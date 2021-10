Leder

La regnet øse ned

STRØMPRISENE NED: Regn og vind vil føre til lavere strømpriser i Norge i vinter. Men vi trenger mye av det.

Du må kanskje gå med sydvest i høstferien. En trøst er at det vil lønne seg for lommeboken.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Et skikkelig ruskevær innleder høstferieukene mange steder i Norge. Og bra er det. Særlig på Øst- og Sørlandet har vært tørt og strømprisene har vært rekordhøye.

Det er mindre vann i kraftmagasinene enn vanlig. Og eksperter har spådd dyrere strøm hele vinteren i sør.

Det verste for norske strømkunder nå er en iskald, tørr høst uten vind og regn. Fryser det på før magasinene har fått fylt seg opp, kan det blir riktig dyrt.

Er det derimot utsikter til mye regn og mildere vær, så vil strømprisene falle.

ÅPNET FREDAG: Strømkabelen North Sea Link som går mellom Norge og England er satt i prøvedrift. Foreløpig kjøres det ikke på maks kapasitet.

les også Jeg er for billig kraft til norsk industri. Er du?

Og før helgen kunne E24 melde nettopp det. Strømprisene falt også etter at den omstridte nye kabelen North Sea Link mellom England og Norge åpnet fredag.

Det skal sies at ekspertene mener kabelen vil øke strømprisene i Norge med noen øre per kilowattime. Akkurat hvor mye, strides de om.

Men kabelen vil også gi økte inntekter i offentlige kasser. For den gjør at vi kan selge kraften vår til utlandet for en høyere pris. Og vi kan kjøpe billig vindkraft fra Danmark og selge det videre til engelskmennene.

I tillegg skal kabelen kutte flere millioner tonn klimagassutslipp når britisk kull- og gasskraft erstattes av med fornybar kraft.

les også Varsler strømpris-tiltak fra en Ap-ledet regjering

For forsyningssikkerheten i Norge er det kanskje riktig som kritikerne av kabler sier, at vi ikke trenger flere kabler som knytter Norge til kontinentet. Vi har god back up nå.

Likevel er det ikke mange som vil kutte alle kablene vi har. Og derfor er vi uansett knyttet til kontinentet, og vil bli påvirket av prisene der.

Når Europa skal over på fornybar kraft, er det smart å samarbeide. Om alle skal bygge seg opp full forsyning nasjonalt betyr det langt større investeringer og naturinngrep – også i Norge – enn om vi kan handle mellom områder som vekselvis har for mye og for lite kraft.

les også 6 strømtriks: Spar titusener i året

Det er heller ikke alltid kabler gir dyrere strøm. I forrige uke importerte vi billig vindkraft fra Danmark, og da kan vi spare vannet i magasinene våre. I motsatt retning drar eksport til Storbritannia, som øker prisen.

Dette gjelder imidlertid ikke Nord og Midt-Norge i samme grad. De har et konkurransefortrinn i billigere strøm og bør kunne bruke det til å tiltrekke seg nye investeringer.

les også Strømregningen må kuttes nå!

Men for folk flest særlig i Sør-Norge har strømmen vært dyr den siste tiden. Og det er klart at prisene på kontinentet påvirker oss. Det er for tidlig å avlyse vinterens strømkrise.

Men det er viktig å være klar over at været betyr svært mye for disse prisene.

Vi kan ikke annet enn håpe på enda mer ruskevær for å presse prisene ned. Vi satser på at det høljer ned i begge de to kommende ferieukene.