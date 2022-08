Leder

Alle har rett på fastlege

175.000 nordmenn er uten fastlege. I hundre kommuner finnes det ikke en eneste fastlege med ledig kapasitet. Hvis ordningen skal reddes, må regjeringen skrive ut ny medisin.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet i VG torsdag at fastlegeordningen skal gjennomgås i detalj. Et hurtigarbeidende ekspertutvalg har fått i oppdrag å komme med konkrete forslag til tiltak for å styrke ordningen, som er kalt «en hjørnestein» i vårt helsevesen.

Målet er å sikre at alle får en fastlege å gå til – uansett hvor man bor – og at man får til en ordning som også er bærekraftig over tid. Hjørnesteinen må med andre ord bli en del av grunnmuren i vår felles helsetjeneste. Da holder det ikke å flikke på det man har. Det må bygges nytt. Kanskje må også noe rives.

Statsministeren, som selv har vært helseminister, bekrefter overfor VG at nettopp det ligger i kortene. Det innebærer at man ikke bare må se på arbeidsvilkårene for den enkelte lege, men i tillegg ta for seg hvordan tjenesten er organisert og finansiert.

Dette handler også om rekruttering, som er ett av hovedproblemene: Det er vanskelig å fylle ledige hjemler. Nyutdannede leger vil ikke. De erfarne orker ikke.

Normalt er fastleger selvstendig næringsdrivende, men mange yngre leger ønsker fast ansettelse. De ønsker også regulert arbeidstid, forutsigelige vakt- og turnusplaner, samt en arbeidsmengde som gjør at de slipper å overnatte på kontoret, slik enkelte fastleger i desperasjon har vært nødt til å gjøre.

Fastlegekrisen er en varslet krise. Det er både en systemkrise, en kapasitetskrise og til en viss grad en krise som skyldes økonomisk underdekning.

Dette til tross for at Solberg-regjeringen også hadde en handlingsplan som fra 2020 skulle sikre en satsning på 1,6 milliarder kroner til allmennhelsetjenesten innen 2024.

Alle regjeringer som har kommet og gått etter at fastlegeordningen ble innført i 2001, har sin del av ansvaret for at problemene ikke er løst, og at krisen dels har gått fra vondt til verre.

Dette viser bare hvor store strukturelle endringer som må gjøres. Noen kvikk-fiks finnes ikke. Dette vil ta tid. Spørsmålet er heller ikke hva fastlegeordningen skal omfatte. Det må også drøftes hva den ikke trenger å omfatte.

Kanskje er det oppgaver som skal løftes ut av ordningen; gjøremål som andre enn fastlegen kan utføre. Slike ting må også vurderes.

Vi mener regjeringen gjør klokt i å redde fastlegeordningen som sådan, og at det vises politisk vilje til å se på hele konstruksjonen med friske øyne.

Ordningen er i utgangspunktet god. Alle i Norge har rett på en fastlege.

For den enkelte pasient gir det tillit og trygghet å oppsøke en lege man kjenner, en som har oversikt over tidligere konsultasjoner. I vårt helsevesen er dette det beste og mest kostnadsbesparende lavterskeltilbudet.