Sviket mot Salman Rushdie

GA UT SATANISKE VERS: Den britisk-indiske forfatteren Salman Rushdies mest kjente verk kom ut i 1988. Siden har han levd med trusler. Fredag ble han forsøkt drept på et litteraturforedrag i delstaten New York.

Det avskyelige drapsforsøket på forfatteren Salman Rushdie viser hvor kort vi er kommet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

– Til alle som ikke har denne romanen: Gå i bokhandelen og kjøp den i morgen, skrev den norske forfatteren Jan Kjærstad på Facebook like etter at det var det blitt kjent at forfatteren Salman Rushdie var utsatt for et brutalt knivangrep fredag.

Slik var ikke reaksjonene da ayatolla Khomeini i 1989 erklærte at Rushdie skulle drepes. Irans leder var selv utsatt i satire i boken, men grunnga «fatwaen» med at boken var i strid med islam.

Og altfor mange tok fanatikernes parti.

Også vestlige politikere kritiserte Rushdie. Når bokhandler ble truet, ble svaret å legge boken under disk. Deprimerende mange mente at det enkleste var å kritisere forfatteren og slutte å gi ut boken.

Muslimer i Norge ba regjeringen forby import av boken, mobiliserte flere tusen til demonstrasjon mot utgivelsen og stevnet Aschehoug forlag for Oslo byrett. I Kristen-Norge støttet flere tilbaketrekking av boken.

Rushdie hadde ikke forventet slike reaksjoner. Han hadde sett for seg han kanskje måtte forsvare seg mot en håndfull sinte mullaer, og at han kunne gjøre det i offentligheten.

Langt derifra. Med dødstrusselen hengende over seg, følte han seg tvunget til å offentliggjøre en halvhjertet unnskyldning til krenkede muslimer.

Han måtte deretter gå i dekning i et tiår, mens hans japanske oversetter ble drept, og hans norske forlegger samt oversetteren av boken i Italia ble angrepet. Flere titalls mennesker er drept i islamistenes jakt på ham.

Fredag lyktes de nesten.

Når Rushdie de siste årene levde mer som normalt, hadde det blant annet med at iranske myndigheter hadde frafalt drapstrusselen.

Men ekstremistene hadde ikke egentlig det. Det var fortsatt utlovet belønning for å drepe Rushdie. Og i helgen har iranske aviser ifølge NTB hyllet drapsforsøket. Det finnes fortsatt en enorm heiagjeng der ute som mener svaret på ytringer de ikke liker er å true. Ja, til og med drepe.

Ved å la være å fordømmer slike holdninger tydelig og kontant, har vi feilet i forsvaret for ytringsfriheten, og faren for angrep på Salman Rushdie har vært holdt ved like. I misforstått toleranse for religiøse følelser, innskrenkes i virkeligheten tro- og ytringsfriheten til alle andre.

I løpet av helgen har vi fått vite at Rushdie overlever. Han har våknet av koma og har snakket og dratt noen vitser. Det er en stor lettelse.

Men selvsagt blir ikke alt som før.

Nå må vi gjøre som Rushdie tidligere har oppfordret til: En bok er en versjon av verden. Om du ikke liker den, ignorer den, eller gi din egen versjon som svar.

Etter de harde rundene vi har hatt i Norge har da også mange kommet på bedre tanker. Ingen opinionsleder vil vel finne på å si i dag at «Sataniske verk» bør tas ned fra butikkhyllene.

Man kan se det blant annet på Kjærstads facebookside.

600 har delt hans oppfordring. Ifølge NTB ligger ulike utgaver av «Sataniske vers» nå på salgstoppen på Amazon, og den norske forleggeren trykker et nytt opplag trykkes i løpet av måneden. I mellomtiden er boken tilgjengelig gratis på nettsidene til Nasjonalbiblioteket.

Det er da i hvert fall noe. Men i store deler av verden er det langt fra slik. Dessverre.