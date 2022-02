SUNT SNOP: – Blant produktene finnes det heldigvis en del sunnere alternativer allerede – og flere skal det bli!

Debatt

Kjære Anne, vi er på saken!

Det norske kinoer selger aller mest av er sukkerfritt drikke og et fullkornsprodukt med høyt fiberinnhold, og kinobransjen jobber kontinuerlig med å utvikle seg på kiosktilbudet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JON EINAR SIVERTSEN, Odeon Kino AS

GUTTORM PETTERSEN, Film & Kino AS

Kjære Anne Norseth, du skriver i VG 16. februar at du har vært på Odeon, Norges største kinosenter, og for å starte med det viktigste først: Hjertelig velkommen! Det er en stor glede for oss at du er blant de mange som nå returnerer til salene i fullt monn.

Så uttrykker du en skuffelse over kiosktilbudet, og peker på at det har sine mangler for gjester som ønsker sunnere alternativer. Vi vil gjerne starte med å si at vi er inne i en tid hvor en samlet kinobransje tar dette ønsket på største alvor, og hvor produktkatalogene fra leverandørene våre utvides med nye spennende produkter kontinuerlig.

For tiden er det også flere kinoer som ser på de spennende mulighetene for å kombinere kino med matservering, slik andre kinoer i verden har vist at man kan ha suksess med. Vi er svært opptatt av å se på alle tenkelige måter for hvordan enhver visning kan løftes til en begivenhet og et godt minne. Spennende muligheter i serveringstilbudet er i høyeste grad en del av dette.

Når det gjelder barne- og familiefilmer som vises i Norge, er det mange kinoer som allerede er svært flinke til å bruke filmenes tematikk til å knytte opp mot sunne alternativer og sunne verdier: Det er for eksempel gitt bort kassevis med pærer før visning av «Den utrolige historien om den kjempestore pæra», det samme gjelder gulrøtter i forkant av «Petter kanin»-premierer, epler på «Kutoppen»-visninger, og vi har til og med eksempler på at kinoer har lagd smoothiebar for barn!

Slik det er i alle bransjer, er det selvsagt slik at noen kinoer er fyrtårn på området. Kinobransjen er ganske unik i at vi liker å dele mange av hemmelighetene våre med hverandre, så jobben som ligger foran bransjen vår er å spre kunnskapen om det som fungerer godt, så landets mer enn 200 kinoer kan utvikle kinokioskene sine i samlet flokk.

I dag er virkeligheten at det vi selger aller mest av i bransjen vår er vann og sukkerfri brus, samt popcorn, et fullkornprodukt med høyt fiberinnhold. Så er det også en del av bildet at vi er litt forsiktige med å fjerne produkter fra sortimentet, for mange av kundene våre har sterke følelser og tradisjoner knyttet til det de tar med seg inn i salen på sine kinobesøk. Mange skal ha popcorn og brus, andre sverger til en pose knott og et glass hvitvin, og for atter andre kan kinolykken være noe så enkelt som en kopp kaffe og en NOX.

I møte med landets største kinokiosk på Odeon Oslo, som i snitt har 1500 mennesker innom daglig, kan tilbudet oppleves overveldende – det er det ingen tvil om. Blant produktene finnes det heldigvis en del sunnere alternativer allerede – og flere skal det bli!