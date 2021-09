Kommentar

Tallenes tunge tale

Av Leif Welhaven

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er ute av ligacupen. I serien har de åpnet sterkt.

To statistikker er tyngende for Ole Gunnar Solskjær i en tid da det ikke lenger holder å snakke om utvikling i Manchester United.

For dem som har sterke følelser for storklubben med en nordmann i managerstolen, må «halvtomt eller halvfullt-leken» begynne å bli en velkjent øvelse.

Optimismen fikk en kjempeboost etter ankomsten til Cristiano Ronaldo.

Nyheten sprakk på tampen av et overgangsvindu som også sendte Varane og Sancho til Old Trafford. Ikke overraskende leverte Ronaldo velkjente varer umiddelbart.

I Premier League er Manchester United ubeseiret og à poeng med Chelsea og Liverpool etter fem runder. Ingen kimser av Solskjærs menn nå.

So far, so very good indeed.

Likevel er det tydelig hvor raskt kritikken kommer så fort det butter - med Ole Gunnar Solskjær som direkte adressat.

Så langt har han kunnet parere mye med at laget beviselig er blitt bedre under ham. Men nå har han fått investere så mye i attraktive spillere at bunnlinjen i poengregnskapet vil overskygge alt snakk om prosesser.

Det peker seg ut to områder som er særskilt presserende. Dessverre ser ikke tallene særlig hyggelige ut akkurat her.

Det mest åpenbare og målbare for en manager, er antallet trofeer som er sikret. For Ole Gunnar Solskjær er tallet null.

Det er fansen smertelig klar over.

Uten at det er et spesielt relevant parameter, er det interessant å se hvor mye agg som kommer mot Solskjær i sosiale medier når klubben ikke lykkes.

Med Ronaldo, Fernandes, Varane, Sancho, Pogba og Cavani i stallen, er det ikke så rart at kravet om et trofé tiltar i styrke. 12 mislykkede forsøk tærer på tålmodigheten.

Det er uvisst om han kan ri av stormen som vil oppstå dersom også denne sesongen ender uten noe nytt å sette i skapet.

Da er det mulig å diskutere hvor klokt det var å disponere slik Solskjær gjorde i ligacupen mot West Ham. Dette er den minst prioriterte turneringen, og med kampprogrammet som råder er rullering av spillere naturlig.

De fleste storlagene tenker slik.

Men spørsmålet er om han gikk vel langt, vitende om at dette trofeet kanskje var det Manchester United enklest kunne sikret seg. Stemningen blir heller ikke bedre av at klubben klarte å rote seg bort mot Young Boys i sesongens første Champions League-kamp.

Det andre temaet som bør bekymre litt, er avstanden mellom hvor mange defensivt sterke spillere Solskjær har og antallet ganger klubben holder nullen. En opptelling viser at Manchester United bare har gått av banen uten baklengsmål én gang på de siste 15 tellende kampene.

Dette er et felt som må forbedres raskt og kraftig dersom de skyhøye forventningene skal innfris.

Mye er sagt og skrevet om Ole Gunnar Solskjær etter at han i 2018 ble ansatt som manager i klubben han elsker.

Fortsatt må vi sette et stort spørsmålstegn ved om det til slutt blir en ulykkelig historie, eller om vi får en happy ending der noe kan løftes over hodet.