GRØNN VENDING? – Kjernespørsmålet er kanskje til syvende og sist: Vil vi virkelig gjennomføre det grønne skiftet, skriver Helge Hveem.

Er regjeringens grønne industriskifte mulig?

Det er flere grunner til å tvile.

HELGE HVEEM, professor emeritus i statsvitenskap, UiO

Regjeringen presenterer nå store planer for det grønne skiftet i Norge. Statsministeren annonserer (9.2) 1500 vindkraftanlegg til havs; opposisjonen vil doble tallet. Næringsministeren annonserer (VG 7.2) at en rekke batterifabrikker, noen av global størrelse, skal etableres. Samtidig lanserer konsulentfirmaet McKinsey disse to næringene blant 10 Norge bør satse på.

Er det mulig å få det til? Det er flere grunner til å tvile: trege beslutningsprosesser og usikker lønnsomhet er to. Det er imidlertid en tredje grunn som knapt nevnes i Norge: Det vil bli tøft å få forsyninger av komponentene som trengs til produksjonen. Den grunnen er det på høy tid å ta tak i. USA og EU gir den nå topp prioritet.

Komponentene lages av mineraler, blant dem kobolt, litium og 17 såkalt Sjeldne jordarter. Disse selges via globale forsyningskjeder. Og de kommer enten fra Kina eller fra (andre) land der første ledd i kjedene, gruvedrift, er sterkt omstridt. Dessuten: etterspørselen etter disse komponentene skyter nå rett til værs. «Alle» skal ha vindkraft og lage batterier. Få produserer i dag de mineralene som trengs. De nærmeste årene vil gapet mellom tilbud og etterspørsel øke kraftig. Har den forrige og nåværende regjeringen tenkt på dette i sine ambisiøse planer?

Litium er med dagens teknologi uunnværlig i batteriproduksjon. I dag er Chile og Argentina store eksportører. Vindturbiner lages med innslag av flere sjeldne jordarter. Kina dominerer den globale forsyningen av mineralene og foredlingen av dem. Kan norske bedrifter få det de trenger i den beinharde konkurransen som nå alt er et faktum – spesielt om tilgang blir avgjort av geopolitikk, eller geoøkonomi?

Den siste faktoren blir ofte overdrevet. I realiteten vil Kina fortsatt eksportere av økonomiske grunner. Når Beijing har redusert eksporten de siste årene, er det mye fordi komponentene trengs i Kinas egen produksjon av elbiler og vindkraft. Skal Norge nå kombinere klima- og industripolitikk, er det selvsagt at Kina for lengst gjør det.

Men USA, EU, Japan og andre er i dag svært avhengig av tilførsel via forsyningskjeder kontrollert av Beijing. Spesielt USA ser det som et alvorlig problem at det også gjelder rustningsindustrien. Det gjorde ikke spenningen mellom supermaktene mindre da det ble kjent at kineserne hadde laget et scenario over virkningene i USA dersom leveransene av komponenter som finnes i F-35 jagerflyet, ble stanset.

EU-kommisjonen og USAs myndigheter satser nå på å gjøre seg mindre avhengig av Kina. Det vil ta tid. Klimamål for 2030 kan ryke. Men de sjeldne jordartene er ikke så sjeldne; som litium finnes de over hele verden. Det er faktisk USA og andre vestlige land som de siste tiårene skapte Kinas monopol ved å avvikle sin egen produksjon og importere billig fra Kina.

Norsk Industri og andre industriaktører sier at Norge er en del av løsningen. Den kanskje største forekomsten av sjeldne jordarter i Europa finnes ifølge ekspertene i Fensfeltet ved Ulefoss. Havbunnen utenfor kysten kan også romme betydelige forekomster. Industriaktørene har forsøkt å få regjeringen til å gi klarsignal. Skjer det?

Det finnes nok en utfordring for regjeringen og næringsaktørene: å utvikle verdikjeden ved foredling fra gruven til varen (batteriene). Det kan være nøkkelen til å sikre de grønne næringene. Den har Kina utviklet. Kina har også like mange patenter på teknologi som trengs i kjeden som resten av verden har. Norge har imidlertid kompetanse fra metallurgisk industri og flere sterke forskningsmiljøer. EU har lagt en plan for å bygge kjeder innen Europa, et opplegg som vil gi et sikkert marked for mineraler herfra og samarbeid om kjedebygging. Muligheter finnes, men det haster veldig å bruke dem.

Politikere i Norge og andre land står her overfor et stort konfliktfelt. For det første er gruvedrift som kjent ofte en miljøtrussel og utfordrer urfolks og andre gruppers rettigheter. Koboltgruver i Kongo er utbytting; folk i Chile protesterer mot litium-gruvene. Siden menneskerettigheter er så sentralt i norsk utenrikspolitikk, bør kanskje politikere og miljøaktivister spørre seg om landet skal basere seg på mineralimport fra land som ikke etterlever dem. Kina er jo ikke det eneste.

Kjernespørsmålene er kanskje til syvende og sist: vil vi virkelig gjennomføre det grønne skiftet? Må vi i så fall søke kompromisser – tåle utfordringer for fiskeriene (havvind) og naturinngrep (Fensfeltet og flere) for å klare det? Må til og med EU-motstanderne si ja til det samarbeidet EU inviterer til?