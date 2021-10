Kommentar

Farvel til fårikålen

Av Hans Petter Sjøli

NED FRA PIDESTALLEN: Fårikål, altså kokt sau (ingen sier «får» i Norge) i kokt kål, fortjener absolutt ikke statusen som landets nasjonalrett, ifølge VGs skribent.

Fårikålsesongen er straks over. La den bli den siste.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kommentator i Avisa Oslo og tidligere kollega her i VG, Ahmed Fawad Ashraf, tok nylig et oppgjør med fårikålen, og siden har debatten rast, både her og der. «Grå, uinspirert og lukter dårlig», lød Ashrafs dom over det mange hevder er selve den norske nasjonalretten. Folk ble rasende. Noen mistet besinnelsen, og serverte meldinger helt i utkanten av lovverket.

Men nok om det. For problemet er ikke at Ashraf såkalt «disset» fårikålen. Problemet er at han ikke tok enda sterkere i.

Fårikål smaker nemlig vondt, og lukter enda verre. Den stramme odøren av sau- og kålkraft setter seg i hele huset, og gjør det nærmest ubeboelig i flere dager etter tilberedelsen.

Ashraf foreslo dessuten å «spice» opp sau/kål-konstellasjonen med hvitløk, chili og fond, og det er jo for så vidt ingen vederstyggelig idé. Det er iallfall et kompromissforslag, og slikt bør jo alltid applauderes.

Men hvorfor lage fårikål i det hele tatt?

Hvorfor trekke hodekål til den nærmest går i oppløsning, og hvorfor kaste bort anstendig saue- og lammekjøtt på denne måten?

les også Høsten – bedre enn sitt rykte

Dette er ikke et forsøk på å være kul eller trassig, tro meg. Jeg har mislikt, pent sagt, denne ubegripelige retten helt siden barndommen. Som de aller fleste blant oss som lever livene våre her i subarktiske strøk, ble jeg eksponert for den av overivrige foreldre, fårikålentusiaster begge to, iallfall far min.

Jeg maktet ikke lukten. Og smaken gjorde meg uvel. Mengder av tjukke kålklaser og hele pepperkorn i en slags «sjy» (vann), kokt/dampet lag-på-lag med ukrydret sau (kanskje litt salt)? Bare det å skrive dette gjør at magen slår kollbøtte.

70 prosent av oss, nordmennene, spiser dette hver høst, hevdes det. Det hevdes også at den blir stadig mer populær.

Det er mye jeg ikke forstår her i verden, men fårikålens popularitet er blant det mest uforståelige.

Folk stapper det i seg helt frivillig. De påstår at det er godt. Noen hevder til og med at de gleder seg til fårikålsesongen.

Man bør jo ta folk på ordet. Jeg har aldri vært en ivrig abonnent på teorier om falsk bevissthet eller andre former for ubevisste meningsdannelser.

Men når folk sier at de elsker fårikål tror jeg at de (innerst inne) bløffer, eventuelt er ofre for en kollektiv psykose. Selv kona mi insisterer på sin elsk til fårikålen. I år lagde hun det nærmest i smug mens jeg var på høstferie med ungene.

Og sørget for tilstrekkelig lufting i etterkant.

les også Stor VG-test av høstens ferske og fryste fårikålkjøtt

Nærmer det seg landssvik å fordømme fårikålen? Det virker nesten sånn. Kanskje ikke like tabu som å dyppe flagget i en sølepytt, men fårikål-kødding er så visst ikke for de skvetne blant oss.

Men hold an, og før oikofobi- og xenofili-anklagene begynner å hagle: Jeg elsker erkenorske spesialiteter som: Rakfisk i lefse, lutefisk med ertestuing og ribbefett, (Inderøy-)sodd, småmat og lefsekling, møljebrød i ribbekraft, pinnekjøtt og kålrotstappe, sylte og rødbeter, kleppsuppe, fiskeboller i hvit saus, fiskekaker i brun saus (min mormors spesialitet), kjøttkaker og rørte tyttebær, reinskav og potet, klubb og brunostduppe, raspeball med saltkjøtt, blodpølse med sirup, vaffel med fårepølse – listen er mye, mye lengre.

Men fårikål – som ble kåret til nasjonalrett på 70-tallet, og vant tittelen på ny i 2014 – hører absolutt ikke med i dette fornemme selskapet.

Retten ble dessuten importert fra Danmark og først tatt opp i borgerskapet i Kristiania (Oslo) – og således tredd nedover hodene på vanlige folk, for å ty til dagens politiske slagordsspråk.

Og nå er årets sesong visstnok på hell. I butikkene selges billig fårikålkjøtt (i mistenkelige mengder), i håp om at noen holder ut en helg til.

Som en avsluttende salutt: La sesongen bli den siste!