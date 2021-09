BEKYMRET MAMMA: – Hvilken pris må egentlig de unge betale for å leve uvaksinert på grønt nivå med deltavarianten i fri flyt, spør Sigrid Berge.

Jeg er en søvnløs mamma

Jeg ligger søvnløs i natt. Jeg er en bekymret og lettere sjokkert mamma til min nybakte videregående-tenåring som i dag fikk påvist covid-19.

SIGRID BERGE, psykologspesialist/barne- og ungdomspsykolog og mamma

Det er nøyaktig to uker siden sønnen min glad og fornøyd startet et nytt og spennende kapittel i sitt liv. Så stor. Så liten. Verden for sine føtter. Elevene har «falt fra» en etter en i denne korte tiden. Det er rekordhøy smitte i denne ungdomsgruppen.

Det er innføring av hurtigtester og fokus på fysisk oppmøte. Det er visst viktig at de unge slipper å lide mer, de må samles nå. Grønt nivå. Min kloke sønn undrer seg over om dette kan være trygt. Trange ganger som myldrer av elever. Skolevalg med altfor mange elever i små rom samtidig som man skal overholde smittevernreglene. Det er ikke mulig å holde avstand.

Ingen snakker om munnbind. De setter seg på trange busser, glade og fornøyde, samtidig litt engstelig. «Mamma, er det greit at det er slik nå?» «Vi må stole på myndighetenes råd og de lokale rådene som kommer, gutten min.» «Hvorfor er småsøsknenes barneskole uten smittetilfeller på gult nivå, mamma?»

Jeg er en søvnløs mamma. Har han det bra i natt? Han virket fin da vi la oss. Vi er heldige og har en ledig hybel tilknyttet huset. Eget bad, eget kjøkken. Luksus. Småsøsknene slipper unna med fem dager kortere smittekarantene siden den syke ikke bor i huset med oss. Flaks. Eller?

Kan jeg gå inn å sjekke om han har det bra i natt? En nybakt covid-19 smittet tenåring. Er han søvnløs i natt han også tro? Er han redd? Skal jeg ringe? Som fullvaksinerte foreldre er vi i følge retningslinjene ikke i smittekarantene. Vi kan leve livet som normalt. Det er ingen krav til testing. Jeg kan gå på jobb i morgen og spre smitte til mine kolleger og sårbare familier som jeg jobber med til daglig.

«Er det greit da mamma?» Nei da, mamma skal være hjemme og pleie og følge opp sin covid-19 syke sønn som er i isolasjon. Så skal jeg følge opp mine to barneskolebarn med alt en hverdag i smittekarantene innebærer av hjemmeskole, matlaging og aktivisering. Var ikke den yngste litt pjusk i dag egentlig? En bekymret mamma går i mørke nattetimer og sjekker at han har det bra.

Dette var en varslet katastrofe. Det har vært rekordsmitte hver dag. Store overskrifter lyser mot oss om rekordsmitte blant ungdommen. I halvannet år har vi unngått smitte. Så er det to uker som nybakt vgs-elev, og så var det gjort, bare en uke før han skal få sin første vaksinedose. «Mamma har jeg gjort noe feil? Hvorfor ble jeg smittet nå?» «Vi har fulgt retningslinjene og smittevernreglene gutten min, du har ikke gjort noe galt.» Uflaks?

Vi tråler retningslinjer og lokale råd. Jo da, vi har forstått det riktig. Eller? Det er deltavariant og grønt nivå. Det henger ikke på greip, tenker vi, men sender tenåringen på skolen. Det er rekordsmitte i Asker kommune i dag. Gratulerer gutten min, du er en del av rekorden! Det er da noe.

Men hvilken pris må egentlig de unge betale for å leve uvaksinert på grønt nivå med deltavarianten i fri flyt? Tiden vil vise.