Kommentar

Kritiske dager, krig eller fred?

Av Per Olav Ødegård

Starter krigen om en dag eller to? Eller blir det en diplomatisk løsning i 11. time. Spenningen har bygget seg opp over lang tid, mot et illevarslende crescendo.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Krig eller fred? Det er spørsmålet. Og bare Putin vet svaret.

Faren for krig er overhengende. Russland har utplassert alle de militære ressurser, inkludert om lag 130 000 soldater, som er påkrevet for å kunne gjennomføre en fullskala-invasjon av Ukraina. Russiske styrker er nå i stand til å angripe Ukraina fra nord, øst og sør, med overveldende styrke.

Men ennå er det fullt mulig å unngå en slik katastrofe.

Det eneste Russlands president Vladimir Putin trenger å gjøre for å oppnå avspenning er å trekke russiske styrker tilbake fra grensen. Da vil det også bli mulig å forhandle med Nato, om tillitsskapende tiltak, våpensystemer og rustningskontroll.

SOSIAL DISTANSE: Utenriksminister Sergej Lavror på møte hos president Vladimir Putin mandag.

Mandag viste russiske TV et møte mellom Putin og utenriksminister Sergej Lavrov. Sistnevnte sa at de diplomatiske mulighetene langt fra er uttømt, og han foreslo at samtalene fortsetter.

Det gir grunn til forsiktig optimisme. Inntrykket etter Putins telefonsamtaler med USAs president Joe Biden, og besøket av den franske president Emmanuel Macron i Moskva, ga snarere inntrykk av en fastlåst situasjon.

Det kan være at Putin ser at hans militære trusler mot Ukraina, og ufravikelige krav til Nato, ikke gir de ønskede resultater. Krisen fører til forandringer i Europa, men ikke de som Putin søker. I stedet for å splitte Nato, bidrar han til å styrke samholdet i forsvarsalliansen.

Nato kan ikke gå bort fra åpen dør-politikken. Selvstendige nasjoner skal fortsatt fritt kunne velge sin egen sikkerhets- og utenrikspolitikk. Både Ukraina og andre europeiske land kan søke medlemskap i Nato, hvis de ønsker det.

Det er ikke ensbetydende med at søkerland blir tatt opp, som Ukraina er et eksempel på. Kiev søkte medlemskap for 14 år siden, dog uten at noe har skjedd.

Russland krever også at Nato trekker militære styrker ut fra medlemslandene i Øst-Europa. Putin forsøker i praksis å stille klokken tilbake til 1990-tallet, før disse landene ble med i forsvarsalliansen. Men Russlands truende opptreden overfor Ukraina gir den motsatte effekt av det Putin ønsker seg.

På grunn av russisk aggresjon styrker Nato sitt nærvær i baltiske landene, og i Nato-land som grenser til Ukraina. Tidligere ble det stilt spørsmål om Natos eksistensberettigelse etter at Den kalde krig var over. De færreste gjør det i dag.

Etter at Russland annekterte Krim bestemte Nato-landene seg for å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av bruttonasjonalproduktet. Putin forsøker systematisk å svekke det vestlige samhold, men oppnår det stikk motsatte. Europa og USA er langt på vei blitt enige om hvilke harde økonomiske straffetiltak de vil innføre hvis Putin går til krig i Ukraina.

TRENING: VG var med da sivile i Kiev fikk opplæring i bruk av våpen.

I flere uker har Kreml benektet at de har planer om å invadere nabolandet. Men hvis Putin ønsker å gjennomføre et militært angrep er det eneste han trenger et påskudd. Det er det mulig å fabrikkere, gjennom en såkalt «falskt flagg» operasjon.

Søndag sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, at amerikanerne følger nøye med på muligheten for at russiske etterretningstjenester kan komme til å utføre et angrep på prorussiske styrker i Øst-Ukraina, eller russiske borgere, og deretter legge skylden på Ukraina.

Den amerikanske administrasjonen advarer om at et russisk angrep kan starte når som helst, kanskje før den olympiske ilden er slukket i Beijing.

I statskontrollerte russiske medier dominerer en annen fortelling, nemlig at et ukrainsk angrep på Russland kan være nært forestående. Da vil heller ikke en konstruert hendelse komme som en overraskelse.

Ukraina er, på alle områder, militært underlegne Russland. Den russiske propaganda sier noe annet, men det er åpenbart at det er Russland som truer Ukraina. Ikke det motsatte.

Ukrainerne vet av smertelig erfaring at det ikke er en tom trussel. Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014, og øst i landet har det i åtte år vært krig mellom russisk-støttede opprørere og ukrainske styrker.

I Ukraina-krisen er det to vidt forskjellige fortellinger.

I den russiske versjonen heter det at fienden har omringet hjemlandet og det foregår en massiv spredning av krigshysteri i vest.

Den amerikanske versjonen består av satellittbilder og etterretningsrapporter, for å dokumentere russisk styrkeoppbygging og mulige hensikter.

I denne informasjonskrigen nevnes faren for en «falskt flagg» operasjon hyppig, angivelig for å hindre at slike planer blir iverksatt.

Amerikansk etterretning ble brukt for å rettferdiggjøre en invasjon av Irak i 2003. Det virket ødeleggende for tilliten til de hemmelige tjeneste da det senere viste seg at Saddam Hussein da ikke hadde masseødeleggelsesvåpen.

Jake Sullivan sier at USA denne gang deler etterretning for å hindre, og ikke for å starte, en krig. I motsetning til de feilaktige påstandene om Saddams våpenprogram er det ingen tvil om den russiske styrkeoppbyggingen ved Ukrainas grenser.

Russland viser åpent frem sitt arsenal. Men Putin skjuler sine hensikter.

