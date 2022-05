PANDEMITILTAKENE: – Samlet sett var regjeringens grunnlag for å beslutte smitteverntiltak i mange tilfeller mangelfullt, skriver jusprofessor Hans Petter Graver.

Var corona-restriksjonene unødvendige?

En rekke faktorer er mer plausible hypoteser enn myndighetenes restriksjoner, for å forklare at Norge kom godt ut av pandemien.

HANS PETTER GRAVER, professor Universitetet i Oslo

Ifølge coronakommisjonen har myndighetenes pandemihåndtering fungert godt. Samtidig har kommisjonen en rekke kritiske betraktninger om smitteverntiltakene, som krav om isolasjon og karantene, innreiserestriksjoner og nedstengning av virksomheter og samfunnsfunksjoner.

Verken den smittevernfaglige begrunnelsen eller forholdet til menneskerettighetene ble godt nok utredet, noe som førte til at beslutningene ble lite treffsikre, hadde utilsiktede konsekvenser eller ble vanskelige å gjennomføre.

Samlet sett var regjeringens grunnlag for å beslutte smitteverntiltak i mange tilfeller mangelfullt.

Var restriksjonene nødvendige for de gode resultatene? Foreløpig er det lite forskning på effektene av myndighetenes reguleringer. Dette gjør at en antagelse om at smitteverntiltakene var nødvendige fremstår som en ren hypotese.

Er det en rimelig hypotese? Mange vil kanskje sammenligne med andre land og vise til den lave dødeligheten i Norge. Men mange land har hatt mye strengere tiltak enn Norge, og likevel hatt mye høyere dødelighet.

Et nærliggende spørsmål er da hvorfor ikke dødeligheten har vært lavere i land som har hatt strengere tiltak. Er det slik at for strenge tiltak øker den coronarelaterte dødeligheten? En mer nærliggende hypotese er at det ikke er noen enkel sammenheng mellom tiltaksbyrde og koronarelatert dødelighet.

Dessuten kan mange andre forhold enn restriksjoner forklare lav dødelighet og andre følger av sykdommen bedre enn myndighetenes restriksjoner. Demografi er viktig. Økonomi, sosiale ordninger og helsevesen er også viktig.

I land der folk ikke mister arbeid eller utkomme ved å holde seg hjemme, er det lettere å verne seg mot smitte enn der folk må gå på jobb for å overleve. Kultur er viktig. Kommisjonen peker på at det høye tillitsnivået i det norske samfunnet har bidratt til at befolkningen har sluttet opp om smitteverntiltakene, og til den høye vaksinasjonsgraden.

Strukturelle, økonomiske og kulturelle forhold ved det norske samfunnet var en styrke i møtet med pandemien og kan bidra til å forklare hvorfor vi som land har klart oss godt. Ingen av disse faktorene er noe som myndighetene alene kan ta æren for, og de er i alle fall ikke resultat av smittevernrestriksjoner.

Når det gjelder myndighetstiltak, konstaterer kommisjonen at myndighetenes kommunikasjon om pandemien, smitteverntiltak og vaksinasjon har vært god, og har nådd fram til de fleste i befolkningen. Kommunikasjonen har bidratt til å skape tillit.

Det er med andre ord en rekke faktorer som er mer plausible hypoteser enn myndighetenes restriksjoner, for å forklare at Norge kom godt ut av pandemien.

Myndighetenes restriksjoner var ifølge kommisjonen resultat av mangelfulle prosesser og basert på usikkert, og på manglende faglig grunnlag. Er det da særlig plausibelt at det er disse som kan forklare hvorfor Norge kom så godt ut av pandemien? Når vi ser at det finnes en lang rekke andre mulige forklaringer, fremstår ikke dette som særlig rimelig.

Hvorfor er det da en så hardnakket tro på at myndighetenes tiltak har vært effektive? For det første ligger det mye prestisje i å fastholde dette. For det andre er det lett å slutte seg intuitivt til en slik antagelse. Smitte spres når folk møtes, da må det vel begrense smitte om man forbyr folk å møtes?

Problemet er bare at folk ikke automatisk følger myndighetenes regler, og at det kan være mange andre grunner til at folk unngår smitte enn at det er forbudt. En sterk tro på at noe er tilfelle er ingen god indikasjon på at det faktisk er sant.

Det som imidlertid er sant, er at restriksjonene har hatt en lang rekke negative virkninger. De har påført mange ensomhet og lidelser og store omkostninger. Smitteverntiltakene har rammet barn og unge hardt. Pandemien har forsterket sosiale og økonomiske ulikheter i befolkningen. Mange har vært henvist til ensomhet og isolasjon. Innreiserestriksjonene har gjort hverdagen vanskeligere for arbeidstagere som er avhengig av å krysse grensen.

Tiltakene mot importsmitte har også begrenset muligheten til å krysse grensene for å treffe ektefelle, kjæreste eller barn. Også der formålet med reisen har vært å ivareta egen helse, egen eiendom i utlandet eller andre private formål, har tiltakene mot importsmitte satt begrensninger.

Myndighetene har hele tiden hevdet at det å vedta restriksjoner har vært så viktig at det har begrunnet innskrenkninger både i demokrati og rettssikkerhet.

Det er stor grunn til ettertanke hvis det viser seg at restriksjonene har bidratt lite til å begrense pandemiens herjinger.