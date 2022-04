PENDLERBOLIGENE: – Det tjener ingen at Stortingets administrasjon praktiserer loven slik den mener den bør være og ikke slik den er. Og i alle fall bidrar det ikke til å gjenreise den tilliten som Stortinget bør ha og over tid er avhengig av, skriver innleggsforfatterne.

Stortingsadministrasjonen må praktisere loven slik den er

Ifølge VG 4. april i år, har Stortingets administrasjon brukt store ressurser på å utrede, og å bestride Skatteetatens lovtolking. Er det veien å gå for å gjenreise tilliten til Stortinget?

ANNETTE FJELD, partner/advokat (h) Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma

CHRISTIAN REUSCH, partner/advokat (h) Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma

Ordlyden i skatteloven er klar. Det er merkostnader ved å bo utenfor hjemmet som er skattefritt for stortingsrepresentantene. Dersom representanten ikke har kostnader ved å bo enten fordi representanten bor gratis i foreldrehjemmet eller leier ut boligen sin, så har ikke skattyter noen merkostnad ved å bo utenfor hjemmet. Selv ikke statsministeren ville fått skattefri pendlerbolig i en slik situasjon.

Stortingets administrasjon bør derfor heller bruke ressursene på å etterleve loven enn å lete etter argumenter for en annen løsning, og sørge for at stortingsrepresentantene betaler skatt i tråd med det lovgiver har bestemt.

Medlemmer av Stortinget og Regjeringen betaler skatt av inntekt som oss andre. De betaler imidlertid kommuneskatt til den kommunen de hadde bosted i før de tiltrådte (skattemessig bosted), og fortsetter å betale skatt dit så lenge de disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen jf. § 3-1 sjette ledd.

Som skattepliktig inntekt regnes enhver fordel vunnet ved arbeid. Fordelsbegrepet er vidt og omfatter alt som har økonomisk verdi, herunder naturalytelser. Det er forutsatt i skatteloven § 5-12. Vederlagsfri pendlerbolig er en slik naturalytelse som etter sin art er skattepliktig.

Lovgiver har i skatteloven § 5-15 opplistet en rekke fordeler som likevel ikke er skattepliktige.

Fordel som statsministeren har ved privatbruk av statens statsministerbolig er ikke skattepliktig, jf. bokstav n). Skattefritaket fordrer at to vilkår er oppfylt: at statsministeren med sin husstand disponerer egen, privat bolig i tillegg, og at statsministeren ikke har skattepliktig utleieinntekt av den private boligen, jf. § 7-2 første ledd. I det første vilkåret ligger at statsministeren må ha kostnader ved egen private bolig. I det andre vilkåret ligger at statsministeren ikke må ha inntekter fra den private boligen.

Lovgiver har ikke inntatt noe tilsvarende skattefritak for fordeler som stortingsrepresentantene har ved privatbruk av Stortingets pendlerboliger. En nærliggende slutning er da at fordelen stortingsrepresentantene har ved bruk av pendlerbolig er skattepliktig.

Skatteloven § 15-5 bokstav q slår imidlertid fast at merkostnader ved å bo utenfor hjemmet som er dekket av arbeidsgiver er skattefritt. En naturlig språklig forståelse av begrepet merkostnad er at det er en kostnad som kommer i tillegg til kostnader skattyter allerede har ved å bo.

Gitt ordlyden er det er vanskelig å forstå hvordan Stortingets administrasjon kan trekke en slutning om at stortingsrepresentanter som vederlagsfritt disponerer bolig i foreldrehjemmet ved besøk i hjemkommunen, eller stortingsrepresentanter som leier ut boligen sin i hjemkommunen har krav på skattefri pendlerbolig.

Lovforståelsen innebærer at administrasjonen må mene at stortingsrepresentantene skal ha et gunstigere unntak enn statsministeren som lovgiver har funnet plass til å regulere, og begunstige særskilt. Og et gunstigere unntak enn skattytere flest – vanlige folk - som er omfattet av bestemmelsen.

Det tjener ingen at Stortingets administrasjon praktiserer loven slik den mener den bør være og ikke slik den er. Og i alle fall bidrar det ikke til å gjenreise den tilliten som Stortinget bør ha og over tid er avhengig av.

I stedet for å bruke store ressurser på å geleide stortingsrepresentantene forbi lovens ordlyd bør administrasjon fremover heller veilede stortingsrepresentantene i å etterleve dagens lov.