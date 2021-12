Leder

Uhyre spent situasjon

FELLES LINJE: President Joe Biden snakket tirsdag kveld med president Vladimir Putin om krisen på grensen til Ukraina. Biden har lagt stor vekt på å spille på lag med vestlige allierte.

Den uhyre spente situasjonen på grensen til Ukraina sto i fokus under det vel to timer lange videomøtet mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin. Biden ga uttrykk for en dyp bekymring som han deler med europeiske allierte.

Årsaken er den store russiske styrkeoppbyggingen i grenseområdene mot Ukraina. Ifølge Det hvite hus oppfordret Biden til avspenning og ytterligere forhandlinger.

Men Biden gjorde det samtidig klart at USA og allierte vil svare med harde økonomiske sanksjoner og andre tiltak hvis det skjer en militær opptrapping.

Uunngåelige og urovekkende spørsmål melder seg: Står vi på randen av en ny storkrig i Europa? Vil Ukraina bestå som selvstendig nasjon?

Amerikanske etterretningstjenester mener Russland legger planer for å kunne angripe Ukraina på flere fronter tidlig neste år. Det kan innebære bruk av 175 000 soldater, støttet av tanks og artilleri.

Den russiske cyber- og desinformasjonskrigen er allerede i gang. I russisk propaganda er det USA og Nato som er den aggressive part. Kreml påstår at Vesten ønsker å bruke Ukraina som en fremskutt base for å true Russland.

Slik kan Putin fremstille en eventuell invasjon som en forsvarshandling. Men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva Putin ønsker å oppnå.

Det er ikke for sent å hindre en slik katastrofal utvikling. Det er i stor grad opp til Putin. Lite er sagt om hva som kom frem under møtet mellom de to presidentene, bortsett fra at de ga sine nære medarbeidere beskjed om å fortsette dialogen.

Det er verdt å merke seg at Biden før det digitale toppmøtet snakket på telefon med lederne i Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Italia.

Også etter møtet med Putin snakket Biden med de samme fire regjeringssjefene. Det er viktig at den amerikanske presidenten samordner posisjoner og spiller på lag med europeiske allierte. I tillegg har Biden de siste dagene hatt hyppig kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Et felles budskap fra vestlige land er at Ukrainas suverenitet og territorielle integritet må respekteres. Et kraftfullt økonomisk og diplomatisk press kan gjøre at prisen for en invasjon av Ukraina blir for høy.

Putin forsøker å så tvil, usikkerhet og splittelse blant vestlige allierte. Det må han ikke lykkes med. Vi forventer at også den nye norske regjering står solidarisk sammen med våre allierte når Russland truer et naboland.

Vi bør samarbeide med Russland når det er i felles interesse, men ta tydelig avstand når det er påkrevet. Det innebærer at vi må handle i nært samarbeid med allierte.

At vi står sammen mot eksterne trusler er den beste garanti for fred og stabilitet i Europa.

