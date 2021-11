Kommentar

Derfor sliter sykehusene

Av Shazia Majid

FULLT: Flere akuttmottak melder om sprengt kapasitet. Coronarestriksjoner henger tett sammen med hvordan sykehusene takler pasientstrømmen.

Vintersesongen har knapt begynt, flertallet av voksne er fullvaksinert, men likevel sliter sykehusene. Nå får helsepersonell tilbud om en 3. dose. Det er ikke en dag for tidlig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Flere sykehus melder om utslitt helsepersonell, pasienter ventende i ambulansehaller og sprengt kapasitet på akutten.

I kveld kommer det sykehusene har etterlyst: Tilbud om 3. dose til helsepersonell.

Det er sårt tiltrengt, slik situasjonen er i ferd med å utvikle seg på flere sykehus.

Det er klart man tenker tilbake på pandemiens begynnelse. Men vi er langt unna den akkurat nå

For du får plass på sykehuset om du skulle bli alvorlig syk.

Det er riktig nok urovekkende med fulle akuttmottak enkelte steder – allerede før influensasesongens inntog. Men de som trenger akutt behandling blir behandlet.

De mindre syke må vente lenger. Til og med i provisoriske venteområder. Men slik har det ofte vært. I alle fall i storbyer som Oslo.

Trondheim og Tromsø sliter mer. De har aldri hatt høyere smitte, eller flere innleggelser. Både St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har gått over til gult nivå.

Det kan bli verre – men det kan også snu og roe seg ned. Særlig om det settes i verk noen enkle tiltak. Som munnbind hvor det er mye folk.

Ikke som sist

Hvilken vei det går fremover er høyst usikkert. Men at vi er i bølge fire, er sikkert.

Den må dog ikke forveksles med de foregående bølgene. Denne gangen er de fleste av oss fullvaksinert og godt beskyttet. Spesielt for alvorlig sykdom.

Det er fortsatt forholdsvis få innleggelser og få dødsfall. Det høye smittetrykket tatt i betraktning.

Samtidig som sykehusene kan fortelle at de som blir innlagt ikke er like alvorlig syke som før vaksinering. Den gang måtte 1 av 4 innlagte få intensivbehandling. Den frekvensen ser ut til å bli lavere denne gangen.

Selv om det gjenstår å se hvordan dette utspiller seg videre.

Ikke bare coronaens skyld

Likevel meldes det om svært krevende forhold ved enkelte sykehus.

Det skyldes like mye strukturelle utfordringer, som coronaen.

Vi har et helsevesen som tåler lite annet enn normaltilstand. Den er ikke bygget for en pandemi som snart går inn i sitt tredje år.

Et lite avvik, og korthuset raser.

Det er for eksempel ikke første gang vi opplever pasienter i korridorene. De har vi alltid hatt. I 2019 ble det registrert over 42 000 korridorpasienter i norske sykehus.

Samme året brukte sykehusene over 1,2 milliarder kroner på å leie inn vikarer. Året i forveien var beløpet 900 millioner kroner. Grunnbemanningen er altså lav. Selv uten en pandemi i bildet.

Og så kommer coronaen. Og folk står på som helter.

Og nå er det samme folket utslitt, noen har sluttet, eller vurderer å slutte, andre ligger hjemme med luftveisinfeksjoner, og enkelte har forkjølede barn. Mens sykehusene sliter med å få tilbake erstattere – og de svenske vikarene.

Mangler ikke respiratorer

Problemene vi nå ser med fulle akuttmottak og fortvilte ansatte – handler altså om for få hender – ikke for få senger, respiratorer og jernlunger. De har vi nok av.

Kan ikke sykehusene bare ha nok folk i utgangspunktet?

Kanskje til og med en buffer, så det ikke trenger å innføre gult nivå så snart det får inn 15 coronapasienter, slik UNN måtte gjøre for to uker siden?

Buffer er bra, men buffer er svindyrt når det ikke er i bruk. Tomme senger og intensivsykepleier som blir sittende og vente på neste pasient er dårlig bruk av fellesskapets penger.

Skal en av verdens beste helsevesener overleve eldrebølgen, altså at det blir stadig flere eldre, som lever lenger, med mer komplisert og sammensatt sykdomsbilde – må det driftes kostnadseffektivt.

Det er fristende å kreve mer penger og flere ressurser. Men det har vi ikke råd til på lang sikt.

Det presserende spørsmålet er dog om vi sparer oss til fant?

Kom brått på

Sammenlignet med andre land, slik som Sverige, England og Italia – har Norge hatt svært få alvorlige syke og døde under pandemien – og tilsvarende lavere press på sykehusene.

Da coronaen kom i mars i fjor snakket man om at 1000–1200 kunne få respiratorbehandling samtidig. At det fantes 400–450 intensivplasser til sammen.

Ikke ved noen tidspunkt under pandemien har vi vært i nærheten av å sprenge denne kapasiteten. På sitt verste lå det 117 coronapasienter på intensiven, hvorav 99 pasienter i respirator. Det var i april 2020.

Likevel er det flere sykehus som nå roper varsku – og som må sette i verk tiltak.

Vinterbølgen som FHI var bekymret for har kommet flere uker for tidlig. Det skaper bekymring om hva som venter.

Normal drift

Onsdag denne uken lå det til sammen 47 coronapasienter på Oslo universitetssykehus (OUS) og Ahus. Av disse var syv i respirator.

Men i tillegg til covid-pasientene kommer flere titalls pasienter med andre luftveisinfeksjoner. Ved OUS er 27 barn innlagt med RS-virus. Det presser sykehusene.

Men det er ingen tegn til økt beredskap. Det er normal drift ved begge sykehus. Det meldes om at situasjonen ikke er på langt nær så alvorlig som ved pandemiens start.

Men for St. Olav og UNN er den alvorlig – for de har ikke stått i tilsvarende tidligere.

Gi dem dose 3

Det er dog verdt å huske at det i influensasesongen 2017–2018 ble innlagt totalt 7 600 personer på norske sykehus.

Når sykehusene har så mye mindre å gå på denne gangen er det fordi det rett og slett er mer sykdom og stor slitasje blant helsepersonell.

I tillegg er det flaskehalser hos kommunene som ikke klarer å ta imot ferdigbehandlede eldre. Slik situasjonen er på St. Olavs.

Og på toppen kommer den krevende virusbryggen bestående av corona, RS og snart influensa.

Strukturene er det å lite å gjøre noe med midt i en pandemi.

Men i kveld kom melding om at helsepersonell blir prioritert for 3. dose. Det er riktig tenkt. Har vi først valgt å ha så få hender som mulig – må vi i alle fall sørge for å holde hendene varme.

For snart kommer influensaen. Og da kan det bli krise.