Nå skal dette bli miljøvennlig

Av Astrid Meland

EU VIL STEMPLE ATOMKRAFT SOM BÆREKRAFTIG: 35 år etter den historiens verste kjernekraftulykke i Tsjernobyl er vinden snudd. Bildet fra 2018 viser en ansatt gjennom korridorene i den nedstengte reaktor 3 i den nå ukrainske byen.

Og det er bra for norske interesser. Men motstanderne er rasende.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Midt i den verste strømkrisen vi kan huske, skjedde noe som forverret det hele.

Tyskland stengte tre kjernekraftverk. Første nyttårsdag var den utslippsfri kraften slått av, som en del av landets grønne politikk.

Og i løpet av året blir det verre. Landet planlegger å stenge sine tre siste kjernekraftverk i 2022. Det som tilsvarer nesten halve Norges strømforbruk fordufter.

Og tyskerne handler vi altså strøm med.

SKAL OGSÅ STEMPLES SOM GRØNT: EU-kommisjonen ønsker også at gass skal gå for å være grønn. Utslippskravene ligger imidlertid an til å bli strenge for å kunne kalle gassen bærekraftig. Bildet viser leggingen av det russiske gassrøret North Stream 2 til Tyskland.

Omtrent samtidig som Tyskland slo av atom-bryteren, gikk EU-kommisjonen i helt motsatt retning. De vil nå stemple gass og atomkraft som bærekraftig.

Og tyskerne planlegger å bygge flere gasskraftverk. Atomkraft derimot er franskmennenes plan. De får 70 prosent av elektrisiteten herfra og vil bygge mer.

Finland er med i atomklubben, og åpner 22. januar Europas største kjernekraftreaktor Olkiluoto 3. Den vil være med å senke prisene også i Norge.

Men spørsmålet splitter EU.

Belgia vil legge ned sin atomkraft innen 2025. Den svenske regjeringen liker ikke EU-forslaget. Østerrike er rasende, og truer med søksmål. Luxemburg kaller det hele en provokasjon. Tyskland er også sterkt imot å «grønnvaske» kjernekraft som produserer giftig avfall som må lagres i tusenvis av år.

Men yngre generasjoner vokst opp uten «Nei til atomvåpen»-kampanjer og sovjetiske katastrofer, er mer positive til kjernekraft. Også deler av miljøbevegelsen håper utslippsfri kjernekraft kan hjelpe oss ut av klimakrisen.

STENGT PÅ ÅRETS SISTE DAG: Kjernekraftreaktoren i Gundremmingen i Bayern var en av tre reaktorer som ble lagt ned av tyske myndigheter like før vi gikk inn i 2022.

EUs nye forslag – om det vedtas – vil bety flere gasskraftverk og milliardinvesteringer i atomkraft i årene som kommer.

Det er bra også for norske strømkunder om det bygges ut mer.

Strømsjokket i vinter har fått fart på sakene. Krisen har gjort det tydelig at det er altfor tidlig å legge ned stabil kraftproduksjon. Europa er ikke er i nærheten av å klare seg på fornybar alene.

Det trengs mer fornybar kraft, men også energi man kan stole på når det er overskyet og vindstille.

NOK EN ULYKKE: Fukushima kjernekraftverk ble i 2011 rammet av jordskjelv. Bildet viser mannskap fra Det internasjonale atombyrået som inspiserer kontrollrommet i en av reaktorbygningene i 2013. Det var etter denne katastrofen Tyskland gikk inn for å legge ned sin atomkraft.

I vinter har vi sett hvor viktig den gassen man egentlig vil bli kvitt, virkelig er.

For det er de astronomiske gassprisene som har gitt rekordhøye strømpriser, kombinert med kulde og lite vind. Også kjernekraften spiller inn. Et av prishoppene i desember kom etter en driftsstans ved franske atomkraftverk.

Og disse høye prisene merker vi også i Norge, selv om vi til vanlig har mer enn nok vind- og vannkraft.

Årsaken er krafthandelen som går gjennom utenlandskablene. Kabler har vi hatt i 60 år. De fleste er enig om at vi trenger kabler som sikkerhet mot rasjonering og utkobling i tørrår.

Debatten nå handler om hvor mange vi trenger, og særlig om de siste kablene var nødvendige. De går til Tyskland og England, har plass til enorme mengder strøm og ender i land med høy strømpris. Dermed blir prisen høyere også her.

Ekstremt høye ble de først i høst. Bakteppet er pandemien som la verden i dvale i 2020. Året etter kom vaksinene, og vi fikk en økonomisk vekst vi ikke har sett maken til på et par generasjoner.

Prisene på kull, olje og gass, som hadde dalt da pandemien kom, føk i været.

Og det er altså disse kildene som brukes for å lage strøm på kontinentet i tillegg til fornybar produksjon.

RADIOAKTIV FORURENSNING: Nyhetsbyrået AP skrev i 2016 en sak fra Tsjeljabinsk i Russland hvor Vakil Batirsjin og hans kone Minfiza fortalte at Vakils opphovnede lymfekjertler skyldtes stråling. Selskapet Majak hadde ifølge aktivister dumpet radioaktivt avfall i vassdrag.

Dramaet ble satt på spissen i julen da amerikanske fraktskip på vei til Asia skiftet kurs til havs. De var fullastet av gass. Og tok en u-sving og dro til Europa i stedet.

Det var ikke av godhet de snudde. Men på grunn av de svimlende summene de kunne få betalt for gassen i Europa. Samtidig slo mildværet til og gassprisene gikk som forventet ned. Utskjelt amerikansk fracking fremsto der og da som den reneste Marshall-hjelpen.

Timingen kunne altså ikke vært dårligere da Tyskland stengte tre kjernekraftverk på årets siste dag.

For kritikerne har helt rett i at Europa ikke klarer seg uten gass. Og at de store landene vi utveksler strøm med har sikret seg altfor dårlig.

Tyskerne lever på Putins nåde. I høst har britiske selskaper bukket under som følge av strømkrisen.

Disse landene må bygge ut mer kraft.

For Norges del fører kablene for tiden til at staten tjener fett med penger på strømsalg, men at strømkundene opplever ekstreme europeiske priser.

Og det skjer selv om Norge ikke lager strøm av gass selv, ikke skulle behøvd å betale klimaavgifter på den rene strømmen vår og som dessuten har overskudd av vind – og vannkraft.

Den kjedelige forklaringen er at når alle handler i det samme markedet, blir prisene likere.

Derfor betyr det mye også for norske strømkunder hva EU gjør med kjernekraften sin fremover, hva våre handelspartnere bygger ut av ny, fornybar kraft og om de klarer å skaffe seg gasskraftverk.

For strøm handler ikke bare om riktig spenning og vannverdier.

Det handler om folks hverdag og trygghet. Og dermed om utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk.

EU-kommisjonen nye syn på hva som er bærekraftig energi, er godt nytt også for oss i Norge.

For det er vel best om noen andre enn Putin eller udemokratiske land i Midtøsten bestemmer stuetemperaturene i hjemmene fremover.