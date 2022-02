Leder

En alvorlig trussel

Hets og trusler mot politikere er et økende problem. Det bør bekymre oss alle hva det gjør med politikken og folkestyret, skriver VG på lederplass.

Trakassering og trusler er ikke bare alvorlig for politikerne som rammes. Det skader oss alle fordi det indirekte truer vårt folkestyre.

Politihøgskolen har på oppdrag fra PST undersøkt hets og trusler mot politikere. Resultatet er nedslående. Siden første gang man gjorde en slik undersøkelse har det skjedd en betydelig økning i alvorlige trusler:

I 2013 hadde 10 prosent av politikerne mottatt direkte trusler gjennom sosiale medier, mens i 2021 gjaldt det 28 prosent.

Det er ingen som slipper unna. Truslene rettes mot alt fra ungdomspolitikere og lokalpolitikere til stortingsrepresentanter og statsråder. Men belastningen øker både med hvor mye makt man har og hvor mye man er eksponert i mediene. Menn er mer utsatt enn kvinner, men til gjengjeld opplever kvinner mer seksuell trakassering. Politikere fra Fremskrittspartiet rapporterer hyppigst om utilbørlig hets.

Det som virkelig bør bekymre oss, er følgene dette har. Professor Tore Bjørgo, som har ledet arbeidet, mener konsekvensene er mer alvorlige enn truslene i seg selv. For i samme periode er det en fordobling av politikere som vurderer å slutte som følge av dette. Særlig gjelder det kvinner.

For rekrutteringen til politikken er det alvorlig. Politikere skal representere folk flest, men vi risikerer å sitte igjen med de mest tykkhudede. Og det er slett ikke sikkert det er de beste til å ta alle beslutninger i samfunnet. Vi trenger et bredt spekter av politikertyper.

Dessverre ser vi også at truslene påvirker politikkens innhold.

I 2013 svarte 6 prosent av politikerne i regjering og storting at de unnlot å uttale seg i en bestemt sak for å unngå negativ oppmerksomhet. I 2021 hadde det økt til 19 prosent.

Her ser vi for øvrig en klar parallell til akademia. Der sier en del av forskerne at de unngår enkelte tema av frykt for hets og trusler.

Det er ikke greit. I praksis kan vi få noen «lovløse» saksområder der både forskere og politikere kvier seg for å delta i debatten. Dette gir igjen grobunn for konspirasjonsteorier og et hardt debattklima.

Selv om problemet er stort, er ikke løsningen åpenbar. Kun 7 prosent har anmeldt forholdene de beskriver. Selv om mer bør anmeldes, er det en betydelig andel av sjikanøse ytringer som ikke er lovbrudd.

Man trenger heller ikke være forsker for å se at de sosiale mediene er blitt et sted med en tøff tone, og det er kort mellom ukvemsordene. Her har vi alle et ansvar.

Også for oss i mediene er dette utfordrende. Vi skal ha stor takhøyde for å slippe til kritiske stemmer i våre spalter. En sentral del av vår jobb er å undersøke hvordan politikerne bruker makten sin. Selv om det kan oppleves belastende, må politikere tåle å bli sett i kortene.

Mange politikere som har opplevd trakassering og trusler føler seg alene i situasjonen. Akkurat det burde vært enkelt å løse.