Lavrov roste Indias uavhengige linje i Ukraina-spørsmålet, og sa at landene vil fortsette sitt nære samarbeid, på tross av «ulovlige sanksjoner». Indias manglende vilje til å fordømme Russlands invasjon av Ukraina har vakt oppsikt og bekymring.

Og mens Modi prioriterte Lavrov, tok han seg ikke tid til å møte Kinas utenriksminister Wang Yi og Storbritannias Liz Truss, som også nylig besøkte New Delhi.

Indias veivalg i Ukraina-saken er en sammensatt diplomatisk og interessedrevet balansegang basert på historisk arv, sikkerhets- og geopolitikk, og Indias egne ambisjoner. For India er Russland, slik det tidligere Sovjetunionen også var det, viktig for landets egne økonomiske og militære modernisering, som en motvekt mot Indias regionale rivaler Pakistan og Kina, og som en internasjonal støttespiller.

To dager etter invasjonen av Ukraina begynte FN arbeidet med resolusjoner som fordømmer russiske handlinger, både i Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen, og Russland har blitt kastet ut av FNs menneskerettighetsråd.

At India, verdens største demokrati, har avstått fra å stemme i alle saker om Ukraina-krigen, har møtt kritikk. India og Russlands har imidlertid et nært og historisk godt forhold, og på tross av Indias alliansefrihet i den kalde krigen, var landet tett på Sovjetunionen.

Fra midten av 1950-tallet blomstret relasjonen, med besøk av Indias statsminister Jawaharlal Nehru i Moskva og kommunistpartiets førstesekretær Nikita Khrustsjov i New Delhi. Den indisk-sovjetiske vennskapspakten i 1971 var toppunktet. Vennskapet speiles i stemmegivning i FN: Sovjetunionen brukte sitt veto til å støtte India i Kashmirspørsmålet i 1957, 1961 og i 1971, i Indias invasjon av Goa i 1961, og i krigen med Pakistan i 1971.

Til gjengjeld avsto India fra å fordømme Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia i 1968, og av Afghanistan i 1979.

Mens relasjonen kjølnet noe på 1980- og 90-tallet, vitner avtaler om indisk-russisk ‘strategisk partnerskap’ fra 2000 og 2010 om nytt godvær. Og igjen vises dette i Indias stemmegivning i FN: i 2001 og 2008 gikk India mot fordømmelse av russisk maktbruk i Tsjetsjenia og Abkhasia. Da Generalforsamlingen i 2013 og 2016 kritiserte Syrias russiskstøttede Assad-regime, avsto India.

Da Generalforsamlingen i 2014 fordømte Russlands anneksjon av Krim, avsto India igjen, og i 2020 stemte India mot en resolusjon fremmet av Ukraina, som fordømte menneskerettighetsbrudd i Krim.

Indias manglende vilje til å ta avstand fra Russland i Ukrainaspørsmålet kommer altså dels av en tett indisk-russisk relasjon, men dels også av en uavhengig indisk utenrikspolitisk linje. Indias FN-ambassadør forklarer at India ikke velger side i konflikten, annet enn «siden for fred og en umiddelbar slutt på all vold».

New Delhi maner til respekt for FN-pakten, internasjonal rett og territoriell integritet. Noen strengere offisiell posisjon mot Moskva kan nok ikke forventes med det første.

For India er Russland viktig på grunn av samarbeid innen militærteknologi og energi, og i et geopolitisk lys. India, verdens største våpenimportør, er den tredje største kjøperen av russiske våpen og våpenteknologi, og handler stridsvogner, hangarskip, ubåter, jagerfly og luft- og missilforsvarssystem fra Russland.

Sammen utvikler russisk og indisk våpenindustri verdens raskeste supersoniske missil, BrahMos, og India er verdens eneste land med slike missiler i hær, sjø- og luftforsvar. Det russisk-indiske militærteknologiske samarbeidet fortsetter med BrahMos-II, et hypersonisk missil.

Samtidig har India begynt å diversifisere, og handler nå våpen fra flere land, som Frankrike og Israel. Tidlig på 2000-tallet kom over 80 prosent av Indias våpenimport fra Russland, mens i 2020 var andelen sunket til 35 prosent, og 65 prosent kom fra USA og deres allierte. Under Narendra Modis statsministerperiode fra 2014 har India vendt seg stadig mer mot USA, og samarbeider om forsvar og etterretning.

I 2020 inngikk landene en utvekslings- og samarbeidsavtale om deling av baser, avansert militærteknologi og satellittdata. India deltar også i ‘the Quad’, sikkerhets- og forsvarsdialogen mellom USA, Australia, Japan og India. Washington og dets allierte signaliserer nå hjelp til land som vil bytte ut russiske forsvarssystemer.

Og mens India fortsetter å kjøpe russisk olje, har USA nylig blitt en av landets største råoljeleverandører. Geopolitikk spiller også inn: for India er gode relasjoner til både USA og Russland en motvekt til kinesisk innflytelse i Indias nærområder.

Mens USA og ‘the Quad’ er viktige partnere for Indias maritime sikkerhet i Indo-Stillehavet, er samarbeid med Russland viktig i Sentral-Asia, nå som USA ikke er militært til stede i Afghanistan.

India har altså sammensatte relasjoner med både øst og vest, i flere parallelle tilknytninger og partnerskap, og dette er betegnende for landets utenrikspolitikk. Under Narendra Modis lederskap omfavner India ‘strategisk autonomi’: strategiske valg basert på indiske interesser, i komplekse dynamikk som rommer både samarbeid og spenning, med flere parallelle partnere.

Indias forhold til Kina er et slående eksempel: tett økonomisk og diplomatisk samarbeid balanseres med sikkerhetspolitisk og strategisk rivalisering i Sør- og Øst-Asia, samtidig som grenseuenigheten jevnlig blusser opp i trefninger.

Alliansefriheten fra den kalde krigens bipolare orden er erstattet av en selektiv balansegang i en multipolar verden. Indias gradvise vestvending og utskiftning av russisk militært utstyr med amerikansk, innebærer dermed på ingen måte at India vil stå på vestlig side i alle spørsmål.

Indias manglende deltagelse i den vestlig ledede fordømmelsen av Russland henger også sammen med Indias egne ambisjoner om å være en sentral internasjonal, global aktør. India har gjentatte ganger etterlyst FN-reform og et globalt styresett som gjenspeiler dagens realpolitiske virkelighet – og som dermed gir større rom til India.

FNs vektlegging av stormakter fra en fordums verdensorden synes, fra indisk ståsted, som avleggs og vestlig dominert, mens en multipolar verden antas å gi større spillerom for Indias strategiske autonomi.

For India gir det dermed mening å være pragmatisk, og avstå å ta stilling i Ukrainaspørsmålet innen FN, og å fortsatt ha en god relasjon til Russland – så lenge dette totalt sett passer Indias egne interesser.

Ukrainakrigen og fordømmelsen av Russland innebærer dermed for India et lite velkomment valg mellom Vesten og Russland – et svart-hvitt valg i en verden som ikke lenger er monokrom, og der India ser seg best tjent med å opprettholde både eldre og nyere allianser i en diplomatisk og strategisk balansekunst.