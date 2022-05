Kommentar

Putins langsomme, blodige offensiv

Av Per Olav Ødegård

Vladimir Putins forsøk på en lynkrig mot Kyiv mislyktes fullstendig. Etter 100 dager er det blitt til en utmattelseskrig i øst i Ukraina. Gate for gate. Landsby for landsby.

Kampen står om kontroll over Donbas-regionen, som består av fylkene Donetsk og Luhansk. Utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at Russlands viktigste mål er å “frigjøre” av Donbas.

Den russiske “frigjøringen” består i bombardere ukrainske byer og landsbyer med tungt artilleri. Slik forsøker de å utvide området som de siste åtte årene har vært kontrollert av russisk-støttede opprørere. Her er det blitt innført et særdeles undertrykkende regime.

Putin vil utvide de såkalte folkerepublikkene til å omfatte hele Donbas. Da kan Russland i neste omgang komme til å annektere det østlige Ukraina, slik han gjorde med Krim i 2014.

BY UNDER ANGREP: Russiske styrker angriper Sievjerodonetsk, som er det østligste byen Ukraina kontrollerer.

Med enorme kostnader går den russiske krigsmaskinen langsomt fremover i øst. Akkurat nå pågår det en blodig kamp om kontrollen over Sievjerodonetsk. Ukrainske styrker har holdt denne byen lengst i øst, men de siste dagene har russiske styrker rykket frem og inntatt bydeler.

Tapstallene er høye, de materielle ødeleggelsene enorme. Enda flere mennesker jages på flukt. Ifølge guvernøren har ni av ti innbyggere, 90 000 mennesker, flyktet. President Volodymyr Zelenskyj oppgir at all kritisk infrastruktur i byen er ødelagt.

Som et resultat av Putins krig repeteres Mariupols tragedie, i stadig flere ukrainske byer og landsbyer.

UKLART MÅL: Vladimir Putin, med Sergej Lavrov i bakgrunnen. Utenriksministeren sier Russlands hovedmål er Donbas.

Politisk og økonomisk har Russland allerede tapt denne krigen. Det er kun propagandaapparatet i Kreml som kan påstå at alt går etter planen. Putin leter fortsatt etter noe som kan ligne på en seier. Noe som kan gi en slags begrunnelse for den katastrofale feilbedømming det var å gå til krig.

Kanskje kan Putin om noen uker eller måneder erklære seier og påstå at hele Donbas er frigjort. Da vil store deler av befolkningen ha flyktet og byene være ubeboelige. Dette er den russiske “frigjøringen”.

Men ingen vet om Putins ambisjoner i Ukraina fortsatt er større enn å bare å okkupere Donbas.

ØDELAGT BOLIGHUS: Ukrainske soldater gjennomsøker en boligblokk som er blitt angrepet i Sloyyansk i Donbas.

Det kan være at Kreml kalkulerer med at vestlige lands solidaritet med Ukraina går ut på dato, ettersom økonomiske konsekvenser av krig og sanksjoner over tid vil bli enda større for Europa. En internasjonal energi- og matvarekrise kan skape splittelse mellom allierte. Jo lengre krigen varer desto mer krevende kan det bli å opprettholde det vestlige samholdet.

Mens land som USA, Polen og Storbritannia har markert en hard linje mot Russland, snakker ledere i Tyskland, Frankrike og Italia med Putin og appellerer om øyeblikkelig våpenhvile og fredsforhandlinger.

Men selv om det finnes forskjellige tilnærminger står de vestlige allierte fortsatt sammen om det viktigste. De støtter Ukraina og de skjerper sanksjonene mot Russland. I denne alvorlige krisen har både EU og Nato vist fornyet handlekraft og evne til samarbeid. Natt til tirsdag ble EU enige om den sjette sanksjonspakken, som innebærer stans i mer enn to tredeler av oljeimporten fra Russland.

Da Ukraina ikke falt i krigens første fase må Putin tenke langsiktig.

Hvis sanksjonene mot Russland på sikt uthules, eller støtten til Ukraina uteblir, vil Putin få friere spillerom til å fortsette den militære fremrykningen.

Det er uklart hvordan Putin ser for seg at den krigen skal ta slutt. Men det er heller ikke klargjort hvilket sluttspill vestlige stormakter ser for seg. Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin sa tidligere i vår at USA ønsker å se “Russland svekket i den grad at de ikke lenge kan gjøre det de har gjort ved å invadere Ukraina”.

STYRKER KAMPMORALEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte nylig styrkene i Kharkiv.

Ingen kjenner utgangen av denne krigen. Hva utgjør egentlig seier, eller nederlag, i denne krigen? Må Ukraina forberede seg på å oppgi territorium i bytte for fred, slik enkelte i vest har tatt til orde for?

I Kyiv lyder slike toner falske. Det er selvsagt opp til regjeringen i Ukraina, ikke andre land, å ta stilling til hva som er et akseptabelt utfall av denne krigen.

I et intervju med ukrainsk TV i forrige uke antydet Zelenskyj at det vil fremstå som en seier for Ukraina hvis de kan vinne tilbake kontroll over alle områder Russland har okkupert etter 24. februar.

Det vil i så fall kreve en langvarig og storstilt ukrainsk motoffensiv, ettersom Russland i dag okkuperer store områder i øst og sør. Putin har ikke oppnådd noen av målene han satte seg da han erklærte krig 24. februar. Krigen kan ende i en fredsavtale, eller i en frossen konflikt. Det finnes mange eksempler på slike uløste konflikter der Russland er involvert.

Så lenge begge sider tror de kan oppnå mer på slagmarken blir det ikke fredsforhandlinger. Krigen kan bli langvarig.

Ukraina har ikke noe valg. De kjemper på egen jord, for sin frihet og suverenitet.