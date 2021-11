Leder

Grunn til å frykte inflasjon

DYRERE STRØM: Økte energipriser gjør et innhugg i husholdningenes økonomi.

Det er lenge siden vi har opplevd en galopperende prisøkning. Nå melder inflasjonsfrykten seg på ny. Konsekvensene kan bli dramatiske.

I oktober økte inflasjonen i USA med 6,2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Sentralbankens inflasjonsmål er to prosent. President Joe Biden sier at å bekjempe inflasjon er en topp-prioritet for ham. Men problemet er at mange av årsakene er utenfor hans kontroll.

I Tyskland, som er kjent for en streng finanspolitikk, er prisøkningen den høyeste på nesten 30 år. I Storbritannia var inflasjonen i oktober 4,2 prosent og Sverige har ikke sett sterkere prisstigning på 13 år. Også i Norge øker prisene langt over det vi har vært vant med de siste årene.

Årsaken er flere sammenfallende forhold. Det er ikke overraskende at etterspørselen akkurat nå er større enn tilbudet.

Den økonomiske veksten er på vei tilbake etter nedstengning og lav aktivitet i pandemiens første fase. Økt etterspørsel, produksjonsproblemer og flaskehalser i de globale handelskjedene driver prisene i været. Samtidig har det oppstått en energikrise som kan avleses i skyhøye strømpriser og dyrt drivstoff.

For å holde hjulene i gang gjennom pandemien ble det vedtatt gigantiske krisepakker, kombinert med stimulanser fra sentralbankene. Det var helt nødvendig.

Nå står regjeringer og sentralbanker overfor krevende avveininger. Hvor raskt kan tiltakene fases ut uten at de negative konsekvensene blir store for bedrifter og ansatte?

Det er en risiko for at økonomiske stimulanser kan bidra til at inflasjonen kommer ut av kontroll. Samtidig som fellesskapets midler har vært brukt for å hindre økonomisk kollaps har det paradoksalt nok vært en tid med rekordnoteringer på verdens børser.

Det kan være at den kraftige prisøkningen er et kortvarig fenomen, utløst av helt spesielle faktorer. Men vi bør forberede oss på at inflasjonen kan bli langvarig. I Norge er rentene på vei opp fra et rekordlavt nivå. Det kan, sammen med en sterkere krone, bidra til å dempe prisveksten. Men en renteøkning kan samtidig gi problemer for de med stor lånebyrde.

Når etterspørselen er stor, som nå, vil prisene gå opp. Det er et tegn på at økonomien er på vei tilbake etter pandemien. At sentralbankene holdt styringsrenten på null var også et uttrykk for en økonomisk unntakstilstand.

Den krevende oppgaven nå blir å unngå at det oppstår en ubalanse i økonomien, med kraftig prisøkninger etterfulgt av store rentehopp. Da vil konsekvensene bli alvorlige, både for den enkelte husholdning og for den økonomiske aktiviteten.