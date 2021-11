Kommentar

Beskylder Boris for korrupsjon

Av Yngve Kvistad

I HARDT VÆR: Kritikken mot Boris Johnson øker i styrke etter at han forlot Downing Street tirsdag og unnlot å møte i underhuset for å svare på de alvorlige korrupsjonsanklagene.

Tidligere statsminister John Major kaller Boris Johnsons regjering «politisk korrupt». Han er ikke den eneste.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Beskyldninger om snusk og fanteri – med forgreininger langt inn i Downing Streets private gemakker – ryster Storbritannias politiske elite.

I skyggen av klimatoppmøtet i Glasgow og nye coronautbrudd på øyriket, har en eskalerende krise fått utvikle seg.

Johnson drives fra skanse til skanse med stadig nye avsløringer og nærgående spørsmål. Spørsmål han unnlater å svare på:

** Om hvorfor han risikerer De konservatives renomme på å beskytte en korrupsjonsmistenkt partifelle?

** Om hvem som har betalt hans private ferieturer?

** Om hvor pengene til å pusse opp den private residensen i statsministerboligen egentlig kom fra?

** Hvordan det kan ha seg at de 16 privatpersonene som hver har donert 30 millioner kr. eller mer til Toryene de senere år, har fått adelige titler og «plutselig» sitter i overhuset?

** Og hva statsministeren visste om sin tidligere regjeringsadvokat, Sir Geoffrey Cox, som det siste året har hatt «hjemmekontor» i et karabisk skatteparadis, der han både har skjøttet sitt verv som Tory-parlamentariker og samtidig solgt rådgivningstjenester for mer enn ti millioner kroner?

les også Britiske konservative: frykter borgerkrig

BoJos personlige popularitet er nå på frysepunktet. Ikke bare i egne rekker. Blant folk flest har oppslutningen aldri vært lavere, ifølge to av høyrepressens toneangivende aviser, regjeringsorganet The Telegraph og den mer markskrikerske Daily Express.

De konservatives behagelige ledelse på 11,5 prosentpoeng på Labour siden valget i 2019 er spist opp, melder The Express, som mandag ettermiddag skrev at det lenge kriserammede britiske arbeiderpartiet nå har tatt føringen på meningsmålingene.

Johnsons forgjenger som regjeringssjef gjennom nesten hele 1990-tallet, John Major, mener det kan bli et dilemma, selv for ham, å stemme på De konservative under dagens ledelse.

Major får åpen støtte både fra ledende parlamentarikere og såkalte backbenchere, menige medlemmer av underhuset, som føler seg forrådt av den sittende statsministeren etter at han sist uke beordret partipisken for å redde skinnet til Tory-representanten Owen Paterson, en korrupsjonsanklaget venn.

les også James Bond som coronastrategi: Å leve og la dø

Et knapt døgn senere ble Paterson tvunget til å trekke seg fra politikken med umiddelbar virkning. Ifølge en undersøkelse i regi av parlamentets uavhengige kommisjonær for etisk standard, hadde han brutt opptil flere lover og regler ved å motta over fem millioner kroner fra næringslivsaktører for å tale deres sak i nasjonalforsamlingens fora.

En rapport fra de folkevalgte selv, den såkalte House of Commons Committee on Standards, bekreftet funnene.

Normalt ville det gitt parlamentarikeren en formell skrape og 30 dagers suspensjon fra nasjonalforsamlingen. Sånt har skjedd før, i flere partier.

Men denne gangen intervenerte statsministeren personlig. Via to av sine nærmeste kumpaner, Andrea Leadsom og Jacob Rees-Mogg, henholdsvis tidligere og nåværende majoritetsleder i underhuset, fikk han pisket gjennom et lovforslag om å lage en helt ny etisk komite «for å se på slike saker».

Les underhusets rapport her:

Tilfeldigvis skulle denne komiteen ha Tory-flertall, færre lekfolk med ekspertbakgrunn, og tilfeldigvis skulle Owen Patersons sak stilles i bero inntil den nye komiteen hadde laget nye etiske regler for parlamentets medlemmer.

De nye kjørereglene ble kalt «Manualen som bekrefter at det er én lov for folk flest, og en annen for politikere».

Forslaget fikk flertall på grunn av partipisken, men hele 38 Tory-representanter avsto fra å stemme, 13 stemte mot eget parti, og en av de mest prominent i så måte – Michael Goves politiske rådgiver Angela Richardson – fikk sparken for å ha opponert mot Boris.

Dagen etter måtte han foreta en av sine mange u-svinger, trekke tilbake det hårreisende forslaget, og forsmedelig nok gjeninnsette Richardson i regjeringsapparatet.

les også Storbritannia knaker i sammenføyningene

I et radiointervju søndag ba den konservative lederen for underhusets forsvarskomité, Tobias Ellwood, Boris Johnson finne frem sitt «moralske kompass». En annen parlamentariker, Philip Davies, sendte beskjed til partiledelsen om aldri mer å bruke partipisken mot ham igjen:

«Jeg stemte i går (som dere vet, under protest) for å støtte partiet i en vanskelig situasjon og å bli skjelt ut av min egen valgkrets for å gjøre dette […] Å si at jeg er rasende, ville være største underdrivelse.»

Boris Johnson personlig får skylden for den elendige stemningen i regjeringspartiet. Hans egenrådighet, hans privatpraktiserende fortolkning av sannhet og politiske kjøreregler, og hans fascinerende evne til å lande på beina uansett hva galt han har gjort, synes å ha gjort ham usårlig.

På godt og vondt. Innad i det konservative partiet har hans joviale figur og valgvinnende vesen gått fra å være BoJos unike styrke til å bli hans store svakhet. Det at han er blitt vant med å slippe unna, samme hva, har gjort ham uforsiktig og uinteressert i å analysere politiske trekk.

Allianser er ham revnende likegyldig. Han bryr seg ikke med å tenke konsekvens av egne handlinger, mener Times-kommentator Rachel Sylvester, fordi han aldri har gjort noe som ikke først og fremst har gavnet ham selv, og som han har måttet stå til rette for på noe vis.

les også Begikk Boris statskupp?

At han har fått sparken som journalist for å ha diktet opp saker og kilder, blitt avskjediget som assisterende generalsekretær i eget parti og mistet ministerposten for kultur i Michael Howards skyggeregjering for å ha løyet, betyr ingen ting.

Ikke en gang at han løy til Dronningen og ulovlig oppløste det britiske parlamentet for å lure gjennom brexit fikk noe å si for ham personlig. Det kostet ham en telefon til Buckingham Palace, der han måtte be dronning Elizabeth om unnskyldning etter at Høyesterett i en kjennelse slo fast at Johnson hadde handlet lovstridig. Og så da?

«Se på meg nå!», kan Boris (57) si, akkurat som Boris (5) da han erklærte at han skulle bli «Konge av Verden». Som Donald Trump har han vist at normale spilleregler ikke gjelder for ham. Han kan jo lage sine egne.

Ifølge Adam Boulton har det «å assosiere Johnson med sannheten blitt en stående vits. Det er derfor han har kommet så langt». Boulton er mangeårig politisk redaktør i Murdoch-eide Sky News, og kan ikke beskyldes for å løpe venstresidens ærend, akkurat.

les også Konservative kommentatorer: et problem at Boris Johnson gang etter gang tas i løgn, men når alternativet er Labour ...

Hvor lavt Boris Johnson står i kurs hos sine egne, fikk man et knusende inntrykk av nå på søndag. Da kunne den konservative, brexit-støttende og tradisjonelt Tory-tro storavisen The Sunday Times by på en oppsiktsvekkende leder.

Tittelen var: «Denne regjeringen dunster ikke av korrupsjon. Den stinker.»

Owen Paterson-affæren er bare én sak – av flere – som sier noe om regjeringens «moralske kompass», for å sitere den førnevnte Tory-lederen av forsvarskomiteen.

I helgen ble det også avslørt hvordan Tory-partiets steinrike bidragsytere er blitt belønnet med adelskap og sluset inn i overhuset – og med det gitt politisk innflytelse.

Rettere sagt: dette er en gruppe som har kjøpt seg politisk makt ved å donere penger til Boris Johnsons flokk. Den såkalte «£3 millioner klubben» består av 16 mangemillionærer som hver har gitt mer enn 30 millioner kroner i partibidrag til De konservative.

les også Hvor dårlig er Boris – egentlig?

En av de siste som fikk ridderslaget var milliardæren Peter Cruddas, Boris Johnsons sponsor i kampen om ledervervet i Tory-partiet. Da Boris ble statsminister sto han på regjeringssjefens egen anbefalingsliste til kommisjonen som formelt godkjenner kandidatene overhuset innstiller overfor Dronningen.

Men kommisjonen avviste enstemmig nominasjonen, fordi Cruddas i sin tid måtte gå av som kasserer i partiet etter avsløringer om at han mot betaling hadde tilbudt tilgang til daværende statsminister David Cameron og finansminister George Osborne.

Boris Johnson sto imidlertid på sitt, og nektet å akseptere avslaget. Han er dermed den første og eneste statsminister i historien som har overkjørt overhusets kommisjon og benyttet sitt såkalte prerogativ for å få utnevnt et livstidsmedlem i House of Lords.

I sommer kom en ny avsløring om at lord Cruddas, som siden sist også har fått seg en baron-tittel, donerte over fem millioner kroner til Tory-partiet tre dager etter at han formelt var blitt innsatt i overhuset 2. februar i år.

les også Fra folkeparti til sekt

I det klassedelte Storbritannia kunne konservative kjernevelgere i folkerike England antakelig avfunnet seg med mye av dette. Alternativet er tross alt Labour.

Men når Johnson regjeringen for bare to uker siden også la frem et statsbudsjett med den høyeste skatteskjerpelse for vanlig arbeidsfolk på 70 år, ifølge The Telegraph, fungerer det sosialistiske avgiftsspøkelset bare sånn passe.

Ikke siden Clement Attlee fra det britiske arbeiderpartiet satt med makten og hadde ansvaret for gjenreisningen av Storbritannia etter annen verdenskrig, har britene hatt et høyere skattetrykk.

Skattesmellen kommer på toppen av økte strøm- og gasspriser, ukontrollert inflasjon, renteheving og enda dyrere mat på grunn av sammenbruddet i transportsektoren.

Som The Sunday Times skrev på lederplass her om dagen:

«Fisk råtner fra hodet. Og mange av Storbritannias problemer for tiden begynner og slutter med den kulturen Boris Johnson administrerer.»