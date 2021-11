Kommentar

Ungdomsvolden: Hvor er mor og far?

Av Shazia Majid

VOKSNE SOM SVIKTER: Når barn og unge utagerer med vold har foreldrene et ansvar.

Når barn og unge begår voldelige handlinger, har hele samfunnet en jobb å gjøre. Foreldre er intet unntak. Snarere tvert imot.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er vanskelig å snakke om barne- og ungdomsvolden i Oslo – uten å snakke om foreldrene.

Det er til syvende og sist foreldrene som er ansvarlige for sine barn.

Alle foreldre, deriblant innvandrerforeldre vil ha lovlydige barn. Innvandrerforeldre vil i tillegg ha lydige barn. De vil ha skoleflinke, vellykkede barn, med gode jobber og stabile liv.

Derfor er det ikke foreldrenes skyld når en 18-åring går ut og banker opp, skyter eller knivstikker en annen 18-åring. Ansvaret for volden er det alene voldsutøveren som bærer.

Men veien frem er altfor ofte brolagt med voksne som svikter.

For volden begynner ikke med skytingen. Den begynner gjerne i barneårene. Det er forvarsler, slik skolevolden i Osloskolen er en glødende varsellampe.

Ingen vei utenom

Er man opptatt av løsninger og veien ut, går den tvers gjennom det vanskeligste territoriet. Nemlig foreldrenes ansvar og rolle.

Hva gjorde de da deres små barn spyttet på eller skjelte ut læreren? Kunne de gjort noe annerledes – før sønnene ble kriminelle?

97 prosent av ungdommene i Oslo er lovlydige. Av de få som begår kriminalitet er det en overrepresentasjon av gutter med innvandrerbakgrunn. Særlig barn som selv har innvandret, har flyktningbakgrunn eller foreldre fra Afrika.

77 prosent av de gjentagende kriminelle under 18 år i Oslo (flere anmeldelser på ett år, eller flere anmeldelser over flere år) er gutter med innvandrerbakgrunn, viser SALTO-rapporten for 2020*.

Det er altså liten vits i å benekte at skoen trykker hardere i enkelte miljøer.

Les Shazia Majids første kommentar i serien om barne- og ungdomsvolden her:

Dysfunksjonelle familier

Slik tilfellet var med det pakistansk-norske miljøet for et par tiår siden. Da raste gjengkrigen og foreldrene forsøkte å løse problemene ved å sende sønnene tilbake til Pakistan.

Der ble mange forlatt til mer eller mindre perifere slektninger. Det var omsorgssvikt, en form for straff, men som ble en form for redning.

Det reddet mange sønner fra den sikre vei til rusavhengighet og kasjotten. Men det preget dem også.

Det var uansett en enkel vei ut for fedre som ikke hadde tid til dem, og for mødrene som ikke hadde autoritet over dem.

Slik er det også i dag. Barn og unge som har rukket å få lange kriminelle rulleblad, før de har rukket å bli voksne, kommer som regel fra samme typen dysfunksjonelle familier som de pakistanske familiene i sin tid.

Forskjellen er at en betydelig andel av guttene og/eller deres foreldre i tillegg bærer på krigstraumer.

VOLDSKRIMINALITET: I slutten av oktober ble en mindreårig gutt skutt på Stovner i Oslo. 8. oktober ble en annen 18-åring skutt og drept på Mortensrud.

Ukulturen

Det i kombinasjon med fattigdom og sosiale ulikheter er en god forklaring på volden. Men det er ikke den eneste forklaringen.

En annen viktig årsak er kulturelle forskjeller. Det er praktiseringen av tradisjonelle kjønnsroller, hvor menn står over kvinner – og familien/klanen over individet.

Og det er aksepten for å slå barn.

Å praktiserer tradisjonelle kjønnsroller betyr mannsdominans. Både menn og kvinner tilrettelegger for en slik dominans.

Mødre og søstre gjennom å behandle sønnen som familiens prins. Og far gjennom å dyrke frem en machokultur. Ikke bare gjennom det fedrene sier, men også gjennom det de gjør.

De fraværende fedrene

Disse «fysisk, psykisk eller omsorgsfullt fraværende» fedrene. Som setter barn til verden, forsørger dem, og overlater resten til mor. Eller fedre som hverken forsørger eller oppdrar, men bare stikker av.

Over halvparten av alle barn med lange rulleblad bor utelukkende sammen med moren. Tilsvarende tall for resten av befolkningen under 18 år er 16 prosent.

Mor er lettere å herse med.

I forskningen forteller norske politiansatte om mødre som kan være underdanige sine sønner. Både de som bor sammen med barnefaren og som er alenemødre.

Det skyldes ikke bare patriarkatet, men at den forsterkes i utlendighet. Veldig mange innvandrerkvinner kommer aldri ut i lønnet arbeid, de lærer seg ikke språket godt nok og lever mer eller mindre avskåret fra det norske samfunnet.

Nedbrutte foreldre kan være farlige for sine barn.

Og mødre som slår

Tall fra undersøkelsen UngVold 2015 viser at en av fem norske ungdommer med ikke-vestlig bakgrunn har opplevd grov vold fra mor. 14 prosent har opplevd grov vold fra far. Andelen ligger fire ganger høyere enn de med norskfødte mødre.

Vold avler vold.

Dette er omsorgssvikt på to plan: Først mishandlingen, så lærdommen om at det er greit å slå om man ikke får viljen sin.

Voldsspiralen starter altså ikke nødvendigvis i barnehagen, eller på skolen, eller ut på gaten – den starter gjerne hjemme.

Derfor kan det ikke være tvil, foreldrene har et ansvar. Et betydelig ansvar – før guttene vokser over moren og faren i høyde. Og rollene snur.

Må begynne hjemme

Samfunnet skal selvsagt gjøre sitt for å redusere dysfunksjonen i dysfunksjonelle familier.

Ved å styrke de voksnes levekår gjennom lønnet arbeid, språkkurs, utdanning og foreldrekurs.

Men ukulturen med mannsdominans, fraværende farsfigurer og mødre som slår, er det foreldrene som må gjøre noe med.

«I en klasse på 28 er det 4 som kommer på foreldremøte», forteller en skoleansatt ved en skole med høy andel elever med innvandrerbakgrunn.

Slik kan vi faktisk ikke ha det – og samtidig lure på hvorfor enkelte av barna sliter så voldsomt.

Ja, det er ubehagelig å komme seg på det foreldremøtet når man ikke kan norsk. Men gjør det likevel. Det er en del av samfunnskontrakten. Det er en del av foreldreansvaret.

Å elske et barn er å sette klare grenser for det barnet. Det er å se og anerkjenne barnet. Så han slipper å søke den anerkjennelsen hos andre. Som ikke vil han vel.

En hel landsby skal bidra, for de er våre felles barn. Men den kan ikke erstatte en mor og en far.

*341 personer under 18 år i perioden 2015–2018.

Les Shazia Majid om skytingene i Oslo her: