Leder

Demokratiet under angrep

MISTET KOLLEGA: Statsminister Boris Johnson og Labour-leder Keir Starmer kom sammen til Leigh-on-Sea for å vise sin respekt etter at den konservative politikeren sir David Amess ble knivdrept fredag.

For andre gang på mindre enn seks år er en britisk politiker blitt drept på jobb i sin egen valgkrets. Angrepet etterforskes som terror.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Overfallet på sir David Amess (69), en tverrpolitisk respektert parlamentariker fra det konservative partiet, er svært alvorlig.

Ikke bare på grunn av brutaliteten i selve forbrytelsen, det fatale utfallet og at det fant sted i en kirke. Men fordi han ble knivstukket mens han utførte sin gjerning som folkevalgt.

Angrepet på tillitsmannen sir David Amess var et anslag mot demokratiets kjerne: En politiker i rådslag med sine velgere.

Det britiske parlamentet, med sitt adelige overhus og pretensiøse underhus, dypt regelstyrt av skrevne og uskrevne retningslinjer, kan virke både virkelighetsfjernt og i utakt med folk flest.

BLE DREPT: David Amess ble 69 år gammel.

les også Britisk toppolitiker døde etter knivstikking i kirke

Men knapt noe kammer, i noen nasjonalforsamling, i noe demokratisk land, er sammensatt av representanter med så nært forhold til sine velgere som det britiske underhuset.

Med få unntak – hver uke, året rundt – forlater så å si alle parlamentarikerne Westminsterpalasset i London, og reiser hjem til sine respektive valgdistrikt for å møte folket. Både de som har gitt politikerne sin stemme og de som stemte på de andre kandidatene. Valgkretsen er politikerens lyttepost, debattarena – og arbeidsgiver.

Rådslaget har fått navn etter de avtaler som pasienter har med sin fastlege. De kalles «surgeries», konsultasjoner, fordi folk i valgkretsen venter på tur for å snakke direkte med deres egen representant i nasjonalforsamlingen, i håp om at vedkommende skal gjøre livet bedre. Intet tema for stort, intet for uviktig.

les også Storbritannia i sorg etter drap på politiker: – Lokalsamfunnets mann

Jevnlig siden 1983, da sir David første gang ble innvalgt fra Essex, har han reist hjem til enmannskretsen lengst sør i grevskapet for å lytte. Men også fortelle om hva han er opptatt av.

Ni gjenvalg i løpet av fire tiår vitner om en populær, men tidvis kontroversiell politiker. Som katolikk frontet han konservative familieverdier, var mot abort og samkjønnet ekteskap, samtidig som han kjempet for sterkere dyrevern og gjeninnføring av dødsstraff. Han støttet brexit, men var også aktivist for flyktningers rettigheter.

Åpne møter med direkte tilgang til de folkevalgte har i verdens eldste demokrati vært fremholdt som en britisk verdi på linje med Londons ubevæpnede politikonstabler. Begge deler står nå i fare for å bli avviklet.

les også En skamplett at politisk uenighet uttrykkes med vold

Kniv-overfallet har fornyet debatten fra 2016 om politikernes sikkerhet, da Labour-representanten Jo Cox ble drept av en høyreradikal ekstremist under lignende forhold.

I 2010 ble en annen Labour-politiker, Stephen Timms, angrepet med kniv av en islamistisk terrorist da han skulle møte egne velgere i East Ham. Noen år tidligere ble liberaldemokraten Andrew Pennington drept av en psykisk syk mann i forbindelse med et møte i valgkretsen.

Også i Norge er politikere mer utsatt enn andre. En undersøkelse nylig viste at halvparten av norske lokalpolitikere opplever trusler og hatytringer.

En utvikling der det bygges skott mellom politikerne og folket er farlig. Da får vi systemer som er det motsatte av demokrati.