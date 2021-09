Kommentar

Den viktigste kampen gjenstår

Av Leif Welhaven

Endelig blir det fulle tribuner på norske stadionanlegg igjen.

Norsk idrett fortjener å juble vilt over gjenåpningen, men kampen mot covid-effekten har bare så vidt begynt.

Dystert og alvorstungt kom idrettstoppene inn i lokalene på Ullevaal stadion 12. mars 2020. Beskjeden var like uunngåelig som den var brutal; all idrett ble umiddelbart stengt ned. Der og da visste ingen hvor absurde de kommende månedene kom til å bli.

Fortsatt kjenner vi ikke det endelige omfanget av hvor hardt covid-19 skulle ramme landets største folkebevegelse. Men 562 døgn etter bråstoppen, er det full gass som gjelder.

Idretten er skadet, men slett ikke slått knockout. Og er det én ting denne folkebevegelsen skal klare, så er det å reise seg igjen.

Det er ikke lenger stengsler og smittevern som har fokus. Nå handler det om et historisk krafttak for å få folk tilbake til idretten.

Fremover er det fullt trykk.

Blant barn.

I bredden.

I toppen.

På tribunene.

Kanskje er jobben som gjøres i ukene og månedene som kommer den viktigste kampen norsk idrett har stått overfor.

I fjor forsvant rundt ti prosent av medlemsmassen. Altså er 185.000 medlemskap borte, som en følge av coronakrise og manglende muligheter til organiserte aktiviteter.

Vi vet jo ennå ikke hvordan tallene for inneværende år blir for frivilligheten, men det fryktes en nedgang på nye 10 prosent.

For idretten er frafallet størst hos de aller yngste, men her er det neppe så vrient å vende tilbake. Utfordringen er å få i gang aktivitet hos flest mulig store barn, ungdommer og voksne. Her er det selvsagt interessant hvilke alternative gjøremål de søkte til under coronaen, og hvor lett eller vanskelig det er å få idrett i sentrum igjen.

Timingen for Norges idrettsforbunds kampanje «Tilbake til idretten» er i alle fall spot on.

I deler av fotballen har det vært i overkant mye klaging underveis i pandemien. Det har vært tilløp til manglende forståelse av at det er grenser for særtiltak man kan forvente i en kollektiv krise. Enkelte har også ment at idrettspresident Berit Kjøll og NIF har vært for servile overfor myndighetene.

Men trolig vil regnskapets time vise oss at idrettspresidentens linje står seg godt, i en tid da Norge alt i alt har håndtert coronakrisen utmerket.

Ja, det har vært vondt og vanskelig for norsk idrett over lang tid nå. Men denne organisasjonen har vært ute en vinternatt før.

Det er også en del av totalbildet at myndighetene har vært sjenerøse med støtteordninger, og at NIF-ledelsen har kjempet godt for saken.

Og er det én ting jeg er sikker på, så er det at kampen for å få folk tilbake vil bli kronet med seier.

Men ermene må virkelig brettes opp fremover ...