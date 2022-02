Kommentar

Bismaken blir aldri borte

Av Leif Welhaven

FORBLÅST: Simen Hegstad Krüger før blomsterseremonien etter lørdagens OL-distanse.

ZHANGJUKAOU (VG) Det er ekstremt å ta medalje så kort tid etter en infeksjon, men dessverre er det ikke Simen Hegstad Krügers bronse som først og fremst vil bli husket.

Kulden kryper inn her på skistadion i Zhangjikaou.

Idet den høyst originale OL-øvelsen «28 kilometer fellesstart» nærmer seg slutten, blir det klart at Alekandr Bolsjunov og Ivan Jakimushing er sterkest i de aller siste vindkastene.

Men bak russerne er vi vitne til en av de fremste sportslige prestasjonene i disse lekene. At Simen Hegstad Krüger havner på pallen i OL 23 dager etter at han ble smittet av coronaviruset, er nesten surrealistisk sterkt.

Etter at han omsider hadde fått på seg den lange, hvite vinterjakken, kunne Krüger smile pallen over å få usedvanlig fortjent metall rundt halsen.

En god stund senere inntok han den store scenen i presseteltet, der han fortalte om usikkerheten han har opplevd, og hvor befriende det var å sitte igjen med en bronsemedalje til slutt.

Både mentalt og fysisk sier det fryktelig mye om Krüger at han evnet å komme tilbake så fort, og det i den krevende kinesiske høyden.

I en ideell verden hadde all oppmerksomheten nå kranset rundt det sportslige vi har vært vitne til.

Men verden er dessverre ikke ideell her utenfor Beijing.

Med voldsom vind på toppen av den kulden vi er blitt smertelig vant til, ble det skrevet olympisk historie denne dagen.

Merkelig mente juryen at 28 kilometer var innenfor, mens 50 kilometer var «no go».

Hybridløsningen rett før start ble selvsagt den største snakkisen etter det siste distanserennet for herrene.

I etterkant er reaksjonene sterke.

Svenske William Poromaa kalte avgjørelsen «respektløs overfor dem som vil gå femmil», mens Andrew Musgrave var tydelig irritert.

Hans Christer Holund understreker at det finnes værvarsler også i Kina, og skjønner ikke hvorfor rennet ikke ble skjøvet på.

Også eksperter som «Petterne» Northug og Skinstad reagerte på valget. På motsatt side syntes Sjur Røthe at juryen fattet en «kjempeavgjørelse» ved å arrangere en «28 kilometer» i stedet for en femmil.

På podiet valgte Krüger å ikke ha særlig sterke oppfatninger om valget, som han karakteriserte som «ok» og «noe vi må respektere».

Når den endelige historien om «Beijing 2022» skal skrives, vil det være en beretning der kapitlene har usedvanlig ulik valør.

På den sportslige siden vil en av beretningene selvsagt være den om en norsk gullrekord.

Her vil det komme frem at langrenn har bidratt, men i mindre grad enn vi hadde ønsket oss.

Selv om Therese Johaug trolig avslutter OL-karrieren med gull i morgen, vil totalfangsten i nasjonalsporten være langt mer beskjeden enn i skiskyting.

Det er også et tankekors at ikke et eneste av distanserennene for herrer fikk norsk vinner, og at vi også ble slått av «ROC» i stafetten.

Dermed blir bildet blandet, men en av de aller største plussene er det grunn til å sette bak Simen Hegstad Krügers navn. Å høre den sutrefrie mentale innstillingen hans etter smitten har vært befriende, og han har virkelig bevist hvor langt du kan komme om du bare vil det nok.

Det er grunn til å feire bronsemedaljen hans.

Men fordi rennet ble ødelagt av en håpløs avgjørelse, blir bismaken aldri helt borte.

Det er veldig synd.