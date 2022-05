FEDMEDEBATT: – Kroppspositivismen er etter min mening skadelig og egoistisk. Det er jo ingen som reklamerer for røyking, heller, skriver Sanna Sarromaa.

Debatt

Skadelig og egoistisk, Carlsen

Kroppspositivistene forsøker å normalisere og forherlige et kjempeproblem.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Ikke overraskende svarer rådgiver Carina Carlsen på kronikken min i VG, og tar med seg Gro Rugseth fra Idrettshøgskolen. Svaret deres er nettopp et eksempel på hvorfor folk ikke orker å ta denne debatten.

Den skal nemlig foregå fullstendig på de overvektige kroppspositivistenes premisser.

Kjøper man ikke «sannheten» om at overvekt ikke er deres egen skyld, er man usaklig og dessuten en rasist. Det gamle moralkortet, «menneskesyn», dras selvsagt frem for å diskreditere meningsmotstanderen. Det er uærlig og fordummende.

Men hudfarge eller seksuell legning, som Carlsen og Rugseth sammenligner kroppsstørrelse med, kan man faktisk ikke velge. Livsstilen, derimot, er vårt eget valg. En politisk korrekt sannhet for kroppspositivistene er at fedme aldri er ens egen skyld.

Traumer, hormoner, samfunnet, patriarkatet – alt kan brukes for å skaffe seg en fribillett fra eget ansvar. Så enkelt – og så farlig!

Mitt anliggende var ikke å angripe den enkelte med fedme. Alle har sin kamp å kjempe. Mitt poeng var å sette spørsmålstegn ved kroppspositivistenes forsøk på å normalisere og forherlige det som i realiteten er et kjempeproblem både for den enkelte og for samfunnet.

Vi har alle stilt opp for hverandre gjennom hele pandemien for å spare liv og helsevesenet. Burde vi ikke stille opp for å redde liv og spare helsevesenet med å oppfordre folk til å leve sunt og normalvektig?

UENIGE: Carina Carlsen (bildet) og Sanna Sarromaa.

Carlsen og hennes likesinnede går heller rundt og fremsnakker en livsstil som koster samfunnet og den enkelte dyrt – mer enn hva coronaen gjorde. Alle som har vært mot masker og vaksiner har – med rett! – blitt stemplet som tullinger.

Det er ikke noe bedre å juble over sykelig overvektige kropper. Det er vel så helseskadelig som å fraråde vaksiner.

Jeg har fått mange positive meldinger fra folk som har lyktes i sin kamp mot overvekt. Dette viser at det absolutt er mulig. Slanking virker ikke, «sannheten» kroppspositivistene elsker å gjenta, er feil. Slanking virker som bare det om man greier å ikke tenke på det som en kur, men som en varig livsstilsendring.

Kanskje Carlsen & co. skulle blitt bedre kjent med arbeidet til professor Jøran Hjelmesæth? Han er professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han er også leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse sørøst og leder i Nasjonalt råd for ernæring. Skulle tro han vet hva han snakker om.

Og han sier som meg: Mange lykkes. For mange er det å gå ned i vekt dessuten det beste de kan gjøre for helsen sin.

En kvinne i helsevesenet ga meg et nytt og interessant perspektiv: «Å fremsnakke store størrelser fremstår som noe som bare angår de store», sa hun. «Men når du velger å forbli så stor, så går det utover en stor andel mennesker i helsevesenet som må slite for å bytte på dem, får på dem klær og snu dem. I en sektor som allerede er underbemannet.»

Hun gikk av med tidlig pensjon nå. Hun orket ikke mer. Hun veide 60 kilo selv og pasientene ble bare større og større.

Fedme kan skyldes mange ting, også det vi ikke rår over selv: Genetikk, sykdom, traumer. Det er likevel ingen grunn til ikke å prøve å gjøre noe med det både for vår egen del og som en del av vår plikt som samfunnsborgere.

At jeg lyktes i min egen kamp mot fedme, gjør naturligvis ikke meg til et bedre menneske. Men Carlsens og kroppspositivistenes fremsnakking av en farlig livsstil gjør heller ikke dem til bedre mennesker med liksom-riktig «menneskesyn».

Jeg mener faktisk at kroppspositivismen er skadelig og egoistisk. Det er jo ingen som reklamerer for røyking, heller.