Vinterbølgen peker rett opp

Av Astrid Meland

TRONDHEIM: Trønderbyen sliter med coronasmitte, særlig blant de unge. Politikerne skal onsdag prøve å bli enige om hvilke tiltak som trengs.

Enkelte steder i Norge er tiltakene nesten like strenge som i fjor. Men det trengs egentlig ikke, i alle fall ikke om vi tar i bruk en liten dings oftere.

Hvem skulle tro at vi havnet her? I Tromsø er det hjemmekontor igjen, munnbind på bussen, færre skal møtes og på serveringssted må du registrere deg og sitte ved bordet.

Dette er ikke helt ulikt tiltakene i samme by i november i fjor. Den store forskjellen er at «alle» nå er vaksinert.

Og slik er det ikke bare i nord. I Trondheim har de mer smitte enn noen gang. Men der vil ikke politikerne ha tiltakene administrasjonen anbefaler.

HAR FULLVAKSINERTE PÅ SYKEHUS: Ved UNN Tromsø er det travelt for personellet som sliter med rekordsmitte og mange innlagte.

– Vi kan ikke stenge ned voksensamfunnet når det er på skolene og blant barna det er smitte. Vi må sette inn tiltak som virker, sa Marte Løvik (Sp) til Adresseavisen.

Helsedirektoratet satte sikkert kaffen i halsen da de fikk den beskjeden tirsdag morgen.

For i hovedstaden er allestedsværende Espen Ropstrup Nakstad i gang med å stramme inn reglene nasjonalt for å få flere til å teste seg. Og helseminister Ingvild Kjerkol sier kommunene ikke må nøle med å innføre tiltak.

ARRANGERTE KJEMPEFEST: I oktober hadde trønderbyen en gjenåpningsfest som gikk over tre uker.

Og de er inne på noe når de sier at tallene er for høye. Vi ser rett nok av VGs statistikk at vi har hatt en nedgang i veksten i smitte de siste dagene.

Men på innleggelser peker vinterbølgen rett opp. Kurven er til og med brattere enn det verste scenarioet Folkehelseinstituttet la frem i høst. Camilla Stoltenberg sa da at dette ikke skulle skje.

Men nå i bølgens begynnelse, er det verre enn de spådde.

I Trondheim sa kommunaldirektøren nylig at han var skuffet over innbyggerne som ikke følger rådene. Det sa han like etter at byen akkurat hadde hatt en tre uker lang gjenåpningsfest.

Så det er kanskje ikke så rart viruset sprer seg. Men det trenger ikke fortsette slik.

Vi må få opp farten på tredje dose og utvide tilbudet til flere grupper. Og vi må få flere til å teste seg.

Får vi til hurtigtesting overalt hvor det er mye smitte, trenger vi ikke begrense antall besøk hjemme, for eksempel.

Om vi er lure, blir det ikke som i julen i fjor, hvor vi bare fikk være fem sammen. Eller enda verre, etter jul, da sentrum i store norske byer var tømt for folk, barnebursdager ble avlyst og utestedene stengt.

GIR KJAPT SVAR: En hurtigtest kan man ta selv på morgenen før man skal møte andre som man ikke vil risikere å smitte.

For ingen vil vel ha stengte skoler, kohorter og bot for å spise sushi sammen med familien, som Erna Solberg fikk i vår.

Det var et brudd på reglene da Solberg spiste sammen med storfamilien på 60-årsdagen, fordi vi den gang ikke ante hvem som bar på viruset.

Vi kunne teste oss med PCR-test, men det tok lang tid og ga ingen garanti. Etter at man hadde tatt testen, før man fikk svaret, kunne man lett bli smittet.

KLAGET PÅ FOLKS ETTERLEVELSE: Trondheims kommunaldirektør Morten Wolden sa i forrige uke at han var skuffet over at folk ikke er gode nok til å følge coronarådene.

Med dagens hurtigtester kunne Solberg testet alle sammen før middagen, de ville fått svar på et kvarter, og det ville vært trygt.

Hurtigtestene plukker ikke opp virus like lett som PCR. Men poenget er at om du tester negativt, så er du ikke smittsom.

Derfor kan du teste deg hver dag, om du skal noe viktig. For eksempel før en håndballturnering eller før du skal møte eldre slektninger.

MÅ STYRE MED STORE MØRKETALL: Langt færre nordmenn tester seg for corona og nå får hele ti prosent av de testede et positivt svar. Helseminister Ingvild Kjerkol styre med mye større mørketall enn sin forgjenger.

Da vi fikk en diger høstbølge i år, hadde det ifølge FHI å gjøre med at det manglet tester.

Vi vet fra svenske funn at smitten har spredd seg saktere i regioner med mye testing, kontrollert for andre forhold.

Så denne gangen må vi klare dette. For det vi har lært er at testing har vist seg å være like effektivt som karantene.

Det er et enkelt og ikke særlig inngripende tiltak.

De som bør teste seg er særlig folk som jobber med eldre og sårbare. Og alle som bor sammen med en som er smittet. I dag settes ikke søsken og foreldre karantene. Men det kan se ut som resten av familien har like stor sjanse for å smittes som en uvaksinert når én i husstanden er positiv.

Det er egentlig ikke nok å holde seg hjemme ved symptomer heller. For vaksinene tar bort symptomene, men du kan smitte andre likevel.

Så kan du spørre, hva er problemet, det er jo bare barn som smittes? Og det er det som er argumentet mot tiltak i Trondheim nå, og grunnen til at Oslo sier de også kan vente.

Men smitten sprer seg over i de sårbare gruppene. Og innleggelsene går opp.

For det er ikke barna, men de voksne som må passe seg. For de kan bli skikkelig syke. Derfor er heller ikke munnbind noe dårlig idé.

Hvordan havnet vi her, et knapt år etter at vaksinene var en realitet?

Det korte svaret er delta, som har knust håpet om å fjerne viruset. Varianten sprer seg ikke bare i hyperfart. Den sniker seg også unna vaksinene.

Nå er det bare Kina igjen som holder på strategien om zero covid. Der sperret de nylig 15 000 inne i Disneyland på grunn av ett smittetilfelle. De har meteren der og, bare at den er på en kilometer.

Sånn kan ikke demokratiske land holde på. Heldigvis. Vi må leve med coronaviruset.

Det kan bety tiltak gjennom vinteren mot flere typer virus. Det skal merkes minst mulig. Men venter vi for lenge, kan tiltakene bli strengere enn nødvendig.