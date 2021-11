Kommentar

Ny Solskjær-fiasko: Dette går ikke mer!

Av Leif Welhaven

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: DAVID KLEIN / X06540

(Watford-Manchester United 4-1) Manchester United er nødt til å skaffe seg en annen manager enn Ole Gunnar Solskjær.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Begeret har vært strengt tatt vært fullt lenge. Men ydmykelsen på Vicarage Road bør ikke bare ha vært dråpen som fikk det til å renne over. Her er kranen så hardt skrudd på at det neppe kan være tvil lenger.

Samme hvor mye det smerter å kvitte seg med en klubblegende, så har ikke Manchester United-ledelsen lenger noe valg.

Ole Gunnar Solskjær må forlate jobben.

Han må gå nå.

les også Solskjær ydmyket av Watford: Dette går ikke mer!

Skepsisen var stor da han fikk jobben, da en trenerbakgrunn fra Cardiff og Molde er betydelig tynnere enn det managere i rivaliserende klubber kan skilte med. De siste tre årene har svingt voldsomt, og i perioder har det sett ut som han skulle få skikk på å bygge et nytt storlag.

Men denne høsten er det rett og slett altfor mye som taler mot ham, til at det er mulig å finne tilstrekkelige rasjonelle argumenter for å beholde ham.

Han har fått bruke store summer på å forsterke stallen, og burde ha et mannskap som kan utfordre de beste. Men det er jo ikke bare slik at de sliter til tider, det er vanskelig å se en plan og en tanke bak hva han egentlig vil.

les også Chelsea befestet tabelltoppen med kruttsterk borteseier

Etter å ha mislykkes med David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho, sitter det nok langt inne å erkjenne at også manageransettelse nummer fire etter at Alex Ferguson ga seg vil stå igjen i historiebøkene som en fiasko.

Men har de egentlig noe annet valg nå? Selv ikke den mest inhabile nordmann kan vel nå hevde at Solskjær er det mest kompetente manageralternativet for det som skal være en av verdens største klubber.

Ok, de ble knust av Liverpool og satt skikkelig på plass av Manchester City, som altså er de to siste seriemestrene i Premier League.

Denne lørdagen var det derimot Watford som kjørte over det som skal være en langt bedre motstander. Det skjedde etter at Ole Gunnar Solskjær hadde hatt den internasjonale pausen til å komme opp med noe som kunne snu skuten.

les også Solskjær om Norge-tur: – En tid for å samle overskudd og reflektere

I stedet er vondt altså blitt så uendelig mye verre for en klubb som nærmest aldri holder nullen, og som ikke er i nærheten av å ha den stabiliteten det er grunn til å forvente.

12 serierunder ut i sesongen har Manchester United allerede tapt fem ganger – det er like mange kamper som de har vunnet. Det er milevis unna å være akseptabelt. Avstanden til serieleder Chelsea er på svimlende tolv poeng.

Heller ikke i Champions League har de holdt den standarden fansen med rette vil ha.

Selvsagt er det uheldig at Raphaël Varane har vært så skadeutsatt, og det har ikke akkurat hjulpet at Harry Maguire har vært tidvis uvirkelig svak.

les også Rodgers reagerer på Solskjær-spørsmål: – Respektløst

Slike forklaringer er imidlertid ikke i nærheten av å være tilstrekkelige unnskyldninger for Solskjær. Det er dessverre ikke lenger mulig å komme opp med et tilstrekkelig forsvar for at dette kan fortsette.

Fotballens mekanismer er harde, og i denne runden stilte både Aston Villa (Gerrard), Norwich (Smith) og Newcastle (skulle vært Howe, men han har fått corona) med en ny skipper. Det bør Manchester United gjøre i neste runde.

Ole Gunnar har ikke vunnet et eneste trofé som sjef i Manchester United. Det kommer han heller ikke til å gjøre, så sant ledelsen trekker den konklusjonen som tvinger seg frem:

Dette går ikke mer.