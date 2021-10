Leder

Strømsjokket må dempes

STRØMSJOKK: Ingen skal måtte sitte inne og fryse i en hustrig norsk høst, eller gjennom en kald vinter.

Rekordhøye strømpriser rammer hardt. De som sliter, må få nødvendig hjelp. Ellers kan denne vinteren ende med nye gjeldsslaver.

Det finnes ingen enkle løsninger. Og det hjelper lite at det er gode forklaringer på at prisen er så høy akkurat nå. Gode forklaringer betaler ikke høye regninger.

Noe av svaret ligger i å bruke de systemene vi har for å hjelpe folk som kommer i økonomisk knipe. For de fleste av oss betyr høye strømregninger at vi må stramme litt inn på annet forbruk, uten at vi havner i gjeldsfella av den grunn.

Men for de mange som såvidt får pengene til å strekke til hver måned, kan en overraskende høy strømregning være det som fører til at alt ryker.

Prisene svinger

Derfor er tiltak som økt bostøtte gjennom en periode, som det synes å være bred enighet om, treffsikkert og godt. Men det er ikke sikkert at dette er nok.

Det bør vurderes andre tiltak rettet mot dem som sliter mest, i de delene av landet der strømprisen er rekordhøy akkurat nå. Ingen skal måtte sitte inne og fryse i en hustrig norsk høst, eller gjennom en kald vinter.

Det er viktig å huske på at kraftprisene svinger i Norge. Det handler mye om vær, om hvor mye regn det har vært gjennom sommeren og høsten. Og om hvor mye snø og is som smelter når våren kommer, og vannreservoarene fylles opp.

Norske strømpriser er avhengige av været, av mengden vann i reservoarene.

Har tjent oss

Samtidig, i takt med utbyggingen av et felles nordisk og europeisk kraftmarked, har situasjonen i våre naboland og i Europa i økende grad påvirket prisen vi betaler for lys og varme i våre egne hjem.

I perioder der vi har lite kraft, mens andre har mye, er dette en fordel for oss. Mens nå, når alle mangler kraft, ser vi at strømprisen mange steder her hjemme stiger til uante høyder.

Det skjer fordi kablene som knytter oss til kontinentet, fører til at vi importerer høyere, europeiske strømpriser nå som det er knapphet på strøm. Samtidig ser vi at strømmen er billigere i nord akkurat nå, på grunn av import av vindkraft fra Sverige.

Norge har en gave i form av vannkraft, som er blant de reneste energikildene i verden. Dette har tjent både norsk industri og oss som bor her, gjennom hele vår moderne historie.

Vannkraften har også gitt store inntekter til stat og kommuner, penger som har kommet tilbake til innbyggerne i form av velferdstjenester og andre goder. Slik er det fortsatt.

Rettferdig fordeling

Vi har utvekslet strøm med andre land siden 1960-tallet, og vi er helt avhengig av våre naboland for å sikre forsyningene. Det er ingen som med vettet i behold vil kutte kablene til utlandet.

Hvor mye vi skal utveksle, er en annen diskusjon. Den nye regjeringen har sagt nei til flere utenlandskabler i de kommende årene.

Å stenge kablene ut av Norge er ikke et svar på dagens høye strømpriser. Tvert om, i det lange løp vil dette tjene både Norge og Europa. Og ikke minst - det vil tjene klima.

Men de som rammes hardest av de høye prisene, må få den hjelpen de trenger til å komme gjennom høsten og vinteren. Det handler om en rettferdig fordeling av godene. Og av byrdene.