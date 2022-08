ØDELEGGENDE? – Misunnelse er litt skambelagt og svært ubehagelig å bli kjent med, og flere av oss nekter å anerkjenne eller artikulere hva denne sterke følelsen gjør med oss, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Hvordan bekjempe misunnelse?

Misunnelse ser ut til å ramme vårt følelsesliv og dermed vår dømmekraft. Er det mulig å bekjempe den? Kanskje løsningen ligger i å gi den et språk?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved Høgskolen NLA

I sommer har sikkert flere enn jeg kjent på følelsen misunnelse. Et kjapt blikk på Instagram eller på Facebook trigger denne sinnsbevegelsen, særlig hvis man opplever sitt liv som mindre spennende.

På SoMe-plattformene bombarderes vi av vakre strender, utallige fjelltoppturer, flotte kropper, vellykkede liv og relasjoner som tilsynelatende går på skinner.

Flere av oss kan kjenne på en underlegenhetsfølelse, og oppdager kanskje en nagende erfaring av misunnelse. Ikke så rart kanskje, for hvem vil ikke leve det gode liv som dem?

Misunnelse er ofte vond å erfare, og kan i ekstreme tilfeller være helt utmattende og destruktiv.

Flere av oss forsøker å komme til rette med hvordan misunnelsen kan bekjempes.

Gjennom historien har utallige forfattere tematisert misunnelse – følelsen som oppstår når man retter et skjevt blikk på andres goder. I litteraturen kommer dette ofte til uttrykk gjennom at karakterene i fortellingene mister evnen til å se klart – og tidvis får det dramatiske følger.

Tenk bare på Shakespeares Macbeth, hvor generalen bryter alle moralske lover og går over lik for å bli konge. Eller på de mange fortellingene i Bibelen hvor denne følelsen bærer galt av sted. Kain som dreper Abel i ren misunnelse over Guds anerkjennelse og kjærlighet til sin bror. Eller tenk på historien om Josef, hvor brødrene selger gutten som slave til egypterne – i ren misunnelse over at faren favoriserte Josef.

Slike dramatiske erfaringer, om misunnelsens skyggesider, trenger vi ikke å gå til litteraturen for å finne. Misunnelse lever i beste velgående i de fleste relasjoner. Opprykket på arbeidsplassen du ikke fikk, selv om du kanskje fortjente det. Kameraten din som vant i lotto, eller en bror som fikk tilsynelatende mer kjærlighet fra dine foreldre, er alle aktuelle trigger for misunnelse.

Den amerikanske forfatteren Gore Vidal loddet dypt i denne følelsen, og skrev et sted: Når en venn gjør suksess, dør noe i meg. Vidal går tett på følelsen, og viser med dette hvor destruktiv misunnelsen kan være – også i nære relasjoner.

Les også Skam deg – men bare sånn passe Man skal helst ikke skamme seg, sies det, men hva da med den konstruktive skammen?

Men hva er misunnelse? Innenfor psykologien er det vanlig å skille mellom sjalusi og misunnelse, hvor sjalusi har sitt utspring i noe en har eid, eller noe en har elsket. Man holder ikke ut å miste det til en annen.

Misunnelse er derimot litt annerledes. Den er i større grad knyttet til en tosidig relasjon, og et ønske om å ville ha noe den andre besitter.

For enkelhets skyld kan man si at der hvor sjalusi handler om å ville ha noe man har eid eller elsket, handler misunnelse mer om å ville ha noe man aldri har hatt.

Thomas Aquinas definerer misunnelse som et «irrasjonelt sinne over andres suksess». Den rammer vårt følelsesliv og dermed vår dømmekraft. Vurderingsevnen svekkes. Misunnelse ser ut til å ha et potensial i seg til å rive oss opp innenfra, og ødelegge vårt moralske kompass.

I selve hjertet av misunnelse ligger en sosial sammenligning, og den kan forsterke en følelse av underlegenhet. Ved å se på andres lykke, eller at andre får mer kjærlighet eller penger enn en selv, blir en klar over alt en ikke har tilgang til.

Men det er ikke hvem som helst vi sammenligner oss med. Misunnelse rammer ikke vår selvfølelse ved å sammenligne oss med dem som er ulike oss selv. Men den kan slå hardt til dersom sammenligningen er knyttet til dem som er oss like. Det er ofte da opplevelsen av underlegenhet får slå rot.

Misunnelse er derfor på mange måter en mangelfølelse, og har få forsonende trekk. Den er litt skambelagt og svært ubehagelig å bli kjent med, og flere av oss nekter å anerkjenne eller artikulere hva denne sterke følelsen gjør med oss.

I slike tilfeller kan følelsen få fatale følger. I fri utfoldelse brer den seg raskt og kan vokse i både intensitet og styrke. Tenk bare på den gleden mange erfarer når andre, våre likemenn og -kvinner, går på trynet. Eller når den som ble favorisert mislykkes.

Filosofen Schopenhauer skal en gang ha sagt at misunnelse er «djevelens dyd», og Augustin påpeker noe av det samme ved å si at misunnelsen er «djevelens synd fremfor noen». Ikke bare gleder den seg over andres tilkortkommenhet eller frembringer et ubehag over andres velvære. Den bidrar også til at vår empati for andre mennesker svekkes.

Les også Arne Brimi: – Da gjorde alle narr av meg Da Arne Brimi (64) måtte stenge ned livsverket under pandemien, holdt han på å få panikk. Hva kom til å skje nå?

Kirken har alltid advart mot misunnelsen. Den er en gift som sprer seg i kroppen. Den river oss opp innenfra, ødelegger vårt moralske kompass og svekker vår dømmekraft. Vårt irrasjonelle sinne over andres suksess er ødeleggende på sikt, ikke bare for våre nære relasjoner, men også for oss selv.

Derfor har kirken alltid sett på misunnelsen som en dødssynd (peccata mortalia), en last som bryter det konstruktive båndet i våre relasjoner, og båndet til Gud.

Finnes det botemiddel for denne sterke følelsen, en vei ut av uføret? Kanskje er «løsningen» å gi erfaringen et språk. Professor Paul Otto Brunstad påpeker at en større bevissthet om misunnelsens indre struktur kan hjelpe mot denne lasten.

Ved å «omtale, påpeke og påtale den», overfor seg selv, men også overfor sine nære relasjoner, kan man forhindre dens videre løp, at den slår rot i oss.

Jeg for min del skal forsøke å se mindre på, og sammenligne meg mindre med, andres lykkefremstillinger på SoMe-plattformer.

Det er da en begynnelse.