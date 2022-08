Kommentar

Støre har våknet

Når du får kjeft uansett hva du gjør, kan du like godt stå fast på det du mener er rett - selv om det er upopulært.

Nordmenn raser. Det er trøbbel på alle kanter. Det hjelper ikke at krisene kommer utenfra. Den som styrer landet, får skylda uansett.

Nå er det Jonas Gahr Støre som er statsminister, og som må møte folks sinne og fortvilelse over rekordhøye priser på strøm, mat og drivstoff. Det er ikke mye han kan gjøre. Våre problemer er mest av alt en liten del av flere store og sammensatte internasjonale kriser:

Krig i Ukraina og en Vladimir Putin som straffer Europa med å holde igjen russisk gass. Tyskland som har bygget ned sine atomkraftverk - og gjort seg avhengig av Russland. Etterdønninger etter pandemien, med verdensomspennende problemer med både frakt og produksjon av varer. Og stigende inflasjon - over hele vår del av verden.

Vagt og uklart

Støre var utenriksminister i mange år, forrige gang Ap hadde regjeringsmakt. Jeg hadde ventet at han skulle vise seg som en stødig og trygg leder i møte med disse internasjonale krisene. Det har vært et paradoks at Støre isteden har fremstått som litt tafatt og fortapt, ja nesten uten teft.

Alt for lenge snakket statsministeren vagt og uklart, på den ene og den andre siden, uten å skissere en vei ut. Han skulle “følge situasjonen nøye”, og forsvarte dagens kraftregime uten reservasjoner. Så, etter hvert, begynte han langsomt å endre ordbruken sin. Begynte å snakke om sitt ansvar for å sikre oss nok energi, nettopp gi oss trygghet for at han gjør alt som står i hans makt for å bøte på den vanskelige situasjonen.

Statsminister Jonas Gahr Støre var lenge vag og uklar i møte med strømkrisen. Men under partilederdebatten i Arendal denne uken ble tonen spisset.

Fortsatt holdt hans ordvalg seg innenfor dagens system og regelverk. Det betyr også at han kunne sagt det samme fra begynnelsen av. I stedet har han alt for lenge ordlagt seg på en måte som har gjort det mulig for opposisjonen å fremstille ham som handlingslammet og fjern.

Corona og tilliten

Partilederdebatten i NRK torsdag kveld, var kanskje et skille i Støres lederskap. Omsider ble statsministeren tydelig og sterk. Han ga opposisjonen kraftig motstand, og fikk frem både alvoret og kompleksiteten i det vi står oppe i. Og han var åpen og ærlig om hva han ikke kan gjøre, om de forholdene som ligger utenfor norske politikeres kontroll.

Dette betyr ikke nødvendigvis at velgerne vil strømme tilbake til Ap. Sannsynligvis ikke. For det er krisens innhold som er problemet. Når folk rammes hardt, som nå, vil de holde landets ledere ansvarlig for situasjonen, uavhengig av historikk og bakenforliggende forhold. Det er naturlig. Dramatiske prisøkninger utløser raseri, enten det handler om kornpriser i Midtøsten eller strømpriser i Norge.

Gjennom coronaen erfarte norske myndigheter at de fikk tillit gjennom å innlemme oss i deres egen tro og tvil. Snakke ærlig om dilemmaene. Svare tydelig på hva de kan gjøre noe med, og hva de ikke kan gjøre noe med.

Enda vanskeligere nå

Den gangen kom trusselen utenfra, i form av et virus. Nå er trusselen utenfra mer indirekte. Det er ikke Norge som er angrepet av Putin. Men hans angrep på Ukraina får konsekvenser også for oss, i form av dramatisk økning i energipriser. Det blir en krise som rammer lommeboka. Og som våre politikere dermed lettere gjøres ansvarlig for, enn dersom vi skulle stått sammen mot en felles fiende. Enten det var en aggressiv militærmakt eller et virus.

Russlands president Vladimir Putin har med sitt angrep på Ukraina satt i spill hele den verdensorden vi kjenner.

Under coronaen kunne politikerne pøse ut penger for å bistå dem som ble hardest rammet av nedstengningen av samfunnet. Det løste ikke alle problemer. Men Norge var i den heldige situasjonen at vi kunne betale oss ut av noe.

Denne gangen, i møte med energikrisen, er det enda vanskeligere. Husholdningene får strømstøtte for å ta av for de verste pristoppene. Men det er ingen kjappe løsninger på kjernen i problemet: Mangelen på kraft, både i Norge og i resten av Europa. Ingen kan kjøpe seg ut av tomme vannmagasiner, eller fravær av regn. Og ingen europeiske politikere kan kontrollere hva Putin gjør med den russiske gassen.

Ikke vant til å kutte

Det finnes ting norske politikere er redde for å si, i frykt for å støte velgerne. Som at nordmenn er blant de i verden som bruker den minste andelen av sine totale inntekter på strøm, drivstoff og mat. Det betyr selvsagt ikke at det ikke svir når prisene øker så dramatisk og så brått som nå. Eller at det hjelper oss at folk mange andre steder i Europa har det langt verre. Men dette hører likevel hjemme i diskusjonen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har snakket om dagens generasjon politikere som ikke er vant til å kutte, bare til å bruke penger. Pøse på fra Oljefondet. Også mange nordmenn har i løpet av noen få tiår fått mye mer penger mellom hendene. Norge har vært gjennom en klassereise få land har sett maken til.

Ikke alle har fått være med på denne klassereisen. Men de som følger norsk økonomi tett, mener at nordmenn flest vil klare seg gjennom det som kommer.

Blir tøffere tider

Det blir krevende - lenge. Mange får høye regninger. Men ikke så høye som ukrainerne. De betaler med liv - hver dag.

For situasjonen vi står i handler om mer enn Norge. Om mer enn kraftpriser. Og om mer enn økonomi. Det foregår en blodig angrepskrig i Europa. Dersom Putin vinner frem, er hele den verdensorden vi kjenner, i fare.

Det er alvor nå. Dypt alvor. Da må vi alle ofre noe. Sørge for at de som rammes hardest, får den hjelpen de trenger. Mens alle vi andre må bidra med det vi kan. Gjøre det som kreves av oss, i en tid der mye står på spill.

Vi har vært godt vant. Nå blir det tøffe tider - for flere enn Støre.