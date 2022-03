SLITER MED SMERTER: – Jeg er den jenta. Hun som må holde seg hjemme fra skolen, fordi hun har så sterke smerter. Ikke akkurat så sjukt fett, men sånn er det nå blitt, skriver Anniken Poetzsch Elisenberg i dag.

«25 under 25»: − Jeg håper vi snart kan feire store fremskritt innen kvinnehelse

I dag er det kvinnedagen; gratulerer så mye til alle. Dagen i dag har jeg lyst til å bruke til å ta opp en sak som samfunnet burde ha tatt opp for mange, mange år siden.

ANNIKEN POETZSCH ELISENBERG (18), skoleelev og arbeidsutvalgsmedlem Akershus Unge Høyre

Mensen er noe av det mest naturlige å snakke om – likevel er det innmari tabubelagt. Enda mere tabu, er alt som følger med.

Visste du at mensen ikke skal være uutholdelig vondt? Og at de sterke smertene mange kvinner opplever - kan være fordi du har sykdommen endometriose?

Endometro-hva-for-no? Det spurte i alle fall jeg meg selv – dagen jeg skjønte at det kom til å ta lang tid før jeg fikk svar på de utallige spørsmålene om temaet.

For jeg er den jenta. Hun som må holde seg hjemme fra skolen, fordi hun har så sterke smerter. Ikke akkurat så sjukt fett, men sånn er det nå blitt.

Smertestillende gir null effekt, bivirkningene fra p-piller ødela store deler av ungdomstiden – og igjen står jeg med smerter jeg ikke unner et eneste menneske å ha.

Mye penger er brukt på å finne ut hva problemet er, og ikke så særlig mye svar har jeg fått heller. Den siste løsningen er operasjon, og det er en løsning jeg ikke ønsker å måtte ta i bruk.

At dette er realiteten i dag, unner jeg ingen unge jenter som kommer etter meg. Jeg bærer en ektefølt frykt for at yngre jenter skal måtte gå gjennom det samme, kvinner har måtte gjort i lang tid.

Og realiteten er at det dessverre vil fortsette å være slik i lang tid fremover. Dette mye fordi kvinners helse ikke er satt nok på dagsordenen.

«Endometriose er ikke lengre et kvinneproblem. Det er et samfunnsproblem», sa den franske presidenten Emmanuel Macron.

Samme mentalitet kunne jeg ønske vi hadde her i Norge. Frankrike har startet en nasjonal strategi for å bekjempe endometriose.

Jeg spurte raskt meg selv, hva gjør vi her i Norge?

Nå kan jeg svarte kort at det ikke er mye; for det mest ambisiøse vi greier er å få, er en utredning fra Kvinnehelseutvalget i 2023. Dette er en fin start, men også en fiasko om man ser seg fornøyd med bare det.

Jeg er en av dem. En av dem som går i flere år uten å finne hva problemet er. En av dem som ser lite håp i å få noe svar på problemet.

Og jeg skriver ikke dette for at jeg skal få masse oppmerksomhet eller støtte, men jeg skriver dette for at unge jenter som kommer etter meg skal få det litt lettere.

En litt lettere vei til om smertene deres skyldes en sykdom eller ikke. En litt lettere vei til å nå kunnskapen samfunnet forhåpentligvis skal ha om kvinnehelse.

Det er ikke så mange diagnoser man skulle ønske å få. Men for kvinner som i mange år har kjempet seg gjennom utallige leger og undersøkelser, kan endometriose-diagnosen nesten være en lettelse. At det er slik det har blitt, er svært tragisk.

Gratulerer med kvinnedagen. Snart håper jeg vi også kan bruke den til å feire store fremskritt innenfor kvinners helse.