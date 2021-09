BARNEFATTIGDOM: – Det aller viktigste vi kan gjøre for denne gruppen ut av fattigdom, er å hjelpe foreldrene ut i jobb og gi barna en god skole, skriver statståd Røe Isaksen.

En jobb å gå til er den varige veien ut av fattigdom

Vi kan ikke diskutere barnefattigdom i Norge hvis vi ikke er ærlige om årsakene bak.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, arbeids- og sosialminister (H)

Shazia Majid skriver i en kommentar: «Barnefattigdommen øker, og den rammer først og fremst barn av innvandrere. Hvem sin skyld er det?»

Svaret på det er ingen. Det er vondt å være fattig, uansett hvilken bakgrunn du har. Men vi kan ikke diskutere barnefattigdom i Norge, uten å være ærlige om årsakene bak. Siden 2006 har 47 500 flere barn vokst opp i familier med vedvarende lavinntekt. Av disse er 87 prosent barn med innvandrerbakgrunn, ifølge SSB.

Majid skriver videre at barnefattigdommen har økt «særlig kraftig» med Høyre i regjering. Det har ingenting med aktivitetsplikten for sosialhjelp å gjøre, slik Majid tilsynelatende og feilaktig antyder, men fordi Norge tok imot over 30 000 flyktninger og migranter under migrantkrisen i 2015–16. Det tar tid å lære språk og bli fullt ut integrert.

Det aller viktigste vi kan gjøre for denne gruppen ut av fattigdom, er å hjelpe foreldrene ut i jobb og gi barna en god skole. Derfor reagerer jeg ganske sterkt på måten Majid omtaler regjeringens viktige grep for å styrke arbeidslinja.

Prinsippet om at det alltid må lønne seg å jobbe må bestå. Noe annet er en fattigdomsfelle. Derfor har vi gjort endringer i AAP-ordningen for unge og barnetillegget for uføre. Derfor er det nå fire måneder uten dagpenger hvis du sier opp jobben din frivillig, uten særlig grunn. Og derfor har vi innført aktivitetsplikt for alle friske, unge under 30 år på sosialhjelp og derfor vil vi utvide denne plikten til å gjelde alle, hvis vi vinner valget. Det er fordi at passivitet er roten til all ondt, og fordi en jobb er den eneste varige veien ut av fattigdom.

Majid setter gjerne endringene i velferdsordningene på spissen, men nevner ingen av de andre tiltakene regjeringen har kommet med. Det er få som har gjort like mye for barn i lavinntektsfamilier enn denne regjeringen. Vi har økt barnetrygden for første gang på tjue år, og bare de siste to årene har barnetrygden økt for familier med barn under seks år med 8200 kroner i året. Vi har også doblet engangsstønaden, slik at nybakte foreldre som ikke har rett på foreldrepenger får utbetalt over 90 000 kroner. Før vi kom i regjering, var dette beløpet under 45 000 kroner.

Høyre har sørget for redusert foreldrebetaling i både barnehagen og SFO og vi har innført gratis kjernetid for familier med lav inntekt. Nesten 50 000 barn fikk i fjor enten billigere eller gratis barnehage. Vi har tredoblet pengene til ordningen som sikrer at unge får ferietilbud, vi har innført en ordning med fritidskort, som gjør at flere barn blir inkludert, får venner og opplever mestring og vi har siden 2013 utbetalt rundt 22 milliarder kroner i bostøtte.

Det er ingen som forventer at en godt voksen flyktning som kom fra Syria i 2016 skal bli den neste toppsjefen i Hydro, etter kun et par år i Norge. Men med god integrering og en god skole, skal hun ha muligheten til å komme godt på vei. Og ingenting skal i hvert fall hindre barna hennes i å bli det. Det er det Høyre snakker om, når vi snakker om muligheter for alle.

Alle skal ha mulighet til å lykkes, til å ta en utdannelse og til å skape et godt liv for seg selv, uavhengig av hvor du kommer fra.