Haaland-seansen: Konturene av noe ekstremt lite norsk

Av Leif Welhaven

Norge har fått en superstjerne. Innebærer det at Norges Fotballforbund bør få ha kontroll over hva det er innenfor og utenfor å spørre Erling Braut Haaland om?

Normalt er kontrasten stor mellom tilliten og tilgjengeligheten som råder her til lands, og den absurd pr-maskinstyrte virkeligheten i internasjonal fotball.

Nå er spørsmålet hvordan relasjonen mellom landslaget og offentligheten vil bli påvirket av sirkuset rundt det globale fenomenet Erling Braut Haaland.

Det er det for tidlig å si noe kategorisk om, men vi ser konturene av noe som er ekstremt lite norsk.

Det var i alle fall en spesiell seanse som utspant seg da Norges nye nummer 9 omsider brøt tausheten. Fremover er det noe som kan bli betent, nemlig en kamp om kontroll og premisser når stjernen plasseres foran mikrofoner.

På den ene siden var det fint at Ståle Solbakken innfridde løftet om at skjermingen fra forrige samling ikke skulle gjentas. Haaland svarte da også helt kurant på de spørsmålene han ville ha.

Men det er også relevant å se på hva vi ikke ble noe klokere på.

Strengt tatt ble vel få, om noen, av de mest interessante spørsmålene besvart.

Det er det flere årsaker til.

Haaland er ikke er formelt presentert for Manchester City ennå, en klubb med kontroversielle eiere fra Abu Dhabi. Derfor er det til å forstå at det var vanskelig å kommentere den overgangen konkret. Det fikk naturligvis noen praktiske følger.

Likevel var det høyst relevant at han fikk et spørsmål om sportsvasking, som NFFs kommunikasjonsansvarlige var ivrig på å avskjære.

Selvsagt har Haaland rett til å la være å svare, men er det Morten Morisbak Skjønsberg som skal få avgjøre hvilke spørsmål vi lar ligge?

Det hadde vært fullt mulig å adressere problematikken på et overordnet nivå.

På et annet punkt må en samlet presse skylde seg selv for at vi er like kloke som vi var. Da Erling Braut Haaland valgte å rose Qatar-markeringene, burde oppfølgingsspørsmålet vært helt opplagt.

Hvorfor spurte ingen Haaland spesifikt om hvordan han selv forholdt seg til markeringene? Hvorfor ble han ikke bedt om å forklare årsaken til at han fysisk plasserte seg så annerledes enn resten da det ble markert for menneskerettigheter?

TRAKK SEG TILBAKE: Erling Braut Haaland plasserte seg annerledes enn lagkameratene under flere av Qatar-markeringene til landslaget. Her har han tatt et steg tilbake foran møtet med Nederland.

Også her kan det være flere årsaker til at det ble slik, men det er journalistfaglig vanskelig å forsvare at det spørsmålet ikke ble stilt.

Det er ikke dekning for å hevde at det er noen sammenheng, men det tidsmessige sammenfallet mellom overgangen og slutten på markeringer for menneskerettigheter er interessant å registrere.

Uavhengig av akkurat Haaland, er det også et diskusjonstema hva vi skal kunne forvente av fotballspillere fremover.

I hvilken grad bør spillere som tjener seg rike i denne industrien stilles spørsmål også om skyggesidene?

Her ser vi nå en dreining fra NFF. Selv om fotballforbundet understreker at spillerne ikke har munnkurv (noe annet hadde tatt seg ut…), er det noe lettvint over det siste grepet fra ledelsen.

Ståle Solbakken startet presseseansen med en «hilsen fra Lise». Den handlet om å flytte politikken over til presidenten, i stedet for den prisverdige involveringen av spillere i viktige prinsipielle spørsmål. Her er det vrient å se at det er noen motsetning.

Det er flott at Klaveness talte FIFA-pampene midt imot, noe det ekstraordinære tinget hadde bestemt at skulle skje. Men det gjør jo ikke behovet for bevisstgjøring blant spillere noe mindre, akkurat.

Det er ikke vanlig å stille spillere til ansvar for hvem som eier klubber, men temaet er absolutt relevant å reflektere over.

Det kan være at Ukraina-krigen faktisk blir et vendepunkt for anerkjenne sammenhengen mellom politikk og idrett, med mulige ringvirkninger i andre saker fremover.

Det eneste som trolig kunne stoppet VM i Qatar, er om nok av verdens fotballspillere aktivt hadde brydd seg om større spørsmål enn scoringer.

Selvsagt kan ingen tvinges til å uttale eller engasjere seg.

Men at vi har en dyktig president bør ikke på noen medføre at det blir slutt på å utfordre eller stille spørsmål også til aktive utøvere.