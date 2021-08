Kommentar

Det totale nederlag

Av Per Olav Ødegård

Talibans revansj er et sviende nederlag for USA og vestlige allierte. Men de som taper aller mest er millioner av sivile afghanere som mister både frihet og fremtidshåp.

Forsøket på å bygge et nytt og bedre Afghanistan tok 20 år. Det falt sammen som en korthus da afghanske myndigheter ble overlatt til seg selv. En afghansk hær på 300.000 mann gikk i oppløsning i løpet av noen dager.

USAs lengste krig ender på en måte som minner om den nest lengste, Vietnamkrigen. Da president Joe Biden i april kunngjorde full militær tilbaketrekning fra Afghanistan innen 11. september, skrev jeg at det var en fare for at Kabul vil falle slik Saigon falt i 1975, i en panikkartet evakuering. Men det er nesten uvirkelig å se det dramatiske sammenbruddet og flukten fra Kabul.

De amerikanske militære ble værende lenger i Afghanistan enn de britiske styrkene som kjempet der i det 19. århundre. Sovjetunionen ga opp å krige i Afghanistan etter et tiår. USA og NATO ble værende i 20 år. Det kostet svært mange menneskeliv. Det innebar store økonomiske investeringer.

Tross alle tilbakeslag ble det oppnådd gode resultater og store fremskritt: For kvinner, for barn og for det sivile samfunn. Det er vondt å erkjenne at alt nå kan gå tapt.

I de første årene etter at Taliban ble styrtet i 2001 var jeg på mange reportasjereiser til Afghanistan. I 2007 var jeg i Kandahar. Flyplassen var en gang en base for sovjetiske styrker, før Taliban overtok. Kandahar var en bastion for den fundamentalistiske bevegelsen. Før 2001 hadde al Qaida en treningsleir for terrorister like ved. I 2007 så jeg kulehullene i veggene og bombekraterne utenfor som vitnet om de harde kampene som hadde utspilt seg her seks år tidligere.

Amerikanske og allierte styrker vant det slaget. Flyplassen ble kalt TLS, Talibans Last Stand. Jeg skrev den gang at siste skanse skulle bety noe avsluttet. At en fiende var blitt nedkjempet, slik at et nytt kapitel kunne skrives i Afghanistans historie. Slik skulle det ikke gå.

Sikkerhetssituasjonen var prekær i Kandahar i 2007, slik den har vært i store deler av landet de siste 20 årene. Etter nederlaget i 2001 klarte Taliban å omgruppere og utføre nye angrep som viste at de fortsatt utgjorde en overhengende trussel.

Da Kandahar falt før helgen forsto jeg at det i virkeligheten var over. Taliban gjenerobret det som i 2001 var deres siste skanse. Nå kunne ingen stanse de militante islamistenes felttog mot Kabul. Før kontrollerte de store landområder, nå tok de den ene byen etter den andre i oppsiktsvekkende fart.

Taliban kom i posisjon til å ta et kvelertak på den afghanske hovedstaden. I forhandlingene med regjeringen er Taliban nå den sterke part. De kan langt på vei diktere utfallet. Resultatet kan bli en overgangsregjering. I praksis er Taliban tilbake ved makten, 20 år etter.

I utgangspunktet kom ikke USA til Afghanistan for å drive nasjonsbygging. Årsaken var at Taliban tillot Osama bin Ladens al Qaida å trene og planlegge for terror fra baser i Afghanistan. Det var terrorangrepene mot USA i 2001 som utløste angrepet på Taliban. Da regimet var fjernet endret operasjonen karakter. Amerikanske og NATO-allierte styrker skulle sørge for sikkerheten. Mange land bisto i den sivile gjenoppbyggingen av et krigsherjet land.

Jenter fikk skolegang, kvinner fikk lovfestede rettigheter, helsesystemet ble forbedret og det ble holdt demokratiske valg. Men afghanerne fikk aldri fred og sikkerhet. Korrupsjonen forble utbredt. Taliban planla langsiktig, mens USA og allierte ble utålmodige. President Donald Trump ville avslutte det han kalte endeløse kriger. I 2020 ble USA og Taliban enige om en avtale som innebar at de amerikanske styrkene skulle forlate landet innen 1. mai i år. Da Joe Biden ble president satte han en ny sluttdato, 11. september. For Taliban var det betimelig, akkurat da de militante var i ferd med å starte sin våroffensiv.

Fire amerikanske presidenter har strevd med hva de skulle gjøre med Afghanistan. I stedet for å beholde fokus på Afghanistan valgte George W. Bush å invadere Irak i 2003, noe som fikk katastrofale konsekvenser. Barack Obama valgte først å trappe opp antallet soldater i Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen, før han reduserte antallet i sin andre periode. Trump lovet på Twitter at alle amerikanske soldater skulle komme hjem til jul i 2020, uten at det skjedde. Da Biden erklærte retrett i april var det fortsatt 2500 amerikanske og 7000 soldater fra andre NATO-land i Afghanistan.

USA har brukt 83 milliarder dollar for å trene opp og utstyre en afghansk hær som tallmessig var Taliban overlegen. Amerikansk etterretning mente at regjeringsstyrkene ville holde stand i minst 18 måneder, hvis de utenlandske styrkene ble trukket ut. Det tok Taliban mindre enn 18 dager å vinne de avgjørende slagene. Det skjedde på Bidens vakt.

Det som har skjedd de siste dagene minner om hvordan en tilsynelatende overlegen irakisk hær, utstyrt med amerikanske våpen, raskt tapte kontroll over store deler av landet da den såkalte islamske stat (IS) rykket frem i 2014/2015. IS ble senere nedkjempet.

Nå er Afghanistan overlatt til seg selv. Vi må håpe at Kabul blir spart for et siste blodig slag, som likevel ikke vil forandre utfallet. Taliban har vunnet. I dagens dystre situasjon er eneste utvei å forhandle, selv om Taliban sitter med alle kortene.

Det er all grunn til å frykte afghanernes fremtid. Afghanerne vet best hvordan det er å leve under Talibans strenge religiøse regime. Ingenting tyder på at Taliban har moderert sin ideologi. Afghanistans unge, kvinnene og alle som trodde på en lysere fremtid må forberede seg på at landet nå går inn i en mørk natt.